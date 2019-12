Za temi nevpadljivimi zidovi je sedež nove evropske velesile

Cena delnice poljskega podjetja CD Projekt se je decembra 2009 gibala okrog 1,3 zlota, ta mesec pa je dosegla 270 zlotov (nekaj več kot 63 evrov), kar je skoraj 21.000-odstotna rast. To je največji desetletni skok cene delnice med vsemi 600 podjetji, ki tvorijo osrednji evropski borzni indeks STOXX Europe 600, je poročal poslovni medij Bloomberg.

Kaj so naredili Poljaki, da jim je uspel takšen podvig?

Če opazujemo graf gibanja cene delnice podjetja CD Projekt, je ta začela strmo naraščati po koncu leta 2015. Zakaj?

Najprej malo ozadja. Podjetje CD Projekt je bilo ustanovljeno že leta 1994 in se dolgo ukvarjalo z lokalizacijo mednarodno uspešnih računalniških iger za poljski trg. Leta 2002 so znotraj podjetja ustanovili studio za razvoj videoiger, CD Projekt RED (to je danes tudi ime, po katerem podjetje pozna večina ljudi), a svoje lastne igre niso izdali še pet let.

Za poljski CD Projekt danes dela več sto programerjev, grafičnih oblikovalcev, animatorjev in drugih strokovnjakov s področja razvoja videoiger z vsega sveta. Samo CD Projekt RED, osrednji razvojni studio družbe, ima okrog 550 zaposlenih. Foto: CD Projekt RED / Facebook

Njihov prvenec je bil leta 2007 nato The Witcher. Šlo je za igro, v kateri smo prevzeli nadzor nad belolasim "čarovnikarjem" Geraltom, ki je za plačilo pobijal pošasti in si pri tem pomagal tako z mečem kot s čarovnijami, spotoma pa je reševal še politične težave domišljijske srednjeveške dežele Temerie.

Witcher, ki je sicer temeljil na istoimenski seriji fantazijskih literarnih del poljskega pisatelja Andrzeja Sapkowskega, je bil prodajno dovolj uspešen, da je CD Projekt leta 2011 izdal nadaljevanje The Witcher 2: Assassins of Kings, ki je zvečine prejel odlične kritike.

A šele tretji del, The Witcher 3: Wild Hunt, ki je izšel leta 2015, je CD Projekt dokončno postavil na zemljevid sveta in neposredno poskrbel tudi za eksplozijo cene delnice podjetja.

The Witcher 3: Wild Hunt je v zadnjih štirih letih postala ena najbolje prodajanih videoiger vseh časov.

Izvrstna igra Witcher 3, ki danes velja za eno najboljših vseh časov ne glede na zvrst, z 20 milijoni prodanih izvodov ni bila le komercialna megauspešnica, temveč je pritegnila tudi pozornost filmske oziroma televizijske industrije.

Netflix je maja 2017 namreč oznanil, da bo posnel igrano TV-serijo The Witcher. V celoti je izšla 20. decembra in čeprav jo je večina kritikov sprejela bolj mlačno, jo gledalci obožujejo (vir: Rotten Tomatoes), trenutno je tudi ena najbolj gledanih vsebin na Netflixu.

Vlogo Witcherja oziroma tako imenovanega čarovnikarja je v istoimenski Netflixovi TV-seriji prevzel Henry Cavill, ki je sicer najbolj znan po upodobitvi stripovskega junaka Supermana. Foto: Netflix / Posnetek zaslona

CD Projekt RED ima trenutno v ognju še eno izredno razbeljeno železo - Cyberpunk 2077, ki izide aprila prihodnje leto in trenutno velja za eno najbolj pričakovanih, če ne kar najbolj pričakovano videoigro ta hip. V futuristični akciji, za katero so pričakovanja glede na dosedanje igre razvijalca CD Projekt RED razumljivo ogromna, bo med drugim nastopil tudi hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves:

CD Projekt danes ni znan le po seriji Witcher, temveč tudi po spletni platformi GOG.com. Gre za digitalno prodajalno računalniških iger, na kateri je bilo po zagonu platforme leta 2008 sprva mogoče kupiti starejše igre (GOG je okrajšava za Good Old Games oziroma dobre stare igre).

Danes je na GOG.com, ki je v zadnjih enajstih letih postal ena najbolj priljubljenih spletnih trgovin z igrami, mogoče kupiti tudi številne sodobne naslove.

Posebnost GOG.com v primerjavi s konkurenco, kot je Steam, največja digitalna prodajalna iger na svetu, je, da je mogoče igre kupiti brez zaščite pred kopiranjem DRM, kar pomeni, da lahko po nakupu z njo počne, kar ga je volja (jo tudi namesti in hkrati igra na več računalnikih hkrati, na primer). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Presegli so okvirje Evrope, danes konkurirajo največjim na svetu



Tržna kapitalizacija podjetja CD Projekt trenutno znaša okrog 26,7 milijarde poljskih zlotov oziroma 6,2 milijarde evrov.



To pomeni, da so Poljaki, ki so do zdaj izdali eno samo serijo iger, vredni že skoraj toliko kot francoski Ubisoft, ki igre izdaja od leta 1986 in s 14.000 zaposlenimi in in več deset podružnicami velja za velikana svetovne industrije razvoja videoiger, glede na tržno kapitalizacijo v višini 7,4 milijarde evrov pa je trenutno največje tovrstno podjetje v Evropi.

