Videoigre so eden izmed glavnih virov zabave za milijone igralcev ali ljubiteljev iger po vsem svetu, Evropi, tudi v Sloveniji. Javno dojemanje igranja videoiger se naglo in iz leta v leto spreminja, izboljšuje , po svetu pa naj bi bilo že krepko več kot 2,5 milijarde različnih, ljubiteljskih ali profesionalnih, igralcev videoiger. Kaj pa pri nas? Po nekaterih podatkih se v Sloveniji število občasnih igralcev v različnih starostnih kategorijah giblje okoli 700 tisoč. Ti so dobili nov razlog za veselje – Telekom Slovenije je namreč z novim igričarskim sistemom NEO Igre ponudil novo vrsto zabave za vso družino in možnost preigravanja iger kar na televiziji ter brez igralne konzole.

Pri Telekomu Slovenije kot prvi pri nas ponujajo resnično prave igre kar na vašem televizorju, po principu igranja v oblaku. Telekom Slovenije je svojim uporabnikom z nadgradnjo platforme NEO ponudil novo dimenzijo igričarske zabave prek televizije, primerno in uporabno za vso družino. Znotraj platforme NEO je nastal pravcati igričarski sistem (NEO Igre), kjer je v samem štartu na voljo 50 iger različnih žanrov. Iger bo sčasoma vedno več, vsekakor pa je igričarski nabor oziroma nastavek izredno obetaven. Katere pa ustrezajo vam? Rešite spodnji kviz in izvedite. Na koncu kviza lahko sodelujete tudi v nagradni igri. Z malo sreče lahko prejmete ušesne slušalke SBS.

Igre za vso družino in vse okuse

NEO Igre so v osnovi namenjene zabavi za vso družino: "prijazne" so tako do staršev kot do otrok. Se pri videoigrah najraje vživite v športne, intelektualne ali fantazijske in akcijske junake? Radi razmišljate strateško in nekaj korakov vnaprej ali raje vidite, da odloča kombinacija instinktivnih odzivov? Kaj je tisto, kar vas mami ob samem razpletu videoiger: je to zmagovalni pokal, nove in nove točke ali skriti namigi, ki vas pripeljejo do cilja?

Med žanri iger bo gotovo vsak našel nekaj zase, katalog NEO Iger namreč ponuja igre za prav vsakega. Na voljo so akcije, igre vlog, pustolovščine, simulacije, strategije, športne igre, uganke, igre za otroke in igre za več igralcev. Vsaka dva meseca bodo v pester nabor iger dodali pet novih iger, ki jih, kot rečeno, ni treba prenašati (downloadati, op. p.). Igre so tudi brez "in-game" nakupov in popolnoma brez oglasov.

Poleg žanrsko kategoriziranih iger je pri vsaki igri zapisana tudi starostna omejitev PEGI (vseevropski informacijski sistem za igre, op. p.; 3, 7, 12, 16, 18 let), po kateri se velja ravnati, ko boste presojali o ustreznosti posameznih iger, oziroma vam lahko pomaga pravilno izbirati in priporočati igre. Otroku lahko tako nastavite profil, v katerem se bodo prikazovale le igre, primerne za njegovo starost (evropski sistem PEGI).

Športne igre: dan v vlogi Rogerja Federerja

NEO Igre bodo navdušile vse ljubitelje športnih simulacij, pa naj gre za dirkalne preizkuse, tenis, golf, borilne veščine ... Kaj pravite na legendarno dirkalno, reli klasiko WRC 6 (PEGI 3), v kateri boste svoje igralne sposobnosti preverili v megli, blatu? Naj vas predrta guma nikar ne preseneti. Dober avtomobil vam bo vsekakor pomagal, a ključna bo predvsem vaša vozniška vloga. Naj zahrumijo motorji.

Te dni sicer res poteka Odprto prvenstvo Avstralije v tenisu, vi pa lahko preskočite dogajanja v teniški sezoni in se v vlogi največjih teniških asov na legendarni pariški teniški podlagi pomerite z nasprotniki. V igri Tennis World Tour (PEGI 3) se boste preizkusili na francoskem Rolland Garrosu. Čeprav se v Parizu igralci merijo na peščeni podlagi, si lahko v igri nastavite tudi travnato ali trdo. Prelevite se v enega od 30 profesionalnih teniških igralcev, naučite se vseh udarcev, obvladajte vsako vrsto podlage in izkusite realistični igralni način. Določite svoj slog igre in taktike ter tako postanite številka ena na svetu. Vprašanje ostaja le še: Roger Federer, Novak Đoković ali Rafael Nadal?

Preverite še preostalo ponudbo športnih iger in simulacij, kot so Moto GP (PEGI 3) z Valentinom Rossijem ali Marcom Marquezom, Split/Second (PEGI 7), The Golf Club (PEGI 3), Motoracer (PEGI 7) ali legendarni Disney Pixar Cars 2 (PEGI 7), ki ga je navdahnil istoimenski film, igralcem pa omogoča, da z nekaterimi najljubšimi osebnostmi skočijo v vesolje in na eksotične lokacije po vsem svetu.

Akcije, pustolovščine, igre vlog: podajte se v apokaliptično bližnjo prihodnost

Ste vi ali vaši najmlajši ljubitelji franšize Star Wars? Z igro LEGO Star Wars: The Complete Saga (PEGI 3) doživite vseh šest filmov Star Wars v eni videoigri. Novi liki, nove ravni, nove funkcije in prvič tudi priložnost, da doživite zabavno galaksijo Star Wars kar na NEO Smartboxu.

Seznam pustolovščin in akcij ne bi bil popoln, če v predloge ne bi dodali vsaj ene igre iz franšize Disney (sklop NEO Iger jih vsebuje kar nekaj). V igri Disney Epic Mickey 2: The Power of se lahko vi ali vaši otroci (igra vsebuje starostno omejitev PEGI 7) pridružite Mickeyju in Oswaldu v junaški bitki ter rešite čarobni svet Wasteland in ga spremenite za vedno. Kot še nikoli prej sodelujte s svojimi najljubšimi liki v nadvse junaški pustolovščini. Nič manj pa ni junaška igra Disney Pixar Brave (PEGI 12). V njej boste tekli, skakali in se borili po razgibani pokrajini mistične in skrivnostne Škotske.

Omeniti velja tudi igro Deliver Us The Moon (PEGI 12), znanstvenofantastični triler, postavljen v apokaliptično bližnjo prihodnost, kjer so zemeljski naravni viri izčrpani. V prizadevanju za rešitev energetske krize so svetovne sile ustanovile Svetovno vesoljsko agencijo in si zagotovile obetaven nov vir energije na luni.

Nekoliko kompleksnejše (starostna omejitev PEGI 16) so akcijska pustolovščina, polna domislic, Styx: Shards Of Darkness, akcija Homefront The Revolution (PEGI 18) in Kingdom Come: Deliverance (PEGI 18), v kateri se boste postavili v zgodbo z odprtim svetom in igranjem vlog ter se znašli v junaški pustolovščini v Svetem rimskem cesarstvu.

Skrbno sestavljene miselne uganke

Vas bolj mikajo miselne ali "preiskovalne" igre? Za najmlajše (starostna omejitev PEGI 3) bodo zanimive živahna igra Hue, večkrat nagrajena logična pustolovska igra, kjer svet predrugačite s spreminjanjem barve ozadja, in zanimive uganke v igri Back to bed, kjer se v vlogi mesečnika Boba odpeljete v varni objem njegove postelje, tako da prevzamete nadzor nad njegovim podzavestnim skrbnikom Subobom. Raziščite nadrealistični in ročno poslikani sanjski svet, izogibajte se nevarnostim in varno vrnite Boba v posteljo. Prav tako ne spreglejte igre Yono and the Celestial Elephant (PEGI 3), velike pustolovščine s skrbno sestavljenimi miselnimi ugankami, lovom na zaklad, spopadi in svetom, polnim ljudi, ter igre Castles (PEGI 3). V njej se boste vi ali vaši otroci postavili v vlogo ambicioznega kralja Harolda, čigar največji dosežek bo stolp, ki ga je treba zgraditi. Višji ko bo vrh, več izzivov vam bo s preostalimi motečimi dejavniki oviralo vaš napredek.

Za starejše velja omeniti kombinacijo uganke in pustolovščine, igro Agatha Christie, prirejeno po istoimenskem klasičnem romanu Agathe Christie. V pustolovski igri, ki ima starostno omejitev PEGI 12, igralec uteleša slavnega Hercula Poirota v zgodbi, polni skrivnosti. Zasebni detektiv se bo spet znašel pred skrivnostnim nasprotnikom, ki se imenuje ABC. Vaša inteligenca ne bo nikoli tako izpodbijana.

Preprosto, priročno in cenovno ugodno

Prvi prelet in preizkus nabora iger znotraj NEO Iger je obetaven, dobra novica pa je, da se bodo igre, kot že rečeno, samo še nadgrajevale.

Igranje iger na ta način (v oblaku, op. p.) sicer tako in drugače prinaša številne prednosti. Tovrsten način igranja je preprost, priročen in tudi cenovno ugoden. Igre so že naložene v sistem, v oblak (v tem primeru na NEO Smartbox), posledično jih ni treba posamično kupovati.

Prvi mesec lahko v NEO Igrah uživate brezplačno, po enem mesecu pa se začnejo zaračunavati v znesku osmih evrov mesečno, kar je še vedno znatno ceneje, kot če bi posamezne igre, vključene v NEO Igre, kupovali posamezno.

Uporabniška izkušnje je preprosta in varna. NEO vam omogoča, da izberete eno od številnih iger in jo brez konzole igrate na svojem televizorju. Čaka vas igralna izkušnja, kot ste je vajeni na najbolj priljubljenih igralnih konzolah. Vam še kaj manjka? Potrebujete le NEO Smartbox, optično povezavo in igralni plošček, med katerimi priporočamo Logitech F710, ki bo sami igri zagotovil doživeto izkušnjo.