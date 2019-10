Z enostavno opremo do vrhunskega WiFi-omrežja

Hiter in zanesljiv signal WiFi je tudi v poslovnem svetu vse pomembnejši. Prav povezljivost je namreč tista, ki nam omogoča učinkovito poslovanje. Brez interneta si poslovanja enostavno ne predstavljamo več.

Povezljivost, ki bo rasla z nami

Ne glede na to, s čim se ukvarja naše podjetje, moramo misliti tudi na prihodnost oziroma na morebitno rast podjetja. Če bomo zaposlili več novih sodelavcev, bomo gotovo potrebovali omrežje, ki bo kos novim izzivom. Veliko bolj brezskrbni bomo, če bomo zaupali svojemu ponudniku interneta, ki nam bo znal zagotoviti fleksibilnost in stabilnost povezave.

Pri tem je pomembno tudi kakovostno WiFi-omrežje, pri čemer moramo tudi temu posvetiti nekaj pozornosti. Ena sama dostopna točka namreč zelo pogosto ni več dovolj za zadovoljivo pokritost vseh kotičkov v prostoru.

Vse izzive s signalom WiFi zdaj rešuje nova storitev Telekoma Slovenije Turbo WiFi, ki omogoča, da v eno skupno omrežje (z istim imenom in geslom) povežemo več dostopnih točk, ki med seboj sodelujejo in ustvarijo vrhunsko pokritost.

Boljša pokritost vseh kotičkov v pisarni

Turbo WiFi odpravlja težave, ki nastajajo zaradi oddaljenosti od širokopasovnega modema, in sicer s pokrivanjem brezžičnega signala v vseh delih poslovnih prostorov, tudi v kleteh, mansardah, na vrtovih in dvoriščih.

Samodejno preklapljanje med signali

Debeli zidovi in železobetonske konstrukcije niso več ovira za nemoteno delovanje brezžičnega signala. Tudi prekrivanje signalov v poslovnih stavbah z več različnimi omrežji, kar povzroča slabšo kakovost omrežja, lahko uspešno rešimo s storitvijo Turbo WiFi.

S tem ko poskrbimo za odlično pokritost vseh naših poslovnih prostorov, imamo zaradi samodejnega preklapljanja med frekvencami vedno na voljo najkakovostnejši signal. Turbo WiFi namreč prepozna zasičenost omrežja in sproti preklaplja na kanal z najboljšim signalom in najmanjšo zasedenostjo. Tako je mogoče doseči zelo visoke hitrosti prenosa podatkov v brezžičnem (WiFi) omrežju, tudi nad 1 Gbit/s.

Oprema, ki sama poišče najboljšo rešitev Turbo WiFi za najboljšo uporabniško izkušnjo združuje vrhunski modem in ojačevalnik signala, ki se povežeta v tako imenovani WiFi Mesh. Pojem mesh opisuje učinkovito delovanje komunikacijskega okolja manjšega podjetja, ki ga sicer sestavljajo zelo različne komunikacijske in računalniške naprave. Te naprave se morajo samodejno usklajevati in tako zagotavljati nemoteno delovanje vseh naprav. Na voljo sta dve rešitvi: Osnovni komplet vsebuje modem FRITZ!Box in ojačevalnik FRITZ!WLAN (2,45 evra na mesec, brez DDV).

modem FRITZ!Box in ojačevalnik FRITZ!WLAN (2,45 evra na mesec, brez DDV). Če ustrezen modem FRITZ!Box že imate ali pa želite osnovni komplet še razširiti, izberite dodaten ojačevalnik FRITZ!WLAN (1,39 evra na mesec, brez DDV).

WiFi za poslovne goste in stranke

V poslovnih okoljih, kjer je velik pretok strank in poslovnih partnerjev, je zelo pomembna varnost internetnega omrežja, ki nam mora zagotavljati varnost podatkov. Zato je dobro, da svojim gostom zagotovimo ločen dostop do WiFi-omrežja, kjer lahko sami določamo, do katerih vsebin lahko dostopajo in koliko časa bo omrežje aktivno. Dostop jim lahko omogočimo tudi s QR-kodo, ki jo skenirajo in se tako na preprost način povežejo v omrežje.

