Xiaomi 11T Pro: pravi kinematografski stroj

Časi drage filmske opreme so minili. Xiaomi je namreč z novimi pametnimi telefoni družine Xiaomi 11 osredotočen predvsem na ustvarjanje videovsebin. Vodilno tehnologijo snemanja filmov Xiaomi daje v roke nadobudnim ustvarjalcem in to po dostopnih cenah.

Zajemite vse, kar vam življenje ponuja

Ustvarjalci videovsebin ugotavljajo, da ima uporaba mobilnih telefonov za snemanje videoposnetkov več pomembnih prednosti. Mobilni telefoni so povsod prisotni in skoraj vedno imamo svoje telefone s seboj. Hitro in spontano lahko posnamemo videovsebine, ne da bi za to potrebovali težko in drago videoopremo. Telefoni so postali bolj zmogljivi, ustvarjalci videovsebin pa ugotavljajo, da je tudi vstop v filmsko ustvarjanje veliko bolj dostopen.

Vsi snemamo videoposnetke s svojimi pametnimi telefoni, vendar večina od nas ne poskuša posneti naslednjega filma, ki bi bil nagrajen z oskarjem. Poskušamo samo ujeti trenutke, ki so nam pomembni in se jih bomo še dolgo spominjali. Snemanje kakovostnih videoposnetkov s pametnim telefonom je s Xiaomi 11T Pro postalo enostavno, posnetek pa bo videti naravnost fantastično. Naprava zagotavlja vrhunsko filmsko doživetje – od čudovitih fotografij in živih posnetkov do videov studijske kakovosti.

Xiaomi 11T Pro - močno orodje za ustvarjanje vsebin Xiaomi 11T Pro ima zmogljivo trojno kamero, nastavljeno s širokim kotom 108 MP, 2x telemakro in 120 stopinj ultra širokokotni objektiv. Poleg tega pametni telefon odlikujejo impresivne zmogljivosti računalniške filmografije z načini AI Cinema z enim klikom, snemanjem 8K in HDR10+, ki uporabnikom omogoča snemanje posnetkov z isto pametno tehnologijo ISO, ki jo najdemo v digitalnih fotoaparatih.

Prepriča tudi profesionalne fotografe

Pri svojem delu Xiaomi 11T Pro uporablja tudi znani slovenski fotograf Aleš Bravničar. Zanj pravi, da prikaže neverjetne detajle in ima neverjetne zmogljivosti ostrenja od blizu.

"Kapljice vode na tem drobnem listu sem fotografiral v Nemčiji po deževni noči z novim Xiaomi 11T Pro in načinom Super Macro. Predstavljajte si možnosti za druge vrste fotografij od blizu, kot so izdelki in hrana!

In za vse, ki se sprašujete, da IMA Google ter Google Play trgovino z vsemi aplikacijami ... s čimer je daleč pred kitajsko konkurenco!"

Osupljiv, trpežen in odziven zaslon

Ploščati zaslon AMOLED DisplayMate A+ z diagonalo 6,67'' FHD+ 120 Hz je opremljen s TrueColor, Dolby Vision® in HDR10+. Prikazuje več kot milijardo barv, ima tisoč niti najvišje svetlosti, ponuja do 480 Hz frekvenco vzorčenja na dotik in je zaščiten z najmočnejšim steklom Corning® Gorilla® doslej – Corning® Gorilla® Glass Victus™.

Z Dolby Vision lahko uporabniki uživajo v ultra živahnih slikah z živimi barvami, neverjetno svetlostjo in bogatim kontrastom. Zaslon vsebuje številne funkcije za zmanjšanje vpliva na oči, ki ščitijo uporabnike pred naprezanjem, na primer True Display, ki samodejno prilagodi barvno temperaturo glede na okoliščine, in način branja Reading Mode 3.0. Xiaomi 11T Pro ima Dolby Atmos® in namenska zvočnika Harman Kardon, ki prinaša privlačen in razumljiv zvok v različnih kategorijah, kot so glasba, filmi, podcasti in igre.

Prazna baterija ob nepravem trenutku

Imeti pametni telefon pomeni tudi spoznati frustracijo, ko se baterija izprazni ravno takrat, ko jo najbolj potrebujemo – ne glede na to, ali moramo opraviti nujni telefonski klic ali smo ravno sredi ustvarjanja nove videovsebine. Sodobni zasloni in tehnologija močno obremenijo naše pametne naprave, vendar si lahko zagotovimo čimveč življenja tako, da prilagodimo svoje mobilne navade in izkoristimo funkcije, vgrajene neposredno v operacijski sistem telefona.

Tehnologija pametnih telefonov se razvija z neverjetno hitrostjo. Ko je govora o bateriji in izkušnji polnjenja, so pri Xiaomi dosegli povsem novo raven.

Medtem ko pijete kavo, se bo vaš telefon napolnil do 100 odstotkov Kinematografski Xiaomi 11T Pro ima vgrajeno tehnologijo Xiaomi HyperCharge s 120 W. Vodilna tehnologija v industriji bo omogočila 100-odstotno napolnjenost v samo 17 minutah*. Več časa boste lahko posvetili svoji ustvarjalnosti in zmanjšali možnost po izpadu baterije z zagotovitvijo celodnevne uporabe. To zagotavljajo inovativne tehnologije, kot so dvojno polnjenje, struktura dvoceličnih baterij, MTW, aplikacija Graphene na litij-ionski bateriji in tehnologija Mi-FC. Varnost baterije je zagotovljena s certifikatom TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 funkcijami polnjenja in varnosti baterije, spremljanjem temperature v realnem času in z drugimi ukrepi. Baterije bo tudi po 800 ciklih polnjenja obdržala na 80-odstotni zmogljivosti. Vodilna mobilna platforma Qualcomm® Snapdragon™ 888 ob tem prinaša moč, nujno za poganjanje številnih funkcij AI.

Kakovostno videoorodje, ki je dosegljivo skoraj vsakomur

Ne glede na to, ali želite posneti dogodek v živo ali narediti krajši video za svoj namen, je uporaba pametnega telefona kot glavnega videoorodja odlična izbira. Z vsakim novim modelom postajajo vse resnejši tekmeci v ustvarjanju kakovostnih videovsebin in filmov. So lahki in opremljeni s številnimi funkcijami, ki njihovo uporabo naredijo še enostavnejšo in uporabniku prijaznejšo.

Xiaomi 11T Pro je zagotovo telefon, ki bo pri snemanju s svojo 108MP kamero poskrbel za kakovostne posnetke. Na AMOLED zaslonu pa boste lahko uživali ob jasnih slikah in živahnih barvah, medtem ko boste gledali film ali igrali igrice. Baterija in njeno 17-minutno polnjenje bosta poskrbela za brezskrbno uporabo in dolgo življenjsko dobo.

* Podatki iz laboratorijev Xiaomi.