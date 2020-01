Windows 10 vam nagaja? Najbrž niste sami krivi!

Sprotno nadgrajevanje in posodabljanje operacijskega sistema in nameščenih programov je nedvomno eden od najpomembnejših korakov pri zagotavljanju čim višje stopnje računalniške varnosti – a le, dokler so tudi same nadgradnje zaupanja vredne.

Stopnjevalo se je že lani

Ravno to zaupanje je Microsoft lani načel z vrsto svojih ponesrečenih nadgradenj, ki so zaradi svojih pomanjkljivosti ob sicer zaželenem odpravljanju starih pomanjkljivosti neredko prinašale nove težave.

Začelo se je septembra s sesuvanjem operacijskega sistema (zloglasni modri zaslon smrti oziroma Blue Screen of Death), nedokončanih zagonih, težavami s tiskanjem, povezavami USB, zvokom, čezmerno porabo procesorske moči, barvnim prikazom na zaslonu in s prekinitvami internetne povezave.

Če pa se dan po jutru pozna, se lahko bojimo, da na tem področju leto 2020 ne bo prineslo dovolj hitrega napredka iz te velike programske hiše.

Okrnjeni Raziskovalec

Novembrska nadgradnja najmlajšega Microsoftovega operacijskega sistema Windows 10 je podrla jedrne elemente enega od najpomembnejših gradnikov: Raziskovalca (File Explorer).

Težave, o katerih poročajo številni uporabniki, se med drugim kažejo tudi pri prenosu datotek (kopiranju, premikanju) in iskanju datotek, a je eden od višjih vodij programa pri Microsoftu Brandon LeBlanc v svojem tvitu te težave opredelil kot "nekaj, kar ne zahteva nujne obravnave". V odzivih na njegov tvit so uporabniki izražali nestrinjanje s to njegovo trditvijo.

Popravek za zdaj samo za nekatere

Nekaj teh težav (a ne vseh) je Microsoft odpravil decembra z nadgradnjo Windows 10 Insider build 19536, a ta ni splošno in privzeto dostopna vsem uporabnikom Windows 10.

Novembrska nadgradnja najmlajšega Microsoftovega operacijskega sistema Windows 10 je podrla jedrne elemente enega od najpomembnejših gradnikov: Raziskovalca (File Explorer). Foto: Reuters

Beta preizkuševalci, ki uporabljajo še neobjavljeno naslednjo objavo operacijskega sistema Windows 10 z oznako 20H1, so te dni prejeli popravek, a navadnim uporabnikom ta popravek ne bo na voljo predvidoma najmanj do konca januarja.

Tokrat je nasvet izjemoma: počakajte!

Sporna novembrska nadgradnja sicer prinaša nekaj manjših funkcionalnih novosti, a niti v skupnem seštevku niso toliko vredne in pomembne za vsakdanje delo kot prizadete funkcionalnost Raziskovalca.

Čeprav je sprotno nadgrajevanje in posodabljanje (skoraj vedno) dobra ideja, vsem tistim, ki še niso namestili novembrske nadgradnje operacijskega sistema Windows 10 bo tokrat verjetno res bolje, da še naprej ne hitijo.

Microsoft je obljubil, da bo proces posodabljanja operacijskega sistema Windows 10 temeljito prenovil, a skoraj milijarda nas, ki ga uporabljamo, pričakujemo, da se bo to zgodilo čim prej. Naša pričakovanja glede tega so toliko večja, ker se 14. januarja, torej čez dober teden, izteka obdobje podpore za predhodnika Windows 7.