WebSummit 2022: Outfit7 med največjimi zmagovalci nagrad AppGallery

Oglasno sporočilo

Huawei je naznanil dobitnike letnih nagrad AppGallery Editors' Choice Awards 2022 in Grow with Huawei Awards 2022. Eden največjih zmagovalcev je podjetje s slovenskimi koreninami Outfit7, ki je prejelo kar dve nagradi – za igro My Talking Angela 2 in za najboljšega založnika.

Zmagovalci so bili razglašeni na prestižnem slavnostnem dogodku WebSummit 2022 v Lizboni na Portugalskem, ki je privabil več kot sto udeležencev, vključno z vrhunskimi razvijalci aplikacij, agencijami in ponudniki vsebin. Nagrade so namenjene najboljšim aplikacijam in igram, ki so na voljo v trgovini AppGallery, ter počastijo poslovne partnerje in ustvarjalce, ki sodelujejo s Huaweiem pri pridobivanju uporabnikov, povečanju prenosov in izboljšanju priložnosti za zaslužek.

Nagrade Editors’ Choice, za katere so glasovale Huaweieve strokovne ekipe urednikov iz držav po vsej Evropi, sestavlja pet kategorij aplikacij in pet kategorij iger. Zmagovalci so izbrani na podlagi inovativnosti, uporabniške izkušnje, kreativnega pripovedovanja zgodb, privlačnega dizajna in dostopnosti. Brez izjeme so aplikacije in igre v zadnjem letu pozitivno izboljšale življenja uporabnikov.

Zmagovalci AppGallery Editors’ Choice Awards za najboljše aplikacije: Najboljša zelena aplikacij – Moovit

Najboljša zdravstvena aplikacija – Yazio

Najboljša ključna aplikacija – Revolut

Najboljša aplikacija za osebno rast – Kahoot!

Najbolj priljubljena aplikacija – Smule Zmagovalci AppGallery Editors’ Choice Awards za najboljše igre: Najboljša družinska in priložnostna igra – My Talking Angela 2

Najboljša RPG-igra – Summoners War

Najbolj priljubljena igra – Infinity Kingdom

Najboljša športna igra – Fishing Clash

Najboljša strateška igra – Lords Mobile

Najboljše igre in priljubljene aplikacije so uporabnikom na voljo v AppGallery ter jim zagotavljajo neskončne ure zabave, izzivov in interakcij. So tudi del temeljev, na katerih Huawei utrjuje svoj položaj tretjega največjega svetovnega mobilnega ekosistema.

Poslovne nagrade

V tem, tretjem letu podeljevanja nagrad je Huawei dodal več nagrad Grow with Huawei, ki priznavajo poslovne dosežke partnerjev in agencij, ki so sodelovali s podjetjem pri gradnji uspešnih kampanj in izkoriščajo ključne storitve HMS.

Te vključujejo brskalnik Huawei, iskalnik Petal Search in platformo Huawei Ads, pri čemer je zadnja povečala svojo oglaševalsko mrežo za devetkrat in svojo mrežo založnikov za štirikrat, odkar je bila storitev uvedena leta 2020. Kakovosten promet in podatki so središče platforme Huawei Ads, ki je prejela nagrade za svojo predanost zagotavljanju visokokakovostnih kampanj za oglaševalce. Prav tako je del Huaweievih rešitev za rast med storitvami, katerih cilj je odpreti nove priložnosti za uporabnike in partnerje znotraj ekosistema HMS.

Zmagovalci nagrad AppGallery Grow with Huawei Awards: Najboljši oglaševalec – Flashscore (Češka); Mediaset Infinity (Italija)

Najboljša agencija – Avow (Nemčija); Medijska skupina Havas (Portugalska)

Najboljši založnik – Outfit7 Ltd. (Ciper); AppGeneration (Portugalska)

Najboljši growth partner – mrge (Nemčija); Admitad (Nemčija); FREE NOW (Nemčija); Zeopark (Poljska); SQUID (Švedska)

"Nagrade AppGallery Editors’ Choice predstavljajo praznovanje zabave, razvedrila in podpore pozitivnemu življenjskemu slogu, ki jih naše najboljše aplikacije in igre vsakodnevno zagotavljajo uporabnikom Huawei," je povedal Jaime Gonzalo, podpredsednik Huaweievih mobilnih storitev za Evropo. "Prvič smo jih naznanili na dogodku WebSummit, odličnem forumu za potrditev inovativnosti in ustvarjalnosti, ki ju naši uporabniki najdejo v AppGallery. Prav tako smo lahko prepoznali dosežke naših partnerjev, ki so sodelovali z nami, da bi povečali aktivacijo, monetizacijo in zadrževanje uporabnikov. Ti ne le pomagajo pri ustvarjanju uspešnih delovnih odnosov, ampak spodbujajo tudi izboljšano sodelovanje naših uporabnikov."

AppGallery, ki je med drugim dostopna tudi na najnovejših Huaweievih telefonih Mate 50 Pro, nova 10 in nova 10 Pro, daje potrošnikom moč izbire, ko ne gre le za aplikacije in igre, ampak tudi za vrsto storitev z dodano vrednostjo. S pomočjo medsebojno povezanega ekosistema mobilnih storitev Huawei (HMS) imajo uporabniki AppGallery brezhibno izkušnjo ne glede na to, ali uporabljajo napravo ali storitev Huawei, zato platforma še naprej raste in dosega več kot 580 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno po vsem svetu.

Podrobnosti o zmagovalcih nagrad AppGallery Editors’ Choice 2022

ZELENA APLIKACIJA

Zmagovalec: Moovit

Moovit pomaga ljudem, da se po mestu učinkovito in udobno premikajo z uporabo kateregakoli načina prevoza. Zaradi svoje osredotočenosti na prevoz čistejše energije, souporabo električnih vozil in kolesarskih poti je idealen za okoljsko ozaveščene uporabnike po vsem svetu.



NAJBOLJŠA ZDRAVSTVENA APLIKACIJA

Zmagovalec: Yazio

Yazio je ena najuspešnejših aplikacij za štetje kalorij in občasno postenje za hujšanje ob ohranjanju zdravega načina življenja.



NAJBOLJŠA KLJUČNA APLIKACIJA

Zmagovalec: Revolut

Enostavno upravljanje denarja, vse v eni aplikaciji. Upravljajte svoj proračun, porabite, varčujte, menjajte in pošiljajte denar, uporabljajte svojo kartico na spletu in v trgovini, doma in v tujini, brez skritih stroškov. Revolut je resnično vsestranska aplikacija za izpolnjevanje vaših vsakodnevnih finančnih potreb.

NAJBOLJŠA APLIKACIJA ZA OSEBNO RAST

Zmagovalec: Kahoot!

Kahoot! je učna platforma, ki temelji na igrah ter prinaša sodelovanje in zabavo vsem vrstam igralcev v šoli, na delovnem mestu ali doma. Igrajte zabavne kvize ali ustvarite svoje kahoote, da odkrijete nekaj koristnega!

NAJBOLJ PRILJUBLJENA APLIKACIJA

Zmagovalec: Smule

Smule je družbena aplikacija za petje, ki vam omogoča uživanje v milijonih pesmi za karaoke. Povežite se s prijatelji z vsega sveta ali zapojte z vrhunskimi umetniki.



NAJBOLJŠA DRUŽINSKA IN PRILOŽNOSTNA IGRA

Zmagovalec: My Talking Angela 2

My Talking Angela 2 je igra z virtualnimi hišnimi ljubljenčki, o kateri vsi govorijo. Kar dela igro tako zabavno in vznemirljivo, sta Angelina čista karizma in smisel za humor. Potem pa so tu še neskončne možnosti garderobe in dekoracije. Pomagajte tej modni mestni mački, da ji v njenem domu nikoli ne bo dolgčas.



NAJBOLJŠA RPG IGRA

Zmagovalec: Summoners War

Akcijski fantazijski RPG z milijoni igralcev po vsem svetu, s katerimi se lahko pridružite boju. Skočite v vznemirljivi svet Sky Arene in si prislužite dragocene kristale Mana. Prikličite več kot tisoč različnih vrst pošasti, ki vam bodo pomagale doseči končno zmago.



NAJBOLJ PRILJUBLJENA IGRA

Zmagovalec: Infinity Kingdom

Osvojite mesto, odkrijte Neskončnost. Infinity Kingdom je internetna strateška igra v slogu risanke. Kot iznajdljivi gospodar morate braniti deželo Norheim pred zlobnimi palčki, hkrati pa se zaščititi pred drugimi napadalci.

NAJBOLJŠA ŠPORTNA IGRA

Zmagovalec: Fishing Clash

Fishing Clash je brezplačna realistična simulacijska igra ribolova, ki združuje najboljše lastnosti ribiških iger za več igralcev: realističnost simulatorjev, tekmovalnost športnih iger ter socialni vidik aplikacij za ribolov in lov.

NAJBOLJŠA STRATEŠKA IGRA

Zmagovalec: Lords Mobile

Ste pripravljeni na PRAVI boj? Cesar je padel. Potrebujemo pravega junaka, pravega gospodarja, ki lahko združi kraljestva. Rekrutirajte junake in sestavite svojo vojsko v tem čarobnem svetu. Borite se in osvajajte ozemlja, da vzpostavite svoj imperij.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.