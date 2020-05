WEBSI – največje tekmovanje za digitalne projekte

Oglasno sporočilo

Že deveto leto zapored v Sloveniji poteka tekmovanje za digitalne projekte z najštevilčnejšo žirijo (letos ta šteje kar 107 strokovnjakov za digitalno poslovanje in marketing) in največjim številom prijavljenih projektov. Zmagovalce v 23 kategorijah , katerim bo skupaj z vzporednimi tekmovanji podeljenih 31 nagrad , bodo razglasili septembra na WEBSI dnevu v Ljubljani. Dogodek velja za osrednje druženje slovenskih navdušencev za digital. Prijave projektov potekajo do 15. maja!

Dogodek WEBSI dan združuje ljubitelje digitala.

Projekt WEBSI Spletni prvaki je v devetih letih obstoja postal največje in najuglednejše tekmovanje za digitalne projekte v Sloveniji. Vsakoletni cilj projekta je izpostaviti tiste digitalne projekte ter njihove ustvarjalce, ki so zaznamovali preteklo leto, dvignili raven slovenskega digitalnega komuniciranja ter poslovanja v širšem smislu in nakazali ali postavili nove trende.

Na tekmovanje prijavljene projekte ocenjuje 107-članska žirija, sestavljena iz najuglednejših slovenskih strokovnjakov za digitalno poslovanje in marketing. V letu 2020 ji predseduje Andrej Krajner, direktor komuniciranja v NLB Skupini.

WEBSI se zaključi s konferenco in podelitvijo nagrad.

Projekti se za prestižne naslove WEBSI Spletnih prvakov potegujejo v 23 kategorijah, z vzporednimi tekmovanji pa organizatorji skupaj podelijo 31 nagrad. Pri metodologiji ocenjevanja projektov se pri WEBSI-ju zgledujejo po najuglednejših tovrstnih tekmovanjih v tujini, metodologijo pa letno prilagajajo novim razmeram in trendom. Vse projekte člani žirij ocenjujejo na daljavo in tudi sami zmagovalce spoznajo šele na razglasitvi. Prijave na tekmovanje so možne še do 15. maja.

Vsakoletni projekt se zaključi z WEBSI dnevom – festivalom slovenskega digitalnega komuniciranja, ki bo letos 24. septembra v Ljubljani. Celodnevnemu dogodku bo sledila večerna svečana podelitev.

Tako so nagrade pričakale lanske WEBSI zmagovalce.

Letošnji novosti: "naj naročnik" in "digital proti koronavirusu"

Tekmovanje sledi duhu časa in vsako leto uvaja številne novosti: letošnji sta dve. Prva je nova kategorija digital proti koronavirusu, v katero je prijava projekta brezplačna, namenjena pa je pravzaprav vrsti kriznega digitalnega poslovanja, digitalnim projektom, povezanim z reševanjem in blaženjem učinkov te epidemije. Drugo novost predstavlja nova nagrada naj naročnik, namenjena naročniku, ki je v preteklem letu nosilec najboljših digitalnih projektov.

Veselje lanskoletnih WEBSI zmagovalcev.

Tudi letos bo podeljena nagrada zmagovalcu ljudstva, torej projektu, ki ga širša splošna javnost prepozna kot najboljšega – glas ljudstva bo odprt v juniju, sodeluje pa lahko prav vsak. Razglasili pa bodo tudi naj digitalca 2020 – tistega posameznika, ki je s svojim delom na področju digitalnega poslovanja pustil največji pečat v preteklem letu. Za slednji naziv lahko kandidata nominira brezplačno prav vsak, tudi vi.

