Vsak si zasluži novo priložnost

Računalnik imamo za samoumevno opremo, ki nam mora biti vedno na voljo. Ko zahteva našo pozornost, se kar težko odločimo za servis – ali nimamo dovolj potrpljenja ali pa se bojimo visokih stroškov za popravilo. Največkrat se potolažimo z mislijo, da je prišel "njegov čas", in se odločimo za nakup novega.

Danes so računalniki že tako zmogljivi, da ni treba takoj narediti križa čez njih in jih kar zavreči. V dobrem računalniškem servisu zmorejo popraviti skoraj vse. Izkušen serviser po diagnostičnem pregledu presodi, kako se lotiti zadeve.

Pregrevanje ena večjih težav prenosnikov

Prenosni računalniki prva tri leta ponavadi preživijo brez napak, nato opazimo, da je baterija vedno slabša in da se naprava pregreva.

Prenosni računalniki imajo namreč zaradi kompaktne izdelave manj prostora za pretok zraka. Življenjsko dobo baterije, ki je najpomembnejša komponenta prenosnega računalnika, lahko podaljšamo tako, da jo iz računalnika odstranimo, če ga ne nameravamo uporabljati recimo en teden. Pred tem ga seveda vedno izklopimo.

Za baterijo in s tem prenosnik kot celoto je zelo škodljiva izpostavljenost toploti. Zaradi toplote se računalnik upočasni, lahko se tudi poškodujejo komponente.

Po nekaj letih se zelo pogosto pojavijo tudi zamrzovanje zaslona in težave pri nalaganju operacijskega sistema. Vzrok je spet v pregrevanju.

Čeprav se nam namizni računalniki zdijo zanesljivejši od prenosnih, pa se po petih letih uporabe še vedno pokvari kar petina namiznih računalnikov.

Največkrat se pojavijo neodzivnost zaslona, težave pri nalaganju sistema in odpoved diska. Najbolj boleča je odpoved diska, saj največkrat izgubimo tudi vse podatke.

Je samo prah ali kaj hujšega?

Za svoj računalnik moramo redno skrbeti in ga vzdrževati. Včasih je dovolj le čiščenje zaprašene notranjosti, saj se prah zaleze v čisto vsako poro računalnika. Zaradi prahu ventilator ne more več hladiti sistema, kar povzroči počasnejše delovanje, saj se računalnik pred toploto zavaruje tako, da začne delovati počasneje. Prva žrtev pregrevanja je poleg računalniškega procesorja grafična kartica.

Pri običajni domači uporabi zato priporočajo čiščenje na vsaki dve leti. Zahtevnejši uporabniki pa morajo računalnik poslati na čiščenje vsako leto.

Ko računalnik odpeljemo k zdravniku

Diagnostika v večini primerov traja do dve uri. Serviser po diagnostičnem testu predstavi rešitve in nas seznani z oceno morebitnega stroška popravila.

Podatki – "družinska" zlatnina

Naši računalniki imajo za nas neprecenljivo uporabno in čustveno vrednost. Omogočajo nam delo, stik s svetom, nakupovanje, zabavo in organizacijo življenja. Na računalnike shranjujemo družinske fotografije in posnetke, zato dejanska vrednost računalnika presega njegovo prodajno ceno. Podatki so naša zlatnina. Ko računalnik "poklekne", najprej z grozo pomislimo na vse fotografije in posnetke, ki jih nikoli nismo prekopirali na zunanji disk.

Na srečo je večino podatkov s pravo pomočjo mogoče rešiti, vendar moramo delo zaupati strokovnemu računalniškemu servisu, ki ima na voljo strojno in programsko opremo za reševanje podatkov.

Serviser ob prejemu nosilca podatkov opravi diagnostiko okvare. Lahko gre za programsko napako na zapisu ali elektroniki medija, nekatere okvare pa nastanejo zaradi mehanskih napak na nosilcih podatkov.

Različni čudni zvoki, kot sta piskanje in cingljanje, lahko kažejo na mehanske napake trdega diska. Pri tem obstaja 85-odstotna možnost rešitve. Če se pokvari SSD-disk, je verjetnost rešitve podatkov 63-odstotna.

Računalniški servis REDIT Ljubljana se ukvarja tudi z reševanjem podatkov z različnih nosilcev. Cena ni odvisna od tipa podatkov, ampak izključno od tipa okvare. Če servis ne reši podatkov, popravila ne zaračuna.

Podatki varni tudi na servisu

Za podatke nas skrbi tudi, ko damo računalnik na popravilo. Zanesljivi računalniški servis v času popravila poskrbi za vse podatke na računalniku, saj pred morebitno namestitvijo svežega operacijskega sistema naredijo servisno varnostno kopijo vseh podatkov. Po končanem servisu podatke trajno izbrišejo s servisne varnostne kopije. Pri tem morajo upoštevati evropsko zakonsko direktivo GDPR.

Do okolja prijazen in družbeno odgovoren servis

Namesto nakupa novega računalnika se tudi zaradi varovanja okolja raje odločimo za popravilo. Računalniški servis REDIT Ljubljana za vsako uspešno popravilo posadi eno drevo. Do zdaj so posadili že 1.580 dreves. Poleg tega poskrbijo tudi za razgradnjo odsluženih računalnikov.

Ker se zavedajo, da je za številne med nami računalnik nedosegljivo razkošje, so se dogovorili z društvi za socialno ogrožene in varnimi hišami, da jim podarijo prenovljene rabljene računalnike, ki jih lastniki ne potrebujejo več.