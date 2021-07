Vsa hrvaška obala vendarle ni oranžna

V Istri in na Kvarnerju opozarjajo, da so žrtev neustreznega poročanja, ki celo hrvaško jadransko obalo obravnava kot celoto, zaradi česar so ob nekaterih žariščih v Zadarski županiji tudi oni kljub bistveno boljši epidemiološki situaciji neupravičeno pristali na oranžnem seznamu.

Istarska županija 3, Primorsko-goranska županija 45, Ličko-senjska županija 24, Zadarska županija 198, Šibensko-kninska županija 91, Splitsko-dalmatinska županija 38, Dubrovniško-neretvanska županija 79 – to so današnje vrednosti 14-dnevne pojavnosti bolezni covid-19 v hrvaških obmorskih županijah po podatkih Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo. Za primerjavo, vrednost za Slovenijo je 35,6.

A ko vse te hrvaške obmorske županije postavimo kot celoto, kot to Hrvaška poroča Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki postavlja referenčne zemljevide za Evropsko unijo, postane vsa hrvaška jadranska obala oranžna, tako Istra, kjer so novo oboleli redkost, kot zelena Kvarner in srednja Dalmacija na eni strani in zelo rdeča Zadarska županija na drugi strani.

Zadar je središče županije, kjer so epidemiološke razmere občutno slabše kot drugod po Hrvaškem. To pripisujejo predvsem večjemu številu množičnih zbiranj in dogodkov, kjer niso ustrezno poskrbeli za izvajanje epidemioloških preventivnih ukrepov. Foto: Ana Kovač

En ima na krožniku meso, drug zelje, v povprečju jesta oba sarmo

V Istri, a tudi na Kvarnerju so nezadovoljni, ker menijo, da so tako neupravičeno oškodovani – od barve zemljevida ECDC je namreč v veliki meri odvisno, kako se bo nadaljevala hrvaška turistična sezona, ki je odločilnega pomena za hrvaško gospodarstvo.

Uradni hrvaški viri namreč z zadovoljstvom ugotavljajo, da so trenutne številke turizma na ravni treh četrtin iz enakega obdobja zadnjega predkoronskega leta, a se vsi, ki na Hrvaškem živijo od turizma, bojijo lanskega scenarija, ko je slabšanje epidemioloških razmer skoraj čez noč ukinilo nadaljevanje lanske turistične sezone.

Epidemiološki zemljevid Evrope, ki za Istro in Kvarner ponesrečeno "povprečuje" vso jadransko obalo, kjer so po posameznih delih razmere zelo različne. Foto: ecdc.europa.eu

Nemčija hrvaške županije obravnava posamično

"Spet smo žrtev neodgovornega ravnanja tistih na Pagu in južno od njega," s prstom kažejo v Istri.

Prvi mož civilne zaščite Zadarske županije je sicer povedal, da ne razume, zakaj so v njihovi županiji razmere toliko slabše kot drugod po Hrvaškem, a so razmere žal jasne: nekaj množičnih prireditev, tudi proslava tamkajšnjih košarkarjev, in je duh ušel iz steklenice.

Nemški Robert Koch Institut Hrvaško obravnava po županijah, točno tako, kot si to želijo v Istri in na Kvarnerju. Na njihovem seznamu je za rizično območje označena samo Zadarska županija (od 27. junija), preostali deli Hrvaške (in med drugim tudi cela Slovenija) pa niso na nobenem seznamu, ki bi pomenil povečano epidemično tveganje.

Na tem nemškem seznamu območij in držav najnižje povečane stopnje epidemičnega tveganja bo od 18. julija cela Grčija, od 11. julija pa je na njem cela Španija in ne več samo posamezna območja.

Po pameti, kjerkoli

Po podatkih Worldometers.info ima Hrvaška, ki ima dvakrat več prebivalcev kot Slovenija, celo manjše število aktivnih primerov obolelih kot Slovenija.

Sicer pa ne glede na to, ali se odpravljate na slovensko, hrvaško, grško ali italijansko plažo, v čudovite slovenske hribe ali pa ostajate doma, je zelo pomembno predvsem spoštovati najbolj osnovne previdnostne zdravstvene ukrepe, ki bi jih morali upoštevati še v časih pred epidemijo, ter razumno in previdno uživati v zasluženem dopustu.