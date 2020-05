Izumil je nov način, kako človeka spraviti ob živce #video

Milijone ogledov in salve smeha po vsem svetu je v zadnjih dneh požel videoposnetek žerjavista iz Velike Britanije, ki se je na nadležen, a povsem neškodljiv način pozabaval z nič hudega slutečim ljubiteljem sončenja. Premikanje ogromnega gradbenega stroja zgolj zato, da je "žrtvi" prekril sonce, so na spletu nekateri opisali kot popolno potegavščino.

Zgornji videoposnetek je na Twitterju že 19. maja objavil uporabnik z vzdevkom LittleMrMillwall, a je širšo prepoznavnost dosegel šele v četrtek in petek, ko se je začel množično širiti po družbenih omrežjih in spletnih forumih.

Videoposnetek prikazuje neimenovanega britanskega upravljavca žerjava, ta se med delom pozabava z moškim, ki se želi sončiti. Ponagaja mu tako, da mu z roko žerjava prekriva sonce ter ga sili v premikanje. Tako žerjavist kot njegov sodelavec, s katerim komunicirata prek radijske zveze, pri tem umirata od smeha.

Ljubitelj sonca si je znova postlal, toda senca mu je hitro sledila. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Gre za popolno potegavščino," je v odzivu na videoposnetek zapisal eden od uporabnikov največjega spletnega foruma Reddit. "Nihče ni poškodovan ali pretresen, žrtev potegavščine je v najslabšem primeru zgolj blago razdražena." Drugi uporabnik je dodal, da s takšno potegavščino pridobita oba, saj bosta oba imela "smešno zgodbo, ki jo bosta lahko povedala prijateljem".

Premaknil je goro železja, da je lahko v miru pojedel žemljo



Prav z Reddita sicer prihaja morda najbolj slavna zgodba o blokiranju sončne svetlobe s premikanjem ogromnega stroja, ki jo je leta 2015 delil uporabnik z vzdevkom TupperWolf, sicer pilot helikopterja v ameriški mornarici.



Ali je zgodba, ki jo je na Redditu delil uporabnik TupperWolf, resnična, sicer ni mogoče potrditi, a na največjem spletnem forumu že pet let velja za legendarno. Foto: Mornarica ZDA

Kot je zapisal, je med služenjem na eni od večjih ameriških vojaških ladij zajtrkoval v skupnem prostoru za oficirje, ko je vanj vstopil eden od najvišjih častnikov na plovilu, vodja operacij. Vidno utrujeni častnik se je lotil žemlje, a ga je pri tem motil snop sončne svetlobe, ki mu je svetil naravnost v obraz.



Častnik je po navedbah TupperWolfa namrščeno vzel slušalko, vanjo zamrmral nekaj številk in jo odložil. Moteči snop sonca se je nato počasi začel pomikati z njegovega obraza in se ustalil na steni za njim. Vidno zadovoljni častnik je nadaljeval žvečenje žemlje in mu, tako je zapisal TupperWolf, namenil komaj opazen hudomušen nasmešek.



"Nekaj časa sem potreboval, da sem se začel zavedati, kaj je pravzaprav storil. S klicem na most je smer ladje preusmeril ravno toliko, da mu sonce ni več sijalo v oči. Na tisoče ton železja in stotine ljudi je premaknil zato, da je lahko v miru pojedel svoj zajtrk."

