Vesela novica za vse, ki jih je groza javnih stranišč

Prednost sistema, ki ga razvija podjetje Tooshlights, je, da ne gre za izumljanje tople vode, temveč za preprosto in cenovno zelo dostopno rešitev, ki jo je razmeroma lahko uvesti tudi v že delujoča javna stranišča. Foto: Tooshlights

Podjetje Tooshlights je za javna stranišča razvilo podoben sistem, kot ga lahko tudi pri nas vidimo v določenih garažnih hišah.

Ko je prostor oziroma v tem primeru kabina javnega stranišča zasedena in njena vrata zaklenjena, bo nad njo zasvetila rdeča luč, ki vse druge obiskovalce javnega stranišča opozarja, da je nekdo v njej in naj ne poskusijo vstopiti. Nad praznimi kabinami bo svetila zelena luč.

V podjetju Tooshlights, ki je pametno stranišče, kot mu pravijo, pred kratkim začelo preizkušati na znanem letališču LAX v Los Angelesu v ZDA, pravijo, da je bila takšna rešitev nujno potrebna.

"Vsak, s katerim sem se do zdaj pogovarjal o tem, je na javnem stranišču že naletel na tovrstne težave. Ali je v kabini doživljal grozljivko, ker je kljub zaklenjenim vratom nekdo poskusil vstopiti vanjo, ali pa je mencal zunaj, ker so bila vrata vseh kabin zaprta in zaradi dotrajanih ključavnic in signalizacije ni vedel, ali so proste ali ne," je za medij Mashable povedal direktor podjetja.

Javna stranišča, opremljena s tehnologijo Tooshlights, so uporabna še na druge načine, in sicer lahko upravitelju stranišča (na letališču, v šoli, nakupovalnemu središču) razkrijejo, kako pogosto so obiskana stranišča na določenih lokacijah in, še pomembneje, ali je v primeru evakuacije zaradi izrednega dogodka kdo ujet na stranišču. Foto: Reuters