Veliki načrti lastnika trgovin Lidl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška družba Schwarz Gruppe, lastnik trgovskih verig Lidl in Kaufland, načrtuje širitev na nov trg. Po poročanju nemških medijev bo trgovski gigant s storitvijo, ki jo razvija po nedavnem prevzemu tehnološkega podjetja, postal celo neposredni evropski tekmec velikega ameriškega Amazona.

Skupina Schwarz, ki je s 100 milijardami evrov prihodkov v letu 2019 šesta največja trgovska družba na svetu, je v začetku maja pod svoje okrilje vzela tehnološko podjetje Camao IDC, ki ponuja storitev digitalne transformacije poslovanja.

S tem so v svoje vrste pridobili okrog 70 specialistov, ki bodo lastniku Lidla pomagali pri uresničitvi ambicioznega novega načrta. To je izgradnja lastne platforme za računalništvo v oblaku.

Skupina Schwarz oziroma Schwarz Gruppe je družinsko vodeno podjetje. Patriarh družine je Dieter Schwarz, ki je s premoženjem v višini 29,3 milijarde evrov drugi najbogatejši Nemec in 27. najbogatejši človek na svetu. Foto: Reuters

Schwarz Gruppe bo tako podobno kot ameriški veletrgovec Amazon s svojo platformo AWS (Amazon Web Services) strankam prodajal storitve računalništva v oblaku, kot so oddaljeni najem fizičnih in virtualnih računalnikov, shranjevanje podatkov, analitika in infrastruktura za gradnjo lastnih aplikacij v oblaku.

Kakšna je časovnica razvoja platforme in kdaj njen predvideni zagon, še ni znano, saj v Schwarz Gruppe na to temo ne dajejo izjav, se pa po poročanju nemških medijev družbi s to strategijo zelo mudi.

Amazonov AWS ima na področju računalništva v oblaku trenutno precej dominanten položaj. Njegov tržni delež je večji od skupnega njegovih dveh najbližjih zasledovalcev, Microsoftovega in Googlovega oblaka. Foto: Reuters

Evropa na področju računalništva v oblaku krvavo potrebuje svojega velikega "igralca"

Skorajšnja nova tržna dejavnost lastnika Lidla bodo zagotovo odobravali v vrhu evropske politike, ki si že nekaj časa prizadeva za vzpostavitev tovrstne platforme s sedežem na stari celini.

Evropska infrastruktura na področju računalništva v oblaku je v svetovnem merilu trenutno namreč skoraj neobstoječa. Monopol na tem področju imajo ameriški tehnološki velikani Amazon, Microsoft in Google, ki obvladujejo dve tretjini svetovnega trga računalništva v oblaku, velik igralec je tudi kitajsko podjetje Alibaba.

Ker v Evropi še ni ustrezne alternative, podatke ameriškim tehnološkim podjetjem množično zaupajo številne evropske organizacije in podjetja, kar pa je vse večji trn v peti evropske politike.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je lani napovedala, da je tehnološka suverenost Evrope ena izmed njenih osebnih prioritet. Foto: Reuters

Preberite tudi: