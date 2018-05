Velik premik v svetu kriptovalut: bodo goljufivi trgovci končno razkriti?

Pravosodno ministrstvo ZDA je začelo preiskovati sume, da nekateri trgovci s kriptovalutami prikazujejo lažne transakcije in tako manipulirajo s cenami kriptovalut. Povečano število transakcij lahko namreč ustvari vtis, da se na trgu kriptovalut veliko dogaja, ter k prodaji in nakupu kriptovalut pritegne druge trgovce in vlagatelje. Obtožbe o manipulaciji s cenami kriptovalut so v preteklosti že padale.

Zvezni preiskovalci ZDA bodo iskali dokaze, da so nekateri večji trgovci s kriptovalutami v upanju, da bodo s tem dvignili povpraševanje po kriptovalutah, na borze pošiljali naročila za velike količine kriptovalut (bitcoin, ethereum), nato pa jih v zadnjem hipu preklicali.

S tem so ustvarili iluzijo povečanega prometa, ki bi k trgovanju lahko pritegnila tudi druge. Bitcoin in druge kriptovalute se na veliko aktivnost na trgu pogosto odzovejo z rastjo cen, kar je bil tudi namen teh trgovcev, je poročal poslovni medij Bloomberg.

Cena bitcoina je po objavi članka medija Bloomberg, da pravosodno ministrstvo ZDA začenja preiskavo manipulacije trga kriptovalut, takoj kar precej padla, a si nato kar hitro spet opomogla. To je bil še en pokazatelj, kako zelo je na zunanje dejavnike občutljiv bitcoin. Njegova cena je trenutno sicer nekaj več kot 6.360 evrov. Foto: Coinmarketcap.com

Nekateri so na cene kriptovalut poskusili vplivati tudi tako, da so trgovali sami s sabo in na spletnih portalih, ki prikazujejo tržni volumen kriptovalut, ustvarjali na videz precej večji promet, kot je bil v resnici.

Za zdaj še ni znano, ali pravosodno ministrstvo ZDA v sodelovanju s Komisijo za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami preiskuje individualne trgovce ali tudi večje igralce, kot so spletne borze s kriptovalutami. Foto: Reuters

Trgovali so s praznim ničem, vlagatelji so ponoreli, cena je šla gor



V začetku januarja letos je bila v ekonomski publikaciji Journal of Monetary Economics objavljena znanstvena študija z naslovom Manipulacija cen v bitcoinovem ekosistemu, ki razkriva, da je bila rast cene bitcoina s 150 na več kot tisoč dolarjev ob koncu leta 2013 zaradi fiktivnega trgovanja z bitcoini najverjetneje dosežena umetno.



Avtorji študije so na podlagi številnih analiz trgovanja z bitcoini v omenjenem obdobju ugotovili, da je s ceno bitcoina manipuliral en ali pa morda največ dva človeka. Na pomoč sta mu (ali jima) priskočila bota, računalniška programa z imenoma Markus in Willy, ki sta na nekdaj veliki borzi Mt. Gox opravljala na videz veljavne transakcije kriptovalute, čeprav v resnici bitcoinov sploh nista imela.



Takole na hitro je bitcoin zrasel ob koncu leta 2013. Foto: Coinmarketcap.com "Vrednost bitcoina v ameriških dolarjih je na dneve izvajanja fiktivnih transakcij v povprečju zrasla za štiri odstotke, ko pa sumljivega dogajanja na borzi Mt. Gox ni bilo, je cena bitcoina celo malce padla," je zapisano v študiji.



Posledica fiktivnega trgovanja z bitcoini je bila, da so drugi vlagatelji "povečan" obseg trgovanja na Mt. Goxu in tudi drugih borzah z bitcoini razumeli kot signal, naj bitcoin kupijo, preden bo še dražji. Veliko povpraševanje je ceno kriptovalute nato pognalo navzgor, pojasnjujejo avtorji študije.

Manipuliranja s cenami kriptovalut je bila obtožena tudi ena največjih borz

Pred tremi meseci in pol je ena največjih borz s kriptovalutami na svetu Bitfinex sicer že postala tarča obtožb, da posredno manipulira s cenami kriptovalut.

Bitfinex ima namreč, to so razkrili tako imenovani rajski dokumenti, istega lastnika kot podjetje Tether Limited, ki izdaja istoimensko valuto tether. Ta naj bi imela kritje v dolarjih v razmerju 1:1 (en tether - en ameriški dolar), vendar trdnih dokazov za to ni, saj se je Tether Limited razšel z revizijsko hišo, še preden bi ta lahko objavila svoje ugotovitve o denarnih zalogah podjetja.

Analitiki so že nekajkrat opazili, da je bila večja količina enot kriptovalute tether izdana takrat, ko so se cene kriptovalut gibale navzdol, po prihodu tetherjev v obtok pa je skoraj nemudoma sledil popravek oziroma ponovna rast cen. Morda gre za popolno naključje, a to se ni zgodilo samo enkrat.

Bitfinex bi od takšne manipulacije s trgom seveda imel korist, saj si od vsakega nakupa in prodaje kriptovalut vzame provizijo. Bitfinexu najverjetneje tudi ni v interesu, da bi cene kriptovalut preveč upadle, saj bi to na trgu lahko povzročilo paniko in množično prodajo kriptovalut. Vprašanje pa je, ali ima Bitfinex dovolj denarnih zalog, da bi si lahko privoščil vsa izplačila. Foto: Reuters

