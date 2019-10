Ljubljana prestolnica bitcoina: London in New York se lahko skrijeta

Za izdelke in storitve ni s kriptovaluto bitcoin v nobenem mestu na svetu mogoče plačati na toliko fizičnih lokacijah kot v slovenski prestolnici. V Ljubljani (in tudi sicer na sploh v Sloveniji) je trgovcev, ki kot plačilno sredstvo sprejemajo bitcoin, namreč več kot v številnih tehnološko najbolj naprednih svetovnih metropolah.

V Ljubljani je mogoče kriptovaluto bitcoin danes zapraviti na 314 fizičnih lokacijah, v New Yorku, ki ima skoraj tridesetkrat več prebivalcev od slovenske prestolnice, pa bitcoin sprejema le 137 trgovcev, je razvidno z interaktivnega zemljevida na spletni strani Coinmap.org, ki prikazuje vse lokacije na svetu, kjer je mogoče plačevati z bitcoini.

Londona, enega od najnaprednejših in najbolj "globalnih" mest na svetu, po podatkih Coinmap.org ni niti med prvimi desetimi kraji z največjim številom fizičnih trgovcev, ki sprejemajo bitcoine. To so ob Ljubljani, ki prepričljivo vodi, sicer še Praga (Češka), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), Bogota (Kolumbija), Moskva (Rusija), New York (ZDA), Arnhem (Nizozemska), San Francisco (ZDA) in Madrid (Španija). Foto: Matic Tomšič

Da Slovenija prednjači na področju sprejemanja kriptovalut kot veljavnih plačilnih sredstev, je pretekli konec tedna opazil tudi Cointelegraph, eden od največjih medijev, namenjenih kriptovalutam, na svetu. V naslovu analize mest, kjer je mogoče zapravljati kriptovalute, so namreč navedli prav Ljubljano.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ljubljana je vodstvo na lestvici do kriptovalut najbolj prijaznih mest na svetu vzela češki Pragi, ki je bila prva kriptometropola prejšnje leto. Razkorak med prestolnicama je pravzaprav zelo velik - Praga ima s 170 lokacijami zdaj namreč skoraj pol manj trgovcev, ki sprejemajo bitcoin, od Ljubljane.

Precej zaslug za takšno prednost Ljubljane ima slovensko podjetje GoCrypto (prej Eligma).

V sodelovanju z družbo BTC, trgovsko verigo Tuš in številnimi manjšimi butiki je GoCrypto samo na območju Ljubljane prispeval skoraj 300 lokacij, kjer je prek njegove aplikacije Elly (prej Elipay) mogoče plačati z bitcoinom in še peščico drugih najbolj prepoznavnih kriptovalut.

Kako je v trgovinah Tuš mogoče plačati z aplikacijo Elly oziroma Elipay, si oglejte v spodnjem videoposnetku:

To sicer ni prvič, da so tudi v tujini Slovenijo prepoznali kot mednarodno velesilo na področju kriptovalut in blockchaina, tehnologije veriženja podatkovnih blokov, na kateri so zasnovane kriptovalute.

Po podatkih Coinmap.org je po vsem svetu trenutno 15.578 fizičnih trgovcev, ki kot veljavno plačilno sredstvo sprejemajo kriptovaluto bitcoin. Največ jih je v srednji in zahodni Evropi, v ZDA in v Južni Ameriki. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bitcoin.com, eden od vodilnih svetovnih spletnih portalov na področju kriptovalut, je junija tako izdal krajši dokumentarec, ki Slovenijo opeva kot eno od najbolj naprednih držav na področju kriptovalut in z njimi povezanih tehnologij.

"V državi z dvema milijonoma prebivalcev je lokacij, kjer lahko zapravljaš kriptovalute, več kot v vseh ZDA," so pri Bitcoin.com pohvalili ne le slovensko kriptosceno, temveč tudi posluh vodstva države za nove uporabne tehnologije.

