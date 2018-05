V Srbiji končno ujeli člana ene najbolj izmuzljivih kriminalnih združb?

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je v sodelovanju z ameriško obveščevalno agencijo stopilo na prste 38-letnemu Srbu, ki je po prepričanju preiskovalcev povezan z zloglasno hekersko organizacijo The Dark Overlord. Ta je v zadnjih dveh letih izvedla več deset velikih kibernetskih napadov in za bitcoine izsiljevala svoje žrtve, med katerimi je tudi nekaj svetovno znanih imen.

38-letnega osumljenca S. S. so ta teden aretirali v Beogradu, so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. Kriminalisti so zasegli tudi vso njegovo digitalno lastnino - računalnike, pametne telefone - in jo poslali v nadaljnjo preiskavo.

Obstaja namreč možnost, da bodo na napravah osumljenca našli podatke, ki bi jih lahko pripeljali do morebitnih drugih članov združbe The Dark Overlord. Zagotovo obstaja vsaj še eden, saj je profil združbe na družbenem omrežju Twitter kljub aretaciji srbskega osumljenca še naprej aktiven.

Kriminalisti so zaradi domnevnih vezi s hekersko skupino The Dark Overlord v zadnjem letu in pol aretirali že več posameznikov, a za nobenega jim ni uspelo neizpodbitno dokazati, da je res član združbe, katere kiberkriminalne dejavnosti so se tudi po aretacijah nadaljevale nemoteno. Foto: Thinkstock

Internet terorizirajo že skoraj dve leti

Prve hekerske aktivnosti združbe The Dark Overlord segajo v leto 2016, ko je v seriji kibernetskih napadov za tarče izbrala bolnišnice in šole ter ukradla osebne podatke ogromno ljudi.

Žrtvam so nato zagrozili, da s temi podatki pred nosom bingljajo kupcem na tako imenovanem globokem spletu, ki ne deluje ravno v skladu z zakonom, in jim jih bodo tudi prodali, če jim zanje ne plačajo odškodnine.

Po podatkih srbskega notranjega ministrstva je hekerjem The Dark Overlord z izsiljevanjem uspelo pridobiti več kot 230 tisoč evrov, izplačanih v kriptovaluti bitcoin.

Lani se je med žrtvami napadov skupine The Dark Overlord znašel tudi Netflix, največji ponudnik videa na zahtevo na svetu, ki so mu hekerji ukradli nekaj še neizdanih epizod nanizanke Oranžna je nova črna (Orange Is the New Black).

Ker Netflix ni podlegel izsiljevanju hekerjev, naj plača, ali pa bodo ukradene epizode objavili na spletu, se je to tudi zgodilo (na fotografiji prizor iz serije Oranžna je nova črna). | Foto: Netflix/Posnetek zaslona

Še ena odmevna žrtev The Dark Overlord je bila londonska klinika za plastično kirurgijo, kjer se "popravljajo" tudi številne znane oseb, domnevno tudi britanska modra kri. Hekerji so takrat grozili, da bodo, če ne prejmejo odkupnine za podatke, razkrili, kdo vse v resnici obiskuje kliniko.

