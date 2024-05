Ruski hekerji grozijo z novim napadom na Slovenijo

Ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn je pred mesecem dni že prevzela odgovornost za hekerske napade v Sloveniji. Potem ko so takrat za več ur onesposobili delovanje več spletnih strani državnih institucij, med drugim tudi spletno stran predsednice države, so se v anonimnem videoposnetku opravičili in priznali krivdo. Državljane so pozvali, naj bodo razumevajoči in naj mirno sprejmejo njihove kibernetske napade.

Po dobrem mesecu dni so se znova oglasili prek videoposnetka v katerem Sloveniji napovedujejo, da bo ostala teden dni brez električne energije.

"Napovedovalci napovedujejo: Sloveniji obljubljajo teden dni brez elektrike. Ker naši evropski partnerji in prebivalci ne želijo rešiti problema z Ukrajino, smo se odločili, da jih obiščemo in jim pokažemo, kako pravilno ravnati. Odločili smo se tudi zaščititi lokalne prebivalce, ki jih vlada zatira zaradi podpore Rusiji. Če bo vlada ignorirala naša dejanja, bomo veljavnost napovedi podaljšali na mesec dni. Z vami je bil Cyber Army Herald. Bodite razumni. Slava Rusiji," so hekerji napovedali v najnovejšem videoposnetku, namenjenem Sloveniji.