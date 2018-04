V Slovenijo prihaja posebnež, ki uradno ni več pravi človek

Velika Britanija je umetniku Neilu Harbissonu leta 2004 izdala potni list s fotografijo, na kateri mu iz glave štrli antena, in ga s tem uradno priznala za prvega tako imenovanega kiborga, človeka, ki je svoje telo nadgradil s tehnologijo, na svetu. Antena, ki jo ima vgrajeno neposredno v lobanjo, mu omogoča zaznavanje barv, saj je sicer barvno slep. Junija ga bo mogoče poslušati tudi v Ljubljani .

Morda se sliši absurdno, ampak antena, ki jo ima na glavi Neil Harbisson, se lahko poveže tudi z brezžičnim internetom. To pomeni, da lahko Harbisson neposredno v svojo lobanjo sprejema telefonske klice. Z anteno lahko zaznava tudi satelitske signale. Foto: Reuters

Danes 33-letni Neil Harbisson, sin Katalonca in Irke, se je rodil barvno slep. Svet okrog sebe je lahko zaznaval samo v različnih odtenkih sive. Leta 2004 se je Harbisson, ki je že zelo mlad sklenil, da bo postal poklicni umetnik, odločil, da bo svojo barvno slepoto izkoristil za utemeljitev posebne veje umetnosti - "kiborško".

Antena, ki jo nosi na glavi, ni samo umetniška inštalacija, temveč pravi delujoči organ

V svojo zatilnico, kost v zadnjem delu lobanje, si je dal vgraditi posebno anteno, ki je postala del njegovega telesa. Antena Harbissonu omogoča, da barve v svoji lobanji zaznava kot zvoke, natančneje kot glasbene tone.

Antena signal o vsaki barvi, ki jo zazna, pošlje čipu, ki je prav tako vsajen v njegovo lobanjo, ta pa po lobanjskih kosteh nato pošlje vibracije, ki jih prestrežejo njegovi slušni organi in jih spremenijo v zvok, ki ga Harbisson lahko sliši. Ker antena nima omejitev človeških oči, lahko Harbisson z njo sliši in posledično "vidi" tudi ultravijolični in infrardeči barvni spekter.

Operacije, s katero bi mu na lobanjo pritrdili anteno, ni želela izvesti nobena zdravstvena ustanova, saj so imeli glede posega etične zadržke. Harbisson se je za "montažo" antene zato na skrivaj dogovoril s kirurgom, ki takšnih zadržkov ni imel. Še danes ni znano, kdo je opravil poseg, s katerim je Harbisson dobil nov organ. Foto: Reuters

Harbisson je zmogljivosti svoje antene že večkrat javno prikazal in bil pri tem precej prepričljiv. V New Yorku je leta 2014 organiziral dogodek, na katerem je več ljudi na trgu Times Square na platno slikalo z različnimi barvami, sam pa je informacije o njih kot zvočne signale v anteno prejemal prek interneta. Čeprav je bil deset ulic stran, je na svoje platno brez napak uspešno poustvaril vse narisane barve.

Iz zvočnih signalov, s katerimi prek antene prepoznava različne barve, Harbisson tudi ustvarja umetnost - zvoke pretvarja v slike in obratno, barve pretvarja v zvočne posnetke. Takole zveni barvni koncert:

Zase pravi, da ni več človek, temveč transvrsta

S tem, ko je leta 2004 dobil britanski potni list s fotografijo, na kateri ima na glavi anteno, je postal prvi uradno priznani kiborg oziroma kiborški umetnik na svetu. Kiborg je po definiciji sicer bitje, ki ima tako biološke kot mehanske oziroma tehnološke dele telesa.

Potni list Neila Harbissona Foto: YouTube/Posnetek zaslona

Ker je antena pravzaprav njegovo novo čutilo, Harbisson pravi, da se ne počuti več stoodstotno kot človek, temveč kot transvrsta.

Harbisson meni, da si osebe, kot je on, zaslužijo enake pravice kot vsi ljudje. Zaradi tega je postal aktivist za pravice kiborgov. Leta 2010 je ustanovil Fundacijo za kiborge, prek katere ne le zagovarja pravice kiborgov, temveč tudi promovira svojo umetnost.

Lani je Harbisson ustanovil še Društvo transvrst, skupnost, ki se ji lahko pridružijo vsi ljudje z "nečloveškimi" identitetami in ki spodbuja ustvarjanje novih čutov in organov, kot je njegova antena. Foto: Neil Harbisson