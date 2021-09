V Singapurju spoštovanje protikoronskih ukrepov nadzorujejo z "robocopi"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Home Team Science and Technology Agency Singapur

Robot Xavier v akciji na ulicah Singapurja Foto: Home Team Science and Technology Agency Singapur

V Singapurju so začeli testirati prve samostojne robote Xavier, ki spremljajo nezaželeno obnašanje v javnosti.

V Singapurju so ta teden na ulice poslali prve robote, poimenovane Xavier, s katerimi želijo nadzorovati ljudi v javnosti. Naloga avtonomnih robotov je beleženje nezaželenega obnašanja v javnosti, kot na primer kajenja tobačnih izdelkov in zadrževanja večjih skupin ljudi na istem mestu. Roboti Xavier bodo tudi identificiral napačno parkirana vozila, prodajo izdelkov na črno na ulici in vožnjo s kolesi po pločnikih. Ko bodo roboti zaznali nezaželeno obnašanje, bodo opozorili prekrškarja ali pa zaprosili za pomoč policijo. Singapur želi z roboti razbremeniti policijo ter doseči spoštovanje ukrepov proti širjenju epidemije covid-19.

Kaj zmore Xavier

Xavier je avtonomni robot, kar pomeni, da s pomočjo različnih senzorjev neodvisno "navigira" po ulicah. Zaznava tako premikajoče se objekte (kot so pešci ali kolesarji) kot tiste, ki se ne premikajo, ter se prilagaja glede na dogajanje na ulici. Xavier je tudi opremljen s 360-stopinjsko kamero, ki mu omogoča popoln pregled nad dogajanjem. Video, ki ga Xavier zajema prek kamere, v realnem času analizirajo različni algoritmi, ki robota obveščajo o dogajanju okoli njega. S pomočjo algoritmov Xavier tako zazna nezaželeno obnašanje v javnosti.