V minuti je postala najbolj osovražena ženska na svetu #video

"Poklicala bom policijo in jim povedala, da mi grozi Afroameričan in da se bojim za življenje," se je Američanka Amy Cooper odzvala na poziv opazovalca ptic, ki jo je sredi parka v New Yorku prosil, naj svojega psa pripne na povodec. Odzivi spleta na videoposnetek , ki si ga je v dveh dneh ogledalo skoraj 40 milijonov ljudi, so ogorčeni. Na rasistični izpad Cooperjeve se je odzval tudi njen delodajalec.

Temnopolti Newyorčan Christian Cooper je v Centralnem parku v New Yorku v ponedeljek opazoval ptice, pri čemer ga je zmotil pes ene od sprehajalk, ki v nasprotju s predpisi ni bil privezan. Ko se ji je približal in jo prosil, naj ga pripne na povodec, je njegova lastnica njegovo prošnjo ne le zavrnila, temveč mu začela groziti, da ga bo prijavila policiji.

Ker ga je nepričakovana zaostritev pogovora zaskrbela, je Cooper izvlekel mobilni telefon in vse bolj žgočo razpravo začel snemati. Lastnica psa Amy Cooper je nato res poklicala policijo in potarnala, da njej in njenemu psu grozi Afroameričan in da se boji za življenje. Pri tem je histerično točila solze in, kot so izpostavili številni šokirani gledalci videoposnetka, z ovratnico dobesedno davila svojega psa:

Cooperjeva je nato le pripela psa, Cooper (z žensko si deli priimek, sicer pa nista v sorodu) pa se ji je zahvalil in prenehal snemati. Videoposnetek je nato na družbenem omrežju Twitter v ponedeljek objavila njegova sestra, do danes pa je zbral že skoraj 40 milijonov ogledov.

Odzivi na videoposnetek so pričakovano ogorčeni, največ zmerljivk, ki so namenjene Cooperjevi, jo obtožuje, da je rasistka. Rasna nestrpnost je v ZDA v zadnjem obdobju sicer znova zelo kontroverzna tema, saj se je v zadnjih mesecih tam zgodilo več odmevnih ubojev nedolžnih temnopoltih državljanov s strani belih policistov.

Protest temnopolte skupnosti pred sodiščem v Brunswicku v ameriški zvezni državi Georgii, kjer je bil februarja letos ustreljen 25-letni Ahmaud Arbery. Foto: Reuters

Tudi Christian Cooper, snemalec videoposnetka, je za ameriške medije izpostavil, da se je za snemanje odločil predvsem zaradi februarskega umora temnopoltega tekača Ahmauda Arberyja, ki sta ga zaradi suma, da je storil kaznivo dejanje, ustrelila nekdanji (belopolti) policist in njegov sin. Prijeli so ju šele 7. maja.

Našli so njenega delodajalca, ta je takoj ukrepal

Uporabniki Twitterja so na spletu hitro našli vse podatke o Amy Cooper, ki je Christiana Cooperja prijavila policiji. Ugotovili so, da gre za članico menedžmenta v holdinški družbi Franklin Templeton:

Njen delodajalec, družba Franklin Templeton, se je na viralni videoposnetek odzval v torek. V objavi na družbenem omrežju Twitter so poudarili, da tovrstne zadeve jemljejo zelo resno in da ne odobravajo rasizma. Zoper Cooperjevo, ki je trenutno suspendirana, so sprožili preiskavo, so še zapisali:

In response to an incident involving an employee on May 25th, Franklin Templeton issued the following statement. pic.twitter.com/8f2lMwK0r5 — Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020

