"V medijih in omrežjih, ki slonijo na oglaševanju, močno zmaguje slaba vsebina"

WT.Social želi biti "mesto s poudarkom na novicah", kjer bodo člani lahko urejali zavajajoče naslove. Zaporedja prikaza ne bodo določali algoritmi, temveč se bodo prispevki prikazovali v obliki časovnice z najnovejšimi na vrhu.

https://t.co/Uk7PUE8GV2 just passed 200,000 members while I was having dinner with @carolecadwalla, @iRowan , @chrisinsilico , @RanaForoohar , @jamiesusskind and others on the general topic of what's gone wrong with social media and the world in general. — Jimmy Wales (@jimmy_wales) November 18, 2019

Omrežje predvideva naročnino (a je ne ukazuje), ki za Evropo znaša 12 evrov mesečno ali 90 evrov letno. Nastalo je kot hči medija WikiTribune, ki ga je Wales ustanovil leta 2017 z namenom boja proti lažnim novicam. Wales upa, da bo pritegnil 50 milijonov uporabnikov.

Uporabniki navajeni na brezplačen dostop do vsebin in družbenih omrežij

Wales je v nedavnem pogovoru za Financial Times dejal, da je poslovni model medijev in družbenih omrežij, ki temelji na oglaševanju in ga podpirajo predvsem velikani družbenih omrežij, problematičen.

"Izkaže se, da je premočen zmagovalec nizkokakovostna vsebina," je med drugim povedal.

WT.Social napoveduje, da bo za vsebino skrbela skupnost moderatorjev. Foto: Srdjan Cvjetović

Toda kruta resničnost medijev, zlasti digitalnih, je, da so uporabnike navadili na brezplačen dostop do vsebin in družbenih omrežij, kar bo zelo težko – če ne celo nemogoče – spremeniti. To najbolje vedo tisti, ki so z različnimi modeli naročnin poskusili urediti dostop do svojih vsebin – skoraj vedno z bistveno slabšimi rezultati in dosegom od želenega in pričakovanega.

Ključ v sposobnih urednikih

WT.Social napoveduje, da bo za vsebino skrbela skupnost moderatorjev. Če bodo to dobro delali, bodo zagotovili uravnoteženo ponudbo novic, analiz in referenc, s čimer se današnja družbena omrežja, roko na srce, pogosto ne morejo ravno pohvaliti.

Toda usklajevanje takšne skupnosti bo velik izziv in potencialno tudi strošek, ne nazadnje tudi zaradi potreb po moderatorjih s posebnimi znanji in izkušnjami. Wikipedia, ki mesečno zazna okrog 18 milijard ogledov strani, sloni na približno 150 tisoč urednikih mesečno – za družbeno omrežje WT.Social, ki pričakuje še večji promet, bo zagotavljanje ustrezne in učinkovite uredniške in moderatorske podpore gotovo velik izziv. Ne nemogoč, a vsekakor zahteven.