Kaj najraje naročamo z dostavo na dom

Začelo se je z dostavo pripravljenih jedi, a je v zadnjem letu Wolt zaznal zelo veliko rast hitre trgovine tudi v Sloveniji. Statistika teh nakupov je pokazala nekaj zanimivih regionalnih značilnosti.

Nekatere izmed teh gotovo ne presenečajo: v Mariboru se proda 25 odstotkov več piva Laško kot Union, medtem ko v Ljubljani Union premaguje Laško s kar 37-odstotnim naskokom. V Kopru ostajajo zvesti svoji malvaziji, ki je tam med najljubšimi naročili.

Slovenski zemljevid najpogostejših naročil

Nekatere druge ugotovitve morda niso samoumevne. Ljubljanski uporabniki prek Wolta najpogosteje naročajo banane, sledita kruh in mleko, medtem ko v Mariboru največkrat naročajo kruh, nato čips in mleko. Na severovzhodu je očitno veliko ljubiteljev mleka, saj ga v Murski Soboti in na Ptuju najpogosteje naročajo.

Različni deli Slovenije, različne želje: to je zemljevid, ki razkriva, kaj se prek Woltove dostave najpogosteje kupuje v hitrih trgovinah različnih slovenskih mest. Foto: Wolt

V Celju so na prvem mestu naročil žemljice, v Novem mestu pa – šopki. Sladkosnedi so v Velenju in Domžalah poskrbeli, da so se tam na najvišjo stopničko zavihtele tortice, medtem ko v Novi Gorici največ naročil prejmejo za pivo in nato banane. V gorenjski prestolnici so najpogostejše naročilo energetski napitki, so še sporočili iz slovenske podružnice Wolta.

Opoldne malica, zgodaj popoldne nakupi

Največ naročil iz restavracij Wolt prejme med 11. in 14. uro, torej za malico v rednem delovnem času, iz trgovin pa med 16. in 18. uro, ko naročajo med potjo iz službe proti domu. Tovrstni nakupi iz trgovin so najpogostejši ob torkih, četrtkih in sobotah.

Najdražji nakup prek Wolta je bil vreden 1.799,99 evra – to je bil pregibni telefon Samsung Galaxy Z Fold3 5G, in sicer v srebrni barvi.

Srebrni pregibni telefon Samsung Galaxy Z Fold3, njegova prodajna cena je bila v času nakupa 1.799,99 evra, je najdražji izdelek, ki so ga prinesli Woltovi dostavljavci v Sloveniji.

Od rož do električnega skiroja

Prek Woltove dostave se velikokrat na hitro rešujejo zadrege z izbiro daril, zato ne preseneča, da ob praznikih, kot so valentinovo, dan žena, materinski dan in božič, število tovrstnih naročil poskoči do neba.

Najpogostejša izbira za darilo so rože, sladice in vino, a so dostavili tudi že električni skiro, razkrivajo pri slovenski podružnici Wolta.