V Južni Koreji ukradli osebne podatke skoraj tisoč prebežnikov s severa polotoka

Imena, rojstni podatki in naslovi skoraj tisoč prebežnikov iz Severne Koreje so prišli v roke hekerjev, ko so ti napadli južnokorejsko namestitveno središče Severni Gyeongsang, je po poročanju britanske medijske hiše BBC moralo priznati južnokorejsko ministrstvo za združevanje (dveh Korej).

Južna Koreja ni potrdila, kdo je napadalec

Odkritje o oskrunitvi osebnih podatkov je sledilo, ko so na enem od osebnih računalnikov v omenjenem namestitvenem središču odkrili zlonamerno programsko kodo. Prizadete prebežnike so že seznanili, da so ukradli prav njihove osebne podatke.

Oblasti južnega dela korejskega polotoka verjamejo, da je to prvi računalniški napad večjih razmer, kjer so žrtve prebežniki iz Severne Koreje, hkrati pa niso potrdile, niti kdo je napadalec niti od kod je napad izviral.

Toda nekatere nevladne ustanove v Južni Koreji verjamejo, da zanimanje Severne Koreje za prebežnike ni novejšega datuma in da so že v preteklosti izvajali računalniške napade z namenom pridobivanja podatkov o prebežnikih iz Severne Koreje.

Meja med dvema Korejama Foto: Reuters

Ali so to slabe novice predvsem za družinske člane, ki so še vedno severno od meje?

Namestitveno središče Severni Gyeongsang je eno od 25 tovrstnih središč, ki ga upravlja južnokorejska država. Namen teh središč je, da več kot 30 tisoč prebežnikom iz Severne Koreje pomaga pri prilagajanju na življenje v Južni Koreji.

Odkritje tega napada gotovo ni dobra novica za vse prebežnike iz severa na jug Koreje, ki se zaradi tega lahko upravičeno počutijo manj varne.

Toda največ razlogov za skrb zaradi ukradenih podatkov imajo lahko družine prizadetih prebežnikov, ki so še vedno na severni strani korejske meje in ne vedo, ali jih takšno razkritje kako ogrozi. Severnokorejske oblasti namreč nimajo pregleda nad vsemi prebežniki, med katerimi so tudi takšni, ki so jih razglasili za pogrešane ali celo mrtve.