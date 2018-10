V hudi prometni nesreči umrla tudi znana zaljubljenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Amanda Halse in Patrick Cushing sta pred približno dvema mesecema povzročila topljenje src uporabnikov interneta po vsem svetu.

Amanda Halse in Patrick Cushing sta pred približno dvema mesecema povzročila topljenje src uporabnikov interneta po vsem svetu.

V eni najhujših prometnih nesreč v zgodovini ZDA , ki se je zgodila 6. oktobra in v kateri je po trku limuzine z drugim vozilom življenje izgubilo kar 20 ljudi, sta med drugim umrla tudi fant in dekle, ki sta dva meseca prej zaslovela s prisrčno objavo na z naskokom najbolj obiskanem spletnem forumu Reddit. Čeprav je od nesreče minilo že 11 dni, so uporabniki Reddita pike povezali šele včeraj.

Med 17 umrlimi potniki v nesrečni limuzini sta bila 31-letni računalničar Patrick Cushing in njegovo 26-letno dekle, natakarica in umetnica Amanda Halse.

Par je na spletu zaslovel pred dvema mesecema, ko je Cushing na Redditu, z naskokom najbolj obiskanem spletnem forumu, objavil risbo, ki jo je Halsejeva zanj narisala ob obletnici začetka njunega razmerja:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Risba prikazuje Cushinga in Halsejevo, našemljena v princeso Peach in Yoshija, lika iz Nintendovih videoiger, ki sta jih pogosto igrala v prostem času. Zraven je pripis: "Hvala, ker mi vedno dovoliš, da sem Yoshi, čeprav vem, da hočeš tudi sam vedno biti on."

Na forumu, ki ga vsak dan spremlja več deset milijonov ljudi, je objava postala ena največkrat všečkanih v zadnjih mesecih.

Marsikateri uporabnik je bil zato šokiran, ko se je na Redditu pred kratkim javil Cushingov sorodnik in razkril, da sta zaljubljenca izgubila življenje v prometni nesreči, ki je pretresla tako ameriško kot svetovno javnost.

Da sta bila Halsejeva in Cushing res udeležena v prometni nesreči, so potrdili tudi številni mediji, ki so objavili fotografije žrtev nesreče:

Delni seznam umrlih v cestni tragediji, ki ga je objavil ameriški medij ABC7. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Ko sem prvič videl tisto risbo, se mi je stopilo srce. Zdaj, ko jo vidim drugič, se mi topi zaradi čisto drugega razloga," je na Redditu zapisal eden od uporabnikov. Neki drugi uporabnik, ki je Amando Halse poznal osebno, pa je v komentarju delil več fotografij njenih risb, ki jih je na delovnem mestu ustvarjala za svoje sodelavce.

