V Cityparku vzpostavili sistem daljinskega odčitavanja porabe energentov

Nakupovalno središče Citypark v Ljubljani je odslej opremljeno s sistemom telemetrije - daljinskega odčitavanja porabe energentov. Tehnološko rešitev na oblačni platformi je za Citypark razvil Telekom Slovenije s partnerjem DS Meritve. Njena prednost in ključna značilnost je uporaba tehnologije interneta stvari (Narrowband Internet of Things; NB-IoT v omrežju 4G+) za daljinsko in centralizirano avtomatično spremljanje porabe energentov, kot so elektrika, toplota, voda, plin.

Rešitev Telekoma Slovenije upravljavcem poslovnih objektov, poslovnih stolpnic ali nakupovalnih središč omogoča digitalizirano spremljanje porabe energentov z uporabo oddaljenega sistema, ki uporablja tehnologijo NB-IoT. Daljinsko odčitavanje porabe je možno v realnem času, na ta način pa ima upravljavec stalen vpogled v porabo energentov, zbrane podatke lahko analitično obdeluje, lažje predvidi prihodnje energetske potrebe in se lažje odloča tudi v smeri skrbi do okolja.

Celotna rešitev Telekoma Slovenije in njegovih partnerjev je del storitev, s katerimi Telekom Slovenije omogoča enotno platformo za upravljanje in spremljanje dejavnikov za zagotavljanje boljše kakovosti bivanja, ki temelji na tehnologiji NB-IoT. Tovrstne rešitve so primerne za vse poslovne vertikale, pa tudi za poslovno kritične komunikacije, za katere tako ni potrebno niti ekonomično graditi ločenih namenskih omrežij.

Telekom Slovenije zagotavlja tudi digitalizacijo sistemov energijskega upravljanja poslovnih stavb. Uporaba NB-IoT tehnologije omogoča povezovanje števčnih naprav, ki so baterijsko napajane ter podpori komunikacije med napravami (M2M – machine to machine). Poleg tega NB-IoT omogoča tudi učinkovito množično komunikacijo naprav, povezanih v internet stvari, in je sestavni del razvoja na poti v dobo 4G/5G tehnologij, ki bodo sobivale na istem omrežju in bodo omogočile potencial za razvoj celotne družbe v tem desetletju.