V bordelu s prostitutko gre za nezvestobo, z robotom pa ni tako hudo?

Roboti vstopajo v vse pore našega življenja – celo v najstarejšo obrt, kar pri nekaterih izziva zanimanje ali celo navdušenje, pri drugih pa zgražanje in odpor.

Znanstveniki univerze v Helsinkih so izpeljali dve raziskavi, v katerih so skupini ljudi (172 oziroma 260 posameznikov) predstavili namišljene zgodbe o posameznikih, ki so obiskali javne hiše, nato pa ugotavljali njihove odzive. Posebej so obravnavali scenarije samskih, posebej pa poročenih "plačnikov".

Izkazalo se je, da ljudem (vsaj tistim, ki so sodelovali v raziskavi) še ni povsem jasno, ali uporaba storitev spolnega robota takrat, ko so v zakonski zvezi, pomeni nezvestobo ali ne. Prav tako se je pokazalo, da zlasti takrat, ko je plačnik poročen, manj obsojajo spolni izlet v bordelu z robotom kot pa z resnično osebo.

Finski znanstveniki so ugotovili, da plačevanje za spolne storitve spolnim robotom ljudje obsojajo manj kot pa plačevanje za spolne storitve resničnim ljudem. Foto: Getty Images

Rekli bobu bob

V raziskavi, kjer so med drugim podrobneje preučili psihološke dejavnike, ki vplivajo na stališča do spolnih robotov (vključno z občutkom gnusa), so še ugotovili, da spolni odnos z robotom ljudje nesporno razumejo kot spolni odnos in da robote za spolne storitve nesporno vidijo kot robote.

Znanstvenikom je, kot so pojasnili, ta ugotovitev zelo pomembna, ker jim omogoča, da pri nadaljnjih raziskavah o robotih za spolne storitve uporabljajo uveljavljene raziskovalne metode za spolnost kot tudi tiste za robote vseh drugih namenov.

V pripravo raziskave ni bil vpleten noben spolni delavec (ali robot)

Raziskavi nista niti v enem trenutku vključevali prave plačane spolnosti, ne z ljudmi ne z roboti, sta pa pokazali, da so bili glede tega vprašanja odzivi žensk in moških statistično primerljivi. Sicer pa v Evropi že obstajajo bordeli, kjer so roboti prevzeli delovna mesta ljudem.

Finci so svojo raziskavo prvič predstavili na četrtem mednarodnem kongresu o ljubezni in spolnosti z roboti, ki je potekala prejšnji mesec v Las Vegasu (tam je, mimogrede, ulična prostitucija v nasprotju s preostalim delom zvezne države Nevada prepovedana!), objavljena pa bo tudi v priznani znanstveni reviji s področja računalniške znanosti Lecture Notes in Computer Science.