To je sedem poklicev, ki bodo verjetno kmalu izginili

Svetovni gospodarski forum je leta 2016 z anketnim vprašalnikom, ki ga je poslal vodjem kadrovskih služb nekaterih največjih delodajalcev na svetu, opravil raziskavo glede prihodnost delovnih mest. Glede na rezultate raziskave bo največ novih služb nastalo na specializiranih področjih, kot so računalništvo, matematika, arhitektura in inženiring, v večini industrijskih sektorjev pa se napoveduje manjšanje potrebe po pisarniških in administrativnih funkcijah.

Razvoj avtomatizacije na račun tehnologij je eden izmed največjih "krivcev" za spreminjanje in prilagajanje poklicev. Tehnologija je namreč manj zahtevna, bolj točna in cenejša delovna sila, kot so ljudje. Zbrali smo sedem poklicev, ki bodo zaradi tega verjetno sčasoma izginili oziroma se spremenili.

1. Blagajnik

Z razvojem samopostrežnih blagajn, ki so tudi pri nas na voljo že kar nekaj časa, klasični način kupovanja, pri katerem mora vsak izdelek poračunati blagajnik, postaja vse manj praktičen. Tehnologija je omogočila pospešitev in poenostavljenje tega postopka, pri katerem vso delo opravita blagajna in sam kupec.

Samopostrežne blagajne lahko najdemo že v skoraj vsaki večji živilski trgovini. Foto: Matej Povše

Prav tako pri tem pride do manj napak pri poračunanju, saj se samopostrežna blagajna pri vračanju denarja naj ne bi zmotila.

2. Telefonski komercialist

Prodaja prek telefona, ki je tako za delavca kot stranko dostikrat precej neprijetna, postaja vse manj produktivna. Dandanes namreč ljudje telefonov za klice ne uporabljajo več v tolikšni meri kot včasih. Tako prednjači komuniciranje prek elektronskih sporočil in telefonskih sporočil. Tudi oglaševanje prek teh je zato danes veliko bolj plodno kot tisto prek telefona, saj večina posameznikov niti ni pripravljena poslušati in zato telefonskega komercialista odslovijo, že preden izvejo, kaj ta želi oziroma prodaja.

Ljudje že od nekdaj niso navdušeni nad oglaševanjem prek telefona, danes, ko je to mogoče na manj oseben način, pa se temu še bolj izogibajo.

3. Potovalni agent

Z razcvetom interneta in spletnih potovalnih agencij z ugodnimi ponudbami potovalni agenti izgubljajo delo. Dandanes je na spletu namreč na stotine spletnih strani, ki organizirajo potovanja po najnižjih mogočih cenah, zato pomoč potovalnega agenta sploh ni več potrebno. Daleč so dnevi, ko si moral nekoga najeti za to, da ti je našel najboljšo ponudbo, saj so te danes že vnaprej zbrane na skoraj vsakem potovalnem spletnem portalu.

Spletni portali z ugodnimi ponudbami za potovanja opravljajo delo potovalnih agentov v potovalnih agencijah. Foto: Thinkstock

4. Voznik taksija

Aplikacije, kot so Prevozi, Avant2GO in Lyft, omogočajo posameznikom, da se med sabo dogovorijo za prevoze po nižji ceni oziroma si avto za krajše razdalje izposodijo, kar je zanje seveda zelo praktično in ugodno, za klasične taksi službe pa so te aplikacije velika konkurenca. Ljudem se tako prevozi s taksijem več ne izplačajo. Taksisti se bodo morali novonastalim pogojem nekako prilagoditi ali pa bodo počasi izginili.

Taksi službe se začenjajo konkurenci prilagajati s tem, da ustvarjajo svoje aplikacije, ki naj bi naročanje naredile bolj pregledno in privlačno. Foto: Reuters

5. Založnik in tiskar

Nič novega ni, da tiskani mediji vse težje dohajajo digitalne medije. Vse več uporabnikov se namreč seli na digitalne platforme, še posebej, ko gre za vsakodnevne zabave in novice. Poleg tega so vse bolj priljubljene tudi tako imenovane e-knjige, ki uporabnikom omogočajo branje vseh vrst gradiv na pametni napravi ali napravi, imenovani bralnik, ki je specifično namenjen branju elektronskih knjig. Zaradi tega založnikom vse bolj primanjkuje dela.

Bralniki počasi nadomeščajo tiskane knjige, saj omogočajo, da imaš v eni sami napravi na stotine knjig. Foto: Thinkstock

6. Knjižničar

Čeprav bodo na svetu vedno knjige in tisti, ki jih bodo brali, bo zaradi podobnega razloga kot založnik in tiskar tudi poklic knjižničarja vse manj potreben. Preselitev knjig na digitalne platforme je eden izmed glavnih razlogov, ki zmanjšuje obisk knjižnic. Tisti, ki se po knjige kljub temu odpravijo v knjižnico, pa lahko danes izposojo opravijo kar samostojno. Veliko knjižnic namreč že ima naprave, ki omogočajo samodejno izposojo in vračanje knjig. Tudi informacije o knjigi in njenem položaju v knjižnici lahko uporabniki preverijo že prek spleta, zato je tudi na tem področju delo knjižničarjev vse bolj okrnjeno.

Knjižničarjem se obseg dela vse bolj zmanjšuje, saj veliko dela namesto njih opravijo računalniki. Foto: Thinkstock

7. Delavec v proizvodnji

Že danes v proizvodnji veliko dela opravijo naprave, kljub temu pa so ljudje tisti, ki jih upravljajo in še vedno aktivno sodelujejo pri njihovem delovanju. Avtomatizacija proizvodnih procesov v industriji pripomore k znižanju proizvodnih stroškov in glede na hiter razvoj, ki smo mu priča danes, ne bo presenetljivo, če pomoč ljudi nekoč sploh ne bo več potrebna.

Programiranje naprav za opravljanje celotnega postopka proizvodnje je že danes v določenih podjetjih aktualno, zaradi praktičnosti pa ga bo čez čas uporabljalo še vse več podjetij, s tem pa bodo delavci v proizvodnji izgubljali delovna mesta.