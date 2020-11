Uživajte v vsakem trenutku in ohranite spomine!

Oglasno sporočilo

Album s fotografijami vam omogoča, da se boste še dolgo spominjali nepozabnih trenutkov, ki ste jih doživeli. Naj vam pri tem z izjemo vizualno in zvočno izkušnjo pomagajo pametni telefon Huawei P smart 2021 z vsestranskim sklopom kamer, med katerimi izstopa kamera z 48-milijonskim tipalom in brezmejnim zaslonom FullView, ter vrhunske brezžične slušalke Huawei FreeBuds Pro .

Čarobni spomini, podprti z inovativnimi tehnologijami

Zagotovo ste velikokrat listali po albumu s fotografijami s počitnic, ko ste bili otrok. Zbiranje spominov in snemanje posebej pomembnih trenutkov v življenju vzbuja številna pozitivna in nostalgična čustva. Zdaj ko smo se naučili ceniti in uživati v majhnih življenjskih radostih, pa je postalo njihovo beleženje lažje kot kadarkoli prej. Iz žepa zgolj vzamete pametni telefon in pritisnete na sprožilec, težko delo pa prepustite umetni inteligenci in pametnim tehnologijam, ki poskrbijo za zajem popolne fotografije. In prav po tem slovijo Huaweieve naprave.

Novi pametni telefon Huawei P smart 2021 vas bo zagotovo popeljal v svet zbiranja spominov. S sklopom štirih kamer, med katerimi ima glavna 48-milijonsko tipalo, z umetno inteligenco in bogatim naborom načinov fotografiranja boste lahko zajeli izjemne fotografije in videoposnetke. Te si boste nato lahko z vsemi podrobnostmi ogledali na velikem skoraj 17-centimetrskem zaslonu z visoko ločljivostjo 2.400 x 1.080 slikovnih pik. Še bolj pristno pa boste spomine doživeli, če boste telefon povezali s slušalkami FreeBuds Pro, ki jih odlikuje aktivno izničevanje okoliškega hrupa.

Postanite fotoreporter svojih življenjskih trenutkov

Fotografija ima veliko obrazov, eden od njenih najpomembnejših ciljev pa je zagotovo ujeti trenutek in ga shraniti v fizični obliki. Za odlično fotografijo si morate najprej zamisliti edinstven koncept, ko napoči pravi trenutek, pa se morate hitro odzvati. S pomočjo telefona Huawei P smart 2021 bo zajemanje nepozabnih fotografij mačji kašelj. Opremljen je s sklopom štirih zadnjih kamer, ki vključuje glavno z ločljivostjo 48 MP, ultra širokokotno z ločljivostjo 8 MP ter bližinsko (makro) in globinsko z ločljivostjo 2 MP. Vsaka od njih je zasnovana za določeno funkcijo, vendar skupaj zagotavljajo izjemne zmogljivosti v različnih primerih uporabe. Vključno s fotografiranjem v visoki ločljivosti, učinki zamegljenega ozadja, bližinsko fotografijo in še mnogo več.

Želite posneti čudovito panoramo, nočni mestni vrvež ali portret ljubljene osebe? P smart 2021 omogoča vse to in še veliko več! Ko boste fotografijo ali video posneli, pa boste trenutek podoživeli vsakič, ko si ga boste ogledali na velikem, skoraj 17-centimetrskem (6,67-palčnem) zaslonu ločljivosti 2.400 x 1.080 slikovnih pik. Ta pokriva kar 90 odstotkov, z gostoto 394 pik na palec pa prikazuje vsebine v natančnih podrobnostih in živih barvah. Da bi bilo kar najbolje poskrbljeno za udobje oči, zaslon filtrira modro svetlobo, učinkovitost tega potrjuje certifikat podjetja TÜV Rheinland. Ker od njega pričakujete, da vam omogoči polno življenje, ima pametni telefon Huawei P smart 2021 vključeno tehnologijo hitrega polnjenja SuperCharge, ki zagotavlja povezanost in produktivnost v vsakem trenutku. Po samo 10 minutah polnjenja bo deloval do dve uri. Hitro polnjenje dopolnjuje baterija zmogljivosti 5000 mAh za dolgotrajno delovanje, predvsem pa stabilno in varno uporabo skozi ves dan.

V ritmu najljubših življenjskih trenutkov

Pomembni življenjski trenutki so povezani tudi s posebno glasbo. Zagotovo imate tudi vi najljubšo skladbo ali celo več teh, ki vas spomnijo na izkušnje s popotovanja, pomembne življenjske prelomnice in na ljubljene osebe. Ali pa vas glasba spremlja pri novem dogajanju in izzivih, s katerimi se srečujete na dnevni ravni. V najljubših ritmih boste lahko vedno našli vrhunski užitek z brezžičnimi slušalkami Huawei FreeBuds Pro, ki z ergonomsko obliko in kakovostnim zvokom zagotavljajo izjemno zvočno izkušnjo.

Gre za prve slušalke na svetu z inteligentnim dinamičnim aktivnim dušenjem hrupa. Z mikrofonoma znotraj in zunaj slušalke zaznajo in analizirajo hrup ter samodejno preklapljajo med tremi načini dušenja, stopnja dušenja pa doseže impresivnih 40 dB. Pri oblikovanju slušalk sta bila sicer vodilo estetika in sodoben slog, Huawei pa ni pozabil niti na udobje pri nošenju. Upoštevajoč minimalistični slog, jim je uspelo odstraniti nepotrebne oblikovne značilnosti ter zagotoviti, da ima vsaka podrobnost ušesnega čepka svoj namen in je videti elegantna. Unikatno oblikovan ušesni del pa prilagodite velikosti ušesnega kanala s tremi različno velikimi silikonskimi nastavki.

Kakovostno porabljen čas

Svoj prosti čas lahko popestrite z raziskovanjem trgovine AppGallery, pravo zakladnico priljubljenih aplikacij. Ko je že govora o fotografiji, bosta še kako prav prišli brezplačni aplikaciji Canva in Retrica. Z njuno pomočjo boste lahko že tako odlično fotografijo še izboljšali, da bo v popolnosti izrazila namen in čar ujetega prizora. Za urejanje videoposnetkov, ki jih nameravate deliti z drugimi, pa lahko uporabite VivaVideo ali MyMovie.

Svet mobilnih aplikacij ponuja neskončne možnosti zabave, izobraževanja, komuniciranja, nakupovanja in igranja iger. Da bi bil polno na dosegu roke, vam Huawei ponuja iskalnik Petal Search. Neposredno z začetnega zaslona telefona vam bo pomagal hitro in preprosto najti želene slike, aplikacije ali novice. Z njim je vse na dosegu roke.

