Uporabniki starejših iPhonov bodo prejeli 25 dolarjev – toda ne v Sloveniji

Za omenjeno poravnavo, ki jo mora še potrditi sodišče v kalifornijskem mestu San Jose, bi Apple porabil do 500 milijonov ameriških dolarjev (okrog 458 milijonov evrov).

Morda bo znesek celo višji – ali nižji

Do nje so upravičeni lastniki pametnih telefonov iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus in SE z nameščenim operacijskim sistemom iOS 10.2.1 ali poznejšim kakor tudi pametnih telefonov iPhone 7 in 7 Plus, ki so pred 21. decembrom 2017 uporabljali operacijski sistem iOS 11.2 ali poznejši.

Apple naj bi vsakemu uporabniku naštetih modelov svojih pametnih telefonov iPhone plačal 25 ameriških dolarjev (slabih 23 evrov), a se ta znesek lahko prilagodi navzgor ali navzdol, ko bodo ugotovili, koliko je upravičencev.

Apple bo za poravnavo porabil najmanj 310 milijonov ameriških dolarjev, a do nje so upravičeni le uporabniki v ZDA. Foto: Reuters

V ZDA bodo prejeli poravnavo, pri nas in drugod po svetu pa se uporabniki lahko obrišejo pod nosom

Skupni znesek teh poravnav namreč ne sme biti manjši od 310 milijonov ameriških dolarjev (približno 284 milijonov evrov).

Žal pa to velja samo za uporabnike v ZDA – drugod po svetu, tudi v Sloveniji, plačila ne bo, četudi so izpolnjeni vsi drugi pogoji. Ne glede na to, od kod so uporabniki, Apple vztraja, da ta privolitev ne pomeni priznavanja krivde, temveč le izogibanje bremen in stroškov, ki bi jih prineslo sojenje.

Apple zavrača obtožbe in zanika krivdo

Uporabniki so zagovarjali, da so jih posodobitve operacijskega sistema, ki so domnevno namenoma upočasnjevale njihove starejše telefone, ustvarjale vtis, da so njihove naprave blizu konca svojega življenjskega cikla, zaradi česar so se prej, kot bi se sicer, odločali za nakup novega iphona ali vsaj nadomestnega akumulatorja.

Apple zavrača te obtožbe in odgovarja, da so krivci za takšne ugotovitve lahko tudi temperaturna nihanja ali intenzivna uporaba. So pa vendarle takoj po izbruhu nezadovoljstva med uporabniki znižali ceno nadomestnih akumulatorjev v ZDA za več kot 60 odstotkov.

Odvetnikom se najbolj smeji

Največji zmagovalci te tožbe bodo, kot kaže, odvetniki ameriških potrošnikov. Zase bodo lahko zahtevali 30 odstotkov, kar bi jim že, če bo skupna masa za poravnavo najmanj 310 milijonov ameriških dolarjev, prineslo kar 93 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 85 milijonov evrov).

Temu znesku honorarja bodo prišteli še do poldrugega milijona ameriških dolarjev (slabih 1,38 milijona evrov) stroškov.