Umrl je legendarni računalničar: brez njega bi bilo marsikaj drugače

Svet računalništva bi lahko bil danes povsem drugačen, če razmeroma neznani ameriški računalničar Chuck Peddle, ki je umrl 15. decembra, leta 1975 ne bi naredil in začel prodajati čipa MOS 6502. Ta je bil ob prihodu na trg daleč najcenejši računalniški mikroprocesor, zaradi česar se je znašel v številnih legendarnih napravah in posledično tlakoval pot sodobnemu osebnemu računalniku.

Chuck Peddle je sredi 70. let prejšnjega stoletja delal za tehnološkega velikana Motorolo, ki je imela težave s prodajo svojega računalniškega mikroprocesorja Motorola 6800. Zanj je zahtevala 300 ameriških dolarjev, kar upoštevajoč inflacijo danes znaša več kot 1.400 dolarjev oziroma 1.250 evrov.

Motoroli je Peddle predlagal izdelavo čipa, ki bi bil več kot desetkrat cenejši in hkrati hitrejši, a so ga vodilni v podjetju zavrnili, saj so takšen čip videli kot grožnjo prihodkom. Peddle je zato še sedem sodelavcev pri Motoroli prepričal, da so skupaj z njim prestopili v podjetje MOS Technology, kjer je imel proste roke za razvoj prav takšnega čipa.

Pri MOS Technology so bili glede Peddlovega predloga sprva skeptični. Bilo jih je namreč strah, da jih bo Motorola tožila. Njihove skrbi so bile upravičene, saj se je to tudi res zgodilo. Nazadnje so se z Motorolo pogodili za odškodnino v višini današnjih 800.000 evrov. Foto: Getty Images

Leta 1975 je podjetje MOS Technology izdalo mikroprocesor MOS Technology 6502, ki je bil prav to, kar je Motoroli predlagal Peddle - za takratne razmere izredno poceni in obenem hiter mikroprocesor.

MOS Technology je 6502 namreč prodajal za zgolj 25 ameriških dolarjev oziroma za dvanajstkrat nižjo ceno od Motorole 6800, čip je bil tudi približno osemkrat cenejši od takrat še enega zelo pomembnega mikroprocesorja, Intelovega 8080.

MOS Technology 6502 Foto: Wikimedia Commons

Čip 6502 je tako rekoč lastnoročno znižal cene mikroprocesorjev in sprožil revolucijo osebnega računalništva, so zapisali pri IEEE, Inštitutu oziroma mednarodnem združenju inženirjev elektrotehnike in elektronike.

Ker je bil poceni in hkrati hiter, je MOS 6502 hitro postal ljubljenec najzgodnejše industrije osebnega računalništva, pravzaprav jo je pomagal spočeti. Med drugim je poganjal legendarna računalnika Apple II in Commodore PET, ki jima mnogi pripisujejo zasluge za popularizacijo domačega računalnika.

Steve Jobs (levo) in Steve Wozniak (desno) sta v Apple II, enega prvih priljubljenih in nasploh najpomembnejših Applovih izdelkov vseh časov, vgradila prav procesor MOS 6502.

Različice procesorja MOS 6502 so se kasneje znašle tudi v računalnikih Commodore 6502 in BBC Micro ter v igralnih konzolah Atari 2600 in Nintendo NES. Podjetje MOS Technology je leta 1976 sicer kupil prav Commodore.

Mikroprocesor MOS 6502 je poganjal dva od računalnikov tako imenovane svete trojice, ki velja za začetnico dobe osebnega računalništva. Od leve proti desni so to Commodore PET, TRS-80 in Apple II. Čip MOS 6502 je brnel v prvem in tretjem. Foto: Wikimedia Commons

MOS Technology oziroma takrat že novega delodajalca Commodore je Chuck Peddle kasneje zapustil in leta 1980 ustanovil podjetje Sirius Systems Technology, ki je pod blagovnima znamkama Sirius in Victor proizvajalo lastne osebne računalnike. Ta poslovni podvig se je izkazal za manj uspešnega in podjetje je leta 1984 razglasilo bankrot. Kasneje je razvijal še prenosne trde diske, predhodnike današnjih USB ključev.

Chuck Peddle je 15. decembra v starosti 82 let umrl na svojem domu v ameriškem mestu Santa Cruz. Zanj je bil usoden napredujoči rak trebušne slinavke, zaradi katerega je med drugim umrl tudi ustanovitelj podjetja Apple Steve Jobs.

