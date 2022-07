Družina Laurie Houts se je na novico o prijetju najverjetnejšega morilca njihove hčere in sorodnice odzvala že v nekaj urah. Izrazili so zadovoljstvo in upanje, da bo pravici zdaj morda končno zadoščeno.

Družina Laurie Houts se je na novico o prijetju najverjetnejšega morilca njihove hčere in sorodnice odzvala že v nekaj urah. Izrazili so zadovoljstvo in upanje, da bo pravici zdaj morda končno zadoščeno. Foto: Policija mesta Mountain View

Leta 1992 so v kalifornijskem mestu Mountain View, eni od tehnoloških prestolnic sveta, v prtljažniku njenega avtomobila našli zadavljeno 25-letno računalničarko Laurie Houts. Napredek v tehnologiji je preiskovalcem po kar treh desetletjih omogočil, da so s podrobnejšo analizo DNK kot njenega morilca identificirali 58-letnega Johna Kevina Woodwarda. Gre za direktorja tehnološkega podjetja Readytech, ki je bil v času smrti Houtsove sostanovalec njenega partnerja. Woorwarda so pretekli konec tedna prijeli na letališču JFK v New Yorku, kamor je priletel z Nizozemske.

Laurie Houts so septembra 1992 odkrili mrtvo v prtljažniku njenega avtomobila v bližini smetišča za odpadke in približno poldrugi kilometer stran od tehnološkega podjetja Adobe Systems, kjer je bila zaposlena.

Vrv, s katero je bila zadavljena, je bila še vedno ovita okrog njenega vratu. V avtomobilu so forenziki našli ogromno prstnih odtisov, kar je bil znak, da se je pred smrtjo verjetno otepala morilca.

Najverjetneje je šlo za umor iz strasti

Glavni osumljenec za umor Houtsove je bil že leta 1992 prav John Kevin Woodward. Zaljubil naj bi se v 25-letnico, ki je bila dekle njegovega sostanovalca, a je šlo za enostransko izražanje čustev, zaradi česar je postal ljubosumen. Woodward tudi ni imel alibija za noč, ko je bila Houtsova umorjena.

John Woodward med prvotnimi preiskavami in sojenjem sploh nikoli ni eksplicitno zanikal umora Laurie Houts. Foto: Policija mesta Mountain View

Woodwardu so v 90. letih prejšnjega stoletja pravzaprav kar dvakrat sodili za umor Houtsove. Porota se med nobenim sojenjem ni mogla zediniti, ali je kriv ali ne. Sodnik je tožilstvo opozoril, da potrebuje nove dokaze, če želi, da se sojenje izvede še enkrat.

Woodward se je po drugem sojenju preselil na Nizozemsko, katere stalni prebivalec je še danes. Postal je uspešen tehnološki direktor, vodi namreč podjetje Readytech, ki razvija programsko opremo za učenje na daljavo.

Preiskava odložena, a nikoli pozabljena

Umor Woodwardove je v vmesnem času zaradi manka novih dokazov postal tako imenovani mrzel primer ali cold case po angleško. Ponovno so ga odprli konec leta 2020, ko je napredek v DNK forenziki preiskovalcem končno omogočil, da so vrv, s katero je bila zadavljena Laurie Houts, neizpodbitno povezali z Woodwardom, so sporočili s policijske uprave mesta Mountain View.

Tožilstvo okrožja Santa Clara je takoj izdalo nov nalog za aretacijo Woodwarda zaradi umora. Prijeli so ga v soboto, ko je z Nizozemske priletel na newyorško letališče JFK. Na letalo so ga pomagale spraviti nizozemske oblasti, ki so sodelovale z ameriškimi ter preiskale njegov dom in podjetje. Trenutno v priporu čaka na izročitev Kaliforniji, plačila varščine mu niso odobrili. Če bo na ponovnem sojenju spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.