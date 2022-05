Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je s storitvijo Ulični pogled pokrita kar solidno. Vključene so tako rekoč vse glavne in številne stranske ceste. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Google je brez velikega pompa po osmih letih končno posodobil slovenski slikovni material v storitvi Ulični pogled (Street View) v aplikaciji Zemljevid (Google Maps), ki omogoča virtualni 360-stopinjski sprehod po večini slovenskih cest. Uporabnikom je zdaj na voljo ogled fotografij iz let 2019, 2021 in 2022.

Še pred dvema tednoma smo poročali, da Google, čeprav je konvoj njegovih snemalnih avtomobilov po Sloveniji v zadnjih štirih letih kilometre nabiral kar štirikrat, še vedno ni osvežil fotografij v storitvi Ulični pogled v aplikaciji Zemljevid.

Ulični pogled oziroma Google Street View je slovenskim uporabnikom na voljo postal leta 2014, v zadnjem času pa je bil okno v preteklost slovenskih cest, natančneje v leto 2013, ko so Googlovi avtomobili prvič prevozili Slovenijo. Podobe mnogo slovenskih krajev so se od takrat drastično spremenile. Mestno jedro Žalca, na primer, je danes videti precej drugače kot leta 2013:

Levo Žalec leta 2013, desno leta 2019, ko je skozi mesto nazadnje vozil Googlov avtomobil. Foto: Google Street View

Takšna pa je razlika ob prihodu v središče Ljubljane iz smeri Dunajske ceste v letih 2013 in 2021:

Foto: Google Street View

Zdaj je slovenski zemljevid v načinu Ulični pogled posodobljen s slikovnim materialom iz let 2019, 2021 in na nekaterih predvsem podeželskih cestah tudi leta 2022. Katere fotografije so prikazane na kateri lokaciji, je odvisno od tega, kdaj je tam nazadnje delo opravljal Googlov snemalni avtomobil.

Ponekod prizori z ulic sicer še vedno niso osveženi, kar pomeni, da so na nekaterih lokacijah še vedno naložene devet let stare slike.

Kako uporabljamo Ulični pogled: možička, ki počiva v spodnjem desnem kotu Googlovega Zemljevida, zgrabimo s kazalcem miške in ga odnesemo na modro obarvano cesto. V aplikaciji za pametni telefon medtem zgolj pridržimo prst na odseku ceste, ki ga želimo videti od blizu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na cestah, ki jih je Google prevozil in obdelal večkrat, torej od leta 2013 vsaj še enkrat, si je mogoče ogledati fotografije za različna leta, kar lahko storimo s klikom na ta gumb:

Foto: Google Street View

Google Street View oziroma Ulični pogled je prav ta teden praznoval 15. rojstni dan. Ali je Google svež slikovni material za Slovenijo objavil prav ob tej posebni priložnosti, sicer ni znano.