Prejšnji teden smo poročali o obstoju besedilne datoteke Slovenia.txt, ki je del večje kraje osebnih podatkov z družbenega omrežja Facebook in ki med drugim vsebuje okrog 110 tisoč telefonskih številk slovenskih uporabnikov. Strokovnjaki za informacijsko varnost so opozorili, da gre za hud incident, ki lahko med drugim omogoči ciljane napade oziroma nadlegovanje točno določenih oseb. Zdaj je bila v najbolj priljubljeni pogovorni aplikaciji odkrita ranljivost, ki omogoča prav to.