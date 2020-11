Tudi WhatsApp (končno) dobiva izginjajoča sporočila

Še vedno pa WhatsApp, ki je v lasti Facebooka, ne bo imel možnosti izbire časa, po katerem sporočila v hipni komunikaciji izginejo, kot imajo to konkurenčne aplikacije.

WhatsApp, ki ima več kot dva milijona uporabnikov po vsem svetu, bo namreč ponujal samo možnost izginotja po sedmih dneh, Signal pa ponuja več možnosti, začenši s petimi minutami. Podobno možnost je Facebook že vpeljal na svojem (izvirnem) programu za hipno sporočanje Messenger.

S sporočili gredo tudi priponke

Možnost izginjajočih sporočil bo v neposrednih pogovorih lahko izbral vsak uporabnik sam, pri skupinskih pogovorih pa bo ta možnost na voljo samo skupinskim skrbnikom (administratorjem).

S potekom veljavnosti vsakega sporočila bodo izginile tudi vse pripadajoče priponke, kot so fotografije in videoizrezki. Kdor bo želel shraniti sporočili ali kakšen njegov del, bo moral želeno vsebino kopirati ali kako drugače shraniti, preden bo izginila.

Samodejno čiščenje bo veljalo za sporočila, prejeta po vklopu funkcije, ki starejših sporočil ne bo izbrisala.

Na voljo samo možnost sedem dni

Pri Facebooku, lastniku aplikacije za hipno sporočanje WhatsApp, pojasnjujejo, da so se odločili začeti s sedmimi dnevi, ker se jim to zdi prava mera med varovanjem zasebnosti občutljivih pogovorov in ohranjanjem niti v komunikaciji. "Nek naslov ali seznam, ki ste ga prejeli pred nekaj dnevi, bo še vedno tam, ko ga potrebujete, potem bo izginil, ko ga ne boste potrebovali več," so še povedali.

To se sicer ne sliši prepričljivo, če vemo, da so ponudniki, ki so izginjajoča sporočila uvedli (krepko) pred WhatsAppom, uporabnikom dali več možnosti in tako njim prepustili izbiro njim najprimernejšega obdobja trajanja sporočil.

Najstniki gredo drugam

Facebook tako želi obdržati čim več mladostnikov na svojih platformah, poleg Facebooka in WhatsAppa je v tej skupini še Instagram.

Najstniki se namreč bolj kot za Facebook odločajo za Snapchat, tudi Instagram opuščajo in ga nadomeščajo s platformo TikTok.