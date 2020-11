Tudi Twitter uvaja izginjajoča sporočila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včasih 20 znakov preprosto ni dovolj, so prepričani pri Twitterju.

Včasih 20 znakov preprosto ni dovolj, so prepričani pri Twitterju. Foto: Reuters

Novo funkcionalnost so že preizkusili v Braziliji, Indiji, Italiji in Južni Koreji, namenjena pa je, kot pravijo, deljenju trenutnih misli, predvsem pa tistim uporabnikom, ki ne želijo svojih komentarjev zabetonirati kot trajno objavo oziroma dokler je izrecno ne izbrišejo.

Na videz podobni, a razvrščeni pri vrhu (dokler ne izginejo)

Po svoji strukturi bo fleet enak običajnim čivkom (tvitom) in bo lahko vseboval enake elemente oziroma priloge, kot so fotografije, videoizrezki, povezave in emoji.

Fleeti bodo vidni vsem, ki imajo pravico dostopa do avtorjevega polnega profila in bodo postavljeni na vrh njegove časovnice, so še pojasnili pri Twitterju.

(Nekateri) politiki ga obožujejo, množice pa ne toliko

Twitter je izredno priljubljena platforma za politike in znane osebnosti, a mu nikakor ne uspe pritegniti enakega števila uporabnikov, kot jih imajo njegovi tekmeci, predvsem Facebook in Snapchat.

Eden najbolj znanih tviterašev na svetu je politik, ki uporablja Twitter kot priljubljen način komunikacije. Foto: Reuters

Glede na svoje podatke je imel Twitter v tretjem letošnjem trimesečju (samo) 187 milijonov vsakodnevnih uporabnikov, ki temu družbenemu omrežju predstavljajo potencial za monetizacijo.

Poskusi dali spodbudne rezultate

Pri Twitterju so še povedali, da so preizkusi v omenjenih štirih državah pokazali, da izginjajoči čivki opogumljajo uporabnike k pogostejšemu objavljanju, kar po besedah Twitterjeve direktorice raziskav Nikkie Reveillac upravičuje namen novega formata: pomagati ljudem, da pri pogovorih na Twitterju opustijo pasivno in prevzamejo aktivno vlogo.

"Uporabniki morajo za sodelovanje v razpravi imeti občutek udobja in možnost nadzora," je še povedala.

Prihajajo glasovni čivki

Pri Twitterju se zavedajo, da so s to novostjo med zadnjimi družbenimi omrežji in (morda ravno zato) že napoveduje naslednjo novost, ki jo načrtujejo za naslednje leto.

Predvidoma nasednje leto bo možno "tvitati" tudi z izgovorjeno vsebino. Foto: Reuters

"Včasih 280 znakov preprosto ne zadošča za sporočilo ali pa ni pravi način komunikacije," je povedala Twitterjeva produktna oblikovalka Maya Gold Patterson ob napovedi skorajšnje uvedbe glasovnih oziroma zvočnih čivkov.

Drugačno povezovanje

"Poslušanje empatije, čustev in odtenkov glasu lahko pomaga pri drugačnem povezovanju, kot ga omogoča preprosti besedilni čivk," je še povedala Patersonova.

Prepričana je tudi, da bodo glasovni čivki lahko pomagali tudi avtorjem v medijih za lažje pojasnjevanje svojih zgodb ter blagovnim znamkam za boljše povezovanje z obstoječimi in potencialnimi odjemalci.