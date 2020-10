Češki evroposlanec se je Slovencem opravičil za žaljiv tvit

Vondra je tvit objavil po sredini nogometni tekmi med Slavio iz Prage in danskim Midtjyllandom, na kateri je z rezultatom 4:1 slavil danski klub. Vondra je krivdo za izid pripisal sojenju slovenskega sodnika Damirja Skomine. Slovence je pri tem označil za "oportunistične svinje", kot primer pa navedel ravnanje s turisti, ki prehajajo mejo s Hrvaško. "Danes se je to znova potrdilo," je zaključil, navaja STA.

Slavie je mi dneska upřímně líto. Zaříznul ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujicim do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo... — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) September 30, 2020

Opravičil se je Slovencem

Vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije je v pismu od češkega kolega zahtevalo opravičilo. Franc Bogovič (EPP/SLS) je sporočil, da so ga prejeli danes. Vondra se je v pismu opravičil vsem ljudem v Sloveniji, pa tudi na Češkem in drugod v EU. Zatrdil je, da v celoti in brezpogojno deli prepričanja, ki so jih v protestnem pismu izrazili slovenski evroposlanci, da v Evropi ne sme biti prostora za vojne, šovinizem in sovraštvo, še piše STA.

Má dnešní omluva slovinským kolegům v Evropském parlamentu, česky i anglicky, zde: https://t.co/gxp8HQMMri — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) October 5, 2020

"Z vso iskrenostjo mi je žal, da nisem mogel ločiti čustev predanega ljubitelja nogometa od racionalnega in odgovornega javnega uslužbenca ter politika, ki drugače skrbi za mirno in prijateljsko sodelovanje med vsemi narodi v Evropski uniji," je zapisal Vondra, ki je sicer še vedno prepričan, da se je praškim nogometašem zgodila krivica, navaja STA.

"Na žalost mi način vodenja tekme, skupaj z vsemi neprimernimi kretnjami in posmehovanjem, ki jo je vodil nogometni sodnik Damir Skomina, po sami tekmi ni dovolil, da bi se počutil tako. Nogometaši Slavie Praga so z mešanico ogorčenja in solz v očeh zapustili nogometno igrišče. Do danes mi je bilo težko pogoltniti to hudo krivico," je dodal.

Bogovič ga je opozoril, da spornega tvita še ni zbrisal

Franc Bogovič se je Vondri zahvalil za opravičilo, a ga hkrati opozoril, da spornega tvita še vedno ni zbrisal in tako še naprej dobiva podporo. "Trenutno je 583 ljudi, ki menijo, da so bili vaši nesramni komentarji proti Slovencem dobra ideja," je zapisal slovenski poslanec in češkega kolega pozval, naj ga izbriše, še poroča STA.