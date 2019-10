Tudi Facebook se boji možnosti izvolitve Elizabeth Warren

Od vseh demokratskih predsedniških kandidatov je na Wall Streetu in med ameriškimi korporacijskimi velikani najmanj priljubljena borka za pravice potrošnikov demokratska senatorka Elizabeth Warren. Strah pred njeno izvolitvijo je izrazil tudi ustanovitelj in lastnik Facebooka Mark Zuckerberg.

Njegov komentar o Warrenovi je objavil medij The Verge, povzemajo pa ga tudi ostali ameriški mediji. Zuckerberg napoveduje, da bo moral Facebook v primeru njene zmage najverjetneje tožiti zvezno vlado, kar ga sicer ne skrbi, ker je prepričan v zmago, vendar pa si ne želi po nemarnem zapravljati milijonov dolarjev.

Napovedala, da bo razbila korporacijske mastodonte

Zuckerberga je strah njenih napovedi, da bo kot predsednica ZDA razbila korporacijske mastodonte, med katere sedaj spada tudi Facebook. "Warrenova meni, da je odgovor razbijanje podjetij. Če bo izvoljena, lahko stavim, da bodo pravni izzivi, in stavim, da bomo zmagali. Ampak nočem imeti velike tožbe proti naši vladi. Ko pa gre za grožnjo eksistenci, potem se je treba tepsti," je julija zaposlenim povedal Zuckerberg.

Foto: Reuters

Warrenova je marca objavila načrt razbitja največjih tehnoloških podjetij. Med njimi Facebooka, Amazona, Googla in Appla, ker da imajo preveč moči in vpliva, da bi se lahko ubranili skušnjav. "Hočem, da tudi največja podjetja igrajo po pravilih, kar velja tudi za vse ostale v Ameriki," je sporočila. Senatorka glede Facebooka med drugim želi ločitev od Instagrama in WhatsAppa.

Problem za Zuckerberga je sicer tudi ta, da Warrenova pri tem ni osamljena, potem ko se je Facebook pred volitvami 2016 izkoriščal za lažnivo propagando. Posebej odmeven je bil škandal s Cambridge Analytica.

Warrenova je na objavo Zuckerbergerjeve izjave odgovorila preko Twitterja. "Kar res ne bi bilo prav, je to, da ne spremenimo skorumpiranega sistema, ki velikim podjetjem kot je Facebook dovoljuje nezakonite protikonkurenčne dejavnosti, nespoštovanje pravic potrošnikov do zasebnosti in ki vedno znova zapravlja svojo odgovornost do zaščite naše demokracije," je tvitnila senatorka iz Massachusettsa.