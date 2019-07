Trump zaradi digitalnega davka Franciji grozi s povračilnimi ukrepi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je francoskega predsednika Emanuela Macrona označil za nespametnega in Franciji zagrozil s povračilnimi ukrepi zaradi uvedbe digitalnega davka, za katerega so ZDA prepričane, da je usmerjen proti njihovim tehnološkim velikanom.

"Francija je pravkar uvedla davek na naša velika ameriška tehnološka podjetja. Če jih bo kdo obdavčil, bi to morala biti njihova domača država ZDA. Zaradi Macronove nespametnosti bomo v kratkem napovedali bistvene recipročne ukrepe. Vedno sem trdil, da je ameriško vino boljše od francoskega vina," je tvitnil Trump in tako znova zagrozil z uvedbo carin na uvoz francoskega vina.

Trumpova grožnja je sicer odveč, saj je urad trgovinskega predstavnika ZDA po uvedbi francoskega digitalnega davka na velike korporacije, ki se izogibajo plačilom davka, uvedel preiskavo, po kateri lahko sledijo povračilni ukrepi. Postopek se je torej že začel.

Macron je zatem poklical Trumpa in z njim govoril o potrebi po sprejemu mednarodnega dogovora o obdavčenju digitalnih podjetij. Iz kabineta francoskega premierja so še sporočili, da sta predsednika govorila tudi o drugih temah, kot sta Iran in bližajoči se vrh G7.

Francoski parlament je kljub rožljanju Trumpove administracije zakon za uvedbo davka na nekatere prihodke velikih tehnoloških podjetij sprejel 11. julija. Ta določa triodstotni davek na prihodke tehnoloških podjetij, ki v svetu z digitalnimi dejavnostmi letno ustvarijo več kot 750 milijonov evrov prihodkov, v Franciji pa več kot 25 milijonov evrov. Čeprav zakon ne omenja specifičnih podjetij, pa se ga je prijela oznaka Gafa, po začetnicah ameriških velikanov Google, Apple, Facebook in Amazon.