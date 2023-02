Tri tekmovalke resničnostnega šova Sanjski moški so promovirale objave profila Kriptotrejd, ki je obljubljal zagotovljen dobiček od vlaganja v kriptovalute, smo na Siol.net poročali 11. januarja . Skoraj mesec dni pozneje so jasne najmanj štiri stvari: Kriptotrejd ni izpolnil danih obljub, temveč je poniknil neznano kam, trojica vplivnic ni preverila, v kaj se s promocijo Kriptotrejda sploh podaja, več Slovencev je izgubilo vloženi denar, primer pa preiskuje policija.

Laura Beranič, Carmen Osovnikar in Nina Radi, ki so domači javnosti poznane po nastopu v prvi sezoni oddaje Sanjski moški, marsikdo pa jih pozna tudi zaradi Instagrama, kjer imajo skupno več kot 150 tisoč sledilcev, so decembra lani in v začetku januarja na Instagramu promovirale profil Kriptotrejd.

Kriptotrejd je obljubljal zelo donosen posel: visoke dnevne dobičke od naložbe v kriptovalute in zagotovljeno eksponentno povečanje naložbe za vse, ki bi prek njega v določen kriptožeton vložili 2.000 evrov.

Kriptotrejd je objavil dve različici svoje ponudbe za naložbo v (neznani) kriptožeton: v prvi je zapisal, da je minimalni vložek 2.000 evrov, v drugi pa je umaknil pogoj minimalnega vložka. V obeh primerih je zagotavljal od deset- do kar dvajsetkratni dobiček. Foto: Matic Tomšič

Na Siol.net smo 11. januarja opozorili, da je zelo mogoče, da Kriptotrejd v resnici vodi Ponzijevo shemo (starejše vlagatelje izplačuje z vplačili novih) in da bo, če od sledilcev prejme denar za naložbo v neznan kriptožeton, preprosto izpuhtel.

To se je tudi zgodilo. Po tem, ko je našemu mediju zagrozil s tožbo, je dejavnost profila Kriptotrejd zamrla. Toda zgodbe še zdaleč ni konec.

V primer Kriptotrejd se je vmešala policija, vplivnice že govorile s kriminalisti

Policija že preiskuje okoliščine suma storitve kaznivega dejanja goljufije, danes poročajo Slovenske novice. Prejeli so namreč več prijav oškodovancev, ki so neznancu v ozadju profila Kriptotrejd poslali svoj denar in ostali brez njega.

Kriminalisti so po poročanju Slovenskih novic že opravili razgovore s tremi vplivnicami, ki so na družbenem omrežju Instagram promovirale Kriptotrejd. Zatrjujejo sicer, da za svoje objave o poslovnih priložnostih, ki jih je ponujal Kriptotrejd ali Mateo, kot se je predstavljal, niso prejele plačila.

Kriptotrejd precejšnjega števila sledilcev na svojem profilu na Instagramu skoraj zagotovo ni pridobil "organsko", temveč je bolj verjetno, da je kupil in preimenoval obstoječi profil. Za to obstaja zgovoren indikator: Kriptotrejd je pred nekaj tedni namreč ponujal odkup drugega slovenskega profila z več kot 50 tisoč sledilci. Foto: Matic Tomšič

Ena od trojice, Nina Radi, pred mesecem dni za Siol.net sicer ni hotela razkriti, ali je za promocijo profila Kriptotrejd prejela kakršnokoli obliko kompenzacije, Beraničeva pa je avtorju članka podobno kot oseba, ki je upravljala profil Kriptotrejd, napovedala tožbo.

Pred oglaševanjem goljufije niso preverile, v kaj spuščajo sebe in sledilce, zdaj pravijo, da so žrtve in da so bile uporabljene

Nobena od treh vplivnic pred promocijo priložnosti za zaslužek, ki jih je obljubljal Kriptotrejd, ni preverila, kako njegov sistem za naložbe pravzaprav sploh deluje oziroma kdo sploh je oseba, katere vsebino so oglaševale na svojih profilih na Instagramu. Da so jih bolj ali manj prepričala le redna tedenska izplačila, so povedale tako v svojih objavah na Instagramu kot v pogovorih za Siol.net oziroma Slovenske novice.

Nina Radi, Carmen Osovnikar in Laura Beranič imajo na družbenem omrežju Instagram skoraj 160 tisoč sledilcev, med katerimi je velika večina Slovenk in Slovencev. Med seboj se verjetno tudi poznajo, saj so skupaj nastopile v predlanski sezoni resničnostnega šova Sanjski moški. Foto: Instagram Nina Radi, Carmen Osovnikar, Laura Beranič / Posnetek zaslona

"V teh stvareh sem laik in sprva nisem bila za to, ampak potem, ko sem videla tudi druge, da so vlagali in dobili izplačila, sem se tudi jaz odločila, da bom to delila s svojimi sledilci," je po poročanju Slovenskih novic dejala Carmen Osovnikar.

Nina Radi je v eni od svojih objav medtem zatrdila, da je "v ozadju profesionalna ekipa, zadeva je varna", a je zdaj jasno, da tega takrat zagotovo ni mogla vedeti, obenem pa je omenjanje "ekipe" povsem v nasprotju z razlagami Beraničeve, ki je o osebi v ozadju profila Kriptotrejd vselej govorila v ednini.

Beraničeva, ki je na svojem profilu sledilcem predstavljala tudi Kriptotrejdovo ponudbo, naj v kriptožeton vložijo 2.000 evrov in do 25. januarja prejmejo od 20 tisoč do 40 tisoč evrov, dodala pa je, da je tudi sama vložila 2.000 evrov, je za Slovenske novice povedala, da se ji Kriptotrejd ne oglaša več. Na tem mestu je treba poudariti, da je zagotavljanje tako vrtoglavega dobička vnaprej ne le ogromen znak za alarm in da imamo zelo verjetno opravka z goljufom, temveč tudi, da je Kriptotrejd za Siol.net dobesedno povedal, da bi takšen dobiček ustvaril zato, ker bi trgoval na podlagi notranjih informacij.

Da imajo morda opravka s prevarantom, je trojica vplivnic posumila šele, ko smo na Siol.net objavili prvi članek o profilu Kriptotrejd. Foto: Instagram Laura Beranič, Nina Radi / Posnetek zaslona

Po poročanju Slovenskih novic so vse tri vplivnice tudi v stiku z oškodovanci, ki so Kriptotrejdu svoj denar nakazali tudi zaradi njihovih priporočil in ostali brez njega. "Razložila sem jim, da smo tudi me žrtve in uporabljene za njegove namene in da čakamo, da se nekaj premakne," je za Slovenske novice dejala Beraničeva.

Policija: Posledice lahko doletijo tudi osebe, ki promovirajo goljufijo



Kot smo poročali 13. januarja, je slovenska policija v opozorilu za javnost pred naložbenimi prevarami, ki so ga izdali zaradi našega članka o Kriptotrejdu, posvarila: "Opozarjamo, da bi lahko imelo tudi širjenje oziroma promoviranje tovrstnih shem, za katere se v nadaljevanju izkaže, da gre za goljufijo, elemente sostorilstva ali pomoči pri storitvi kaznivega dejanja."



V do zdaj verjetno najbolj odmeven primer "influencerskega" promoviranja kriptovalut je bila vpletena najbolj prepoznavna vplivnica na planetu, starleta Kim Kardashian, ki je prek svojega profila na družbenem omrežju Instagram sledilce pozivala k naložbi v kriptožeton EthereumMax, ni pa razkrila, koliko so ji za to plačali. Lani se je z ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo, ki je zaradi promocije proti njej vložila ovadbo, pogodila za plačilo 1,26 milijona dolarjev denarne kazni.