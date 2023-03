To so največje skrbi Ukrajincev

Orodje Google Trends, ki omogoča vpogled v pogostost pojavljanja iskalnih izrazov in tematik v določeni regiji v določenem časovnem obdobju, daje zelo dober vpogled v teme, ki so v zadnjem letu dni najbolj zanimale povprečnega državljana ali državljanko Ukrajine z dostopom do spleta. Google je s skoraj 90-odstotnim tržnim deležem namreč daleč najbolj uporabljan spletni iskalnik v Ukrajini, z nekaj manj kot osmimi odstotki pa mu sledi ruski Yandex, je razvidno na statističnem portalu gs.statcounter.com.

Ukrajino prežela tesnoba

Med tematskimi sklopi iskalnih poizvedb, ki so od začetka invazije najbolj zanimale Ukrajince, izstopa tesnoba oziroma anksioznost. Gre za tematski sklop, katerega priljubljenost je na ukrajinskem delu Googla lani poskočila v nebo.

Prebivalci Kijeva se med raketiranjem ukrajinske prestolnice skrivajo na postaji podzemne železnice. Foto: Guliver Image

Glavni razlog za to je, da v tematski sklop "tesnoba" spadajo poizvedbe o alarmih za letalski napad in lokacijah zaklonišč. Med najhitreje rastočimi "guglanimi" ključnimi besedami v Ukrajini je v zadnjem letu namreč "zemljevid alarmov za zračni napad" oziroma ena od podobnih kombinacij besed. Prvi rezultat iskanja je dobro znani portal alerts.in.ua, ki prikazuje zemljevid Ukrajine in regije, kjer trenutno tulijo sirene.

Drugi tematski sklopi, ki so v zadnjem letu doživeli velik skok poizvedb, so vojne operacije (vrhunce je tematski sklop dosegel med prvim uspešno odbitim poskusom Rusije, da zavzame Kijev, in nato med poletno-jesensko ukrajinsko protiofenzivo), ukrajinske oborožene sile ter pa leti 2022 in 2023, ki pa sta bolj kot z vojno povezani s prazniki in drugimi aktualnimi dogodki.

Ukrajinci so po začetku invazije z Googlom veliko pogosteje kot prej iskali ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters



Med 25 tematskimi sklopi, ki so v Ukrajini v zadnjih slabih trinajstih mesecih doživeli največjo rast priljubljenosti, med drugim najdemo še splošno temo o vojni, ruskega predsednika Vladimirja Putina, generatorje električne energije in vse drugo, kar je povezano s hrambo električne energije, medij Ukrajinska Pravda ter komunikacijsko aplikacijo Telegram, prek katere Ukrajinci od svojcev, ki se borijo, prejemajo kritično pomembne informacije o stanju na bojišču ter njihovem zdravju in počutju.

Ogromne skrbi zaradi napadov iz zraka

Med konkretnimi kombinacijami ključnih besed, ki so jih ukrajinski uporabniki v Google v primerjavi z obdobjem pred invazijo vpisovali najpogosteje, z naskokom prednjačijo tiste, ki so povezane z alarmi, ki opozarjajo na letalske ali raketne napade.

Med 25 iskalnimi poizvedbami, katerih pogostost pojavljanja je od začetka vojne v Ukrajini narasla najbolj, med drugim najdemo tudi:

- prošnje za državno finančno pomoč,

- Deep State: ne gre za globoko državo, kar to pomeni v prevodu, temveč za zemljevid frontne linije in drugih oboroženih spopadov DeepStateMAP,

Zemljevid Deep State Map temelji na odprtokodnem projektu zemljevida sveta OpenStreetMap, na katerem lahko vsak ustvarja svoje zemljevide. Foto: DeepStateMap / OpenStreetMap / Posnetek zaslona

- Oleksija Arestoviča, zdaj nekdanjega svetovalca ukrajinskega predsednika Zelenskega, ki je januarja odstopil po izjavi, da bi bil domnevni ruski napad na stanovanjski blok v Dnipru lahko pravzaprav posledica delovanja ukrajinske zračne obrambe,

- ukrajinsko protestno pesem Oj u luzi červona kalina,

- brezpilotna letala bayraktar, s katerimi Ukrajino opremlja Turčija.

Čeprav med najhitreje rastočimi iskalnimi poizvedbami od 24. februarja 2022 na ukrajinskem delu Googla izstopajo vsebine, povezane z rusko invazijo, je med njimi vseeno mogoče najti nekaj običajnih tem, kot so TV-serija Wednesday (Sreda), resničnostni šov Samski moški 2022 in pa športne stave.

Kaj pa je od začetka invazije najbolj zanimalo Ruse?

Orodje Google Trends je za Rusijo nekoliko manj reprezentativno, saj ima Google med spletnimi iskalniki v Rusiji precej manjši tržni delež kot v Ukrajini. V Rusiji po podatkih gs.statcounter.com namreč prednjači domači Yandex, ki ima 54-odstotni tržni delež, Google pa nekaj več kot 43-odstotnega.

Tudi v Rusiji je bila velika večina najhitreje rastočih spletnih iskanj z Googlom v enakem obdobju, torej od 24. februarja 2022 do danes, povezana z vojno v Ukrajini. Ruse je daleč najbolj skrbela vojaška mobilizacija, ki jo je Putin odredil septembra lani.

Septembra lani je ogromno Rusov zaradi napovedane mobilizacije pobegnilo v Kazahstan in Gruzijo. Foto: Guliver Image

Med iskanimi tematskimi sklopi, ki so v Rusiji najbolj poskočili od začetka invazije, so bili med drugim še Ukrajina, Ukrajinci kot narod, navidezno zasebno omrežje (VPN, orodje, ki se uporablja za navidezno spremembo lokacije uporabnika interneta in mu omogoči, da dostopa do spletnih strani, ki so v njegovi državi blokirane), prepovedana beseda vojna, Vladimir Putin, informacije o različnih denarnih valutah (dolar, rubelj, evro) in Kitajska.