To je razlog, da ura na vaši pečici v zadnjih dneh morda prehiteva

Fotografija je simbolična. Foto: Thinkstock

Ure na napravah, ki so priklopljene v električno omrežje, na primer tiste na pečicah ali radijskih sprejemnikih, so pred približno dvema mesecema začele zaostajati. Krivec za to je bil politični spor med Kosovom in Srbijo, ki je povzročil 113 gigavatnih ur primanjkljaja v proizvodnji električne energije.

Posledica spora je bil padec frekvence električnega omrežja celinske Evrope. Ker ure na pečicah in podobnih napravah čas merijo tako, da sledijo frekvenci električnega omrežja, so začele zaostajati. Da so naštele 50 hercev, kolikor je standardizirana frekvenca električnega omrežja, je namreč trajalo malce dlje kot prej.

Uro na pečici lahko zdaj uskladite s tisto na pametnem telefonu ali računalniku

Evropsko združenje sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja ENTSO-E je v torek sporočilo, da bi morale ure po celinski Evropi zdaj znova kazati pravi čas. Večino marca je bila frekvenca omrežja, v katerem so nadomestili manjkajočo elektriko, namreč "navita" na 50,01 herca.

S tem so se ure znova uskladile z univerzalnim koordiniranim časom (UTC), to je mednarodno sprejeti standardni čas.