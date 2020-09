TikTok bo morda vendarle ostal na telefonih Američanov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik je v soboto odobril namero dogovora med ameriškim podjetjem Oracle in kitajskim podjetjem Bytedance, ki ima v lasti družbeno omrežje Tiktok. Dogovor so potrdili tudi drugi deležniki.

Donald Trump je novinarjem v soboto povedal, da je dogovor, ki ga je odobril, v skladu z njegovimi zahtevami glede varovanja podatkov. Ni pa jasno, ali bo Bytedance obdržal večinski delež priljubljenega družbenega omrežja. V dogovor je vključen tudi ameriški trgovinski gigant Walmart.

"Dogovoru sem dal svoj blagoslov. Če ga izpeljejo, odlično, če ne, je to tudi v redu," je povedal ameriški predsednik.

Milijarde za "patriotsko izobraževanje"?

Podjetja so se po navedbah Trumpa strinjala, da bodo prispevala pet milijard dolarjev skladu za t. i. patriotsko izobraževanje, ki bo poučeval ljudi o pravi zgodovini ZDA.

Bytedance je danes v izjavi, ki so jo objavili na novičarski aplikaciji Toutiao, zavrnil vedenje o tovrstnem skladu. Kot so zapisali, so o petih milijardah dolarjev za sklad prvič slišali iz medijev.

Foto: Reuters

Prvi del omejitev glede Tiktoka bo sicer v ZDA stopil v veljavo predvidoma danes, saj si aplikacije ne bo več mogoče naložiti na nove telefone. Sicer pa ima Bytedance čas do sredine novembra, da najde ameriškega kupca za ameriški del operacij Tiktoka, če želi še delovati v ZDA, kjer ima okoli sto milijonov uporabnikov.

Tudi ameriško finančno ministrstvo je potrdilo napredek glede dogovora. "Oracle bo odgovoren za ključne tehnološke in varnostne zadeve, da se zaščiti vse podatke ameriških uporabnikov," je v soboto povedala tiskovna predstavnica Monica Crowley.

Tiktok pa je v izjavi sporočil, da bo sodelovanje z Oraclom in Walmartom rešilo varnostne pomisleke ameriške administracije in vprašanje prihodnosti platforme v ZDA. Oracle bo namreč skrbel za tehnološki vidik, gostil vse ameriške podatke in varoval druge sisteme, s čimer bodo izpolnili zahteve ZDA.

Pri Tiktoku so se še zavezali, da bodo razširili svojo pisarno v ZDA in ustvarili dodatnih 25 tisoč zaposlitev po celotni državi.

Oracle je tudi potrdil sodelovanje v projektu. Kot so med drugim zapisali, bodo postali še manjšinski vlagatelj v Tiktok Global.

