Spletna enciklopedija Wikipedija je daleč najbolj prepoznavna in obiskana stran, ki gostuje na vrhnji internetni domeni .org. Nekatere druge so še wordpress.org, craigslist.org, mozilla.org, 4chan.org, thepiratebay.org Foto: Matic Tomšič

Novembra 2019 je marsikoga presenetilo razkritje, da je tako rekoč vse pripravljeno na korporativni prevzem nadzora nad internetno vrhnjo domeno .org. Domeno, ki ob .com in .net pomeni enega od temeljev spleta, uporabljajo pa jo predvsem neprofitne organizacije in projekti, kot je enciklopedija Wikipedija, namerava za okroglo milijardo evrov kupiti investicijska družba Ethos Capital. Skorajšnji prevzem je sprožil val ogorčenja: številne skrbi, da bo to velik udarec svobodi interneta.

Na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu so v sredo voditelji 11 nevladnih organizacij, med drugim tudi Greenpeace, Amnesty International in Consumer Reports, pozvali k zaustavitvi prodaje internetne domene .org zasebnemu podjetju Ethos Capital.



Kot so zapisali v odprtem pismu, ki je spremljalo njihov javni poziv, bi takšna kupčija močno ogrozila internet, kot ga poznamo danes, še posebej pa bi bili na udaru neprofitne in nevladne organizacije ter drugi predstavniki civilne družbe, za katere spletne strani na domenah .org ponekod pomenijo še zadnje zatočišče pred nadzorom in cenzuro.

Pictures from the press conference at #WEF20 in @Davos today where we, alongside heads of major NGOs, called on @internetsociety & @ICANN to stop the sale of the .ORG top-level domain to a private equity firm. #SaveDotOrg https://t.co/mxu8xxlvTx pic.twitter.com/RAKftnJ7qs — Access Now (@accessnow) January 22, 2020

Kdo hoče kupiti domeno .org, zakaj jo hoče kupiti in kaj tako skrbi nasprotnike prevzema?

Trinajstega novembra lani se je razvedelo, da je neprofitna organizacija Public Interest Registry ali krajše PIR, ki od januarja 2003 skrbi za vse z zvezi z vrhnjo internetno domeno .org, sklenila dogovor o prevzemu z zasebno investicijsko družbo Ethos Capital.

Novica, da bo domena .org, ki jo tradicionalno uporabljajo nevladne in neprofitne organizacije, postala korporativna last, se je začela širiti le nekaj mesecev po tem, ko je institucija ICANN, ki skrbi za nemoteno delovanje osnovnih temeljev interneta, kljub velikemu nasprotovanju ukinila zgornjo cenovno mejo za domene .org.

Lastniška struktura in vodstvena hierarhija družbe Ethos Kapital spominjata na pravi cirkus. Vodilni v podjetju izhajajo iz organizacij ICANN (na fotografiji njen sedež), Public Interest Registry in pa Internet Society, prav tako neprofitne organizacije, pod okriljem katere je do zdaj deloval PIR. Foto: Wikimedia Commons

To načeloma pomeni, da lahko PIR za lastništvo domen .org zdaj zaračuna, kolikor želi. Do zdaj bi lahko cene vsako leto dvignil za največ 10 odstotkov, a jih ni nikoli. Zdaj, ko ga bo kupil Ethos Capital, jih namerava za prav toliko, kar pomeni, da se lahko cena domene .org z zdajšnjih 10 ameriških dolarjev v 20 letih dvigne za več kot sedemkrat.

Za Ethos Capital je to izjemen posel. Prodaja domen .org jim bo letno navrgla 100 milijonov dolarjev, vzdrževanje domene stane štirikrat manj, stroške pa je mogoče še dodatno znižati. Do leta 2030 svoje naložbe v PIR, ki znaša 1,135 milijarde dolarjev oziroma 1,02 milijarde evrov, ne bodo le pokrili, temveč jo lahko celo podvojijo.

Ob vseh aktivistih in tehnoloških voditeljih prevzem domene .org s strani zasebnega podjetja kritizira tudi ameriška senatorka Elizabeth Warren, ki velja za eno glavnih kandidatk za osvojitev demokratske predsedniške nominacije na prihajajočih volitvah v ZDA. Foto: Reuters

Nasprotniki prevzema medtem opozarjajo ne le na liberalizacijo cen registracij domene .org, ki bo manjše organizacije sčasoma udarila po žepu (sploh zato, ker ni zagotovila, da bodo cene naraščale le za deset odstotkov na leto), temveč tudi na morebitne posledice, ki jih prinaša prehod domene v zasebno last.

Med drugim menijo, da kupčija "pomeni nevarnost civilni družbi, saj ogroža stabilnost in varnost digitalnega prostora za brezštevilne nevladne organizacije, njihove partnerje in širše skupnosti". Privatizacija domen .org lahko v teoriji namreč pomeni predajanje nadzora nad domenami tistemu, ki bo zanje plačal največ, kar pa so lahko tudi vladne organizacije, ki želijo več nadzora.

Nasprotniki že tako rekoč sklenjenega posla med Ethos Capital in Public Interest Registry opozarjajo tudi na peticijo proti prodaji, ki jo je zdaj podpisalo že blizu 700 različnih podjetij in organizacij ter prek 21.000 posameznikov, Za jutri je v Los Angelesu sicer napovedan tudi protest zoper prodajo domene .org podjetju Ethos Capital. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

