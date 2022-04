Test za covid-19 brez palčke v nosu ali grlu

Deset sekund pihanja v cevko, do tri minute čakanja in dokaj zanesljiv rezultat za covid-19 (predvsem kot presejalna metoda) je tu.

Do odgovora o (ne)okuženosti z virusom sars-cov-2, povzročiteljem bolezni covid-19, bomo morda (nekoč) lahko prišli brez nadležnega "vrtanja" s palčko po globinah nosu ali žrela – metoda že obstaja in je preverjena, toda ...

V ZDA je pristojni urad za živila in zdravila izdal prvo dovoljenje za uporabo v nujnih primerih napravi za preizkus prisotnosti virusa, ki do rezultata pride z analizo izdihanega zraka. Podobno dovoljenje, kot je to, že imajo za cepiva proti bolezni covid-19.

Analiza na osnovi plinske masne spektroskopije traja približno tri minute, za meritev pa je zahtevano okrog 250 mililitrov zraka, kar večina ljudi zlahka napihne v desetih sekundah.

Ne išče virusov, temveč pet specifičnih spojin

Naprava proizvajalca InspectIR v vzorcu izdihnjenega zraka sicer ne ugotavlja navzočnosti virusnih delcev, temveč pet hlapnih organskih snovi, katerih prisotnost je značilna za okužbo z virusom sars-cov-2.

Ameriški urad za živila in zdravila v pojasnilu odobritve še navaja, da je pri preizkusih z 2.409 vzorci naprava točno zaznala 91,2 odstotka pozitivnih vzorcev (občutljivost metode) in 99,3 odstotka negativnih (specifičnost metode).

Cene še ne vemo

Čeprav je ta naprava svojevrsten znanstveni mejnik v obravnavi covid-19, pa se nam v zelo kratkem času še ne bo uspelo znebiti "vrtanja" po naših dihalnih poteh, ko bomo želeli vedeti, ali smo okuženi z virusom sars-cov-2 ali ne.

Zeleni pravokotnik je zaželen rezultat − specifičnost metode (pravilnost negativnih rezultatov je 99,3-odstotna) Foto: Inspect-IR/YouTube

Naprava je namreč razmeroma velika (kot npr. večja potovalka) in zato ni najbolj primerna za prenašanje, zahteva pa tudi prisotnost in upravljanje ustrezno usposobljenega zdravstvenega osebja. Zmore (za zdaj samo) okrog 160 preizkusov dnevno.

Metoda, primerna predvsem za presejalne namene

Proizvajalec še opozarja, da v tem obdobju mesečno lahko sestavijo okrog 400 takšnih naprav, cena posamezne pa javno še ni znana.

Medtem ko je negativen rezultat testa skoraj nedvomno res odraz neokuženosti, pa pri pozitivnem rezultatu še vedno svetujejo potrditev z molekulskimi testi, kot je PCR. Metoda je torej predvsem primerna kot presejalna metoda, ne priporočajo pa je za edino merilo ugotavljanja obolelosti.

Singapurci uporabljajo drugo spektroskopijo

Omenjena naprava sicer ni edina, ki poskuša priti do odgovora o (ne)okuženosti z virusom sars-cov-2 na podlagi neinvazivno zbranega izdihnjenega zraka. V Singapurju zadnjih nekaj mesecev intenzivno preizkušajo napravo, ki ravno tako išče pet, za okužbo s covid-19 specifičnih organskih spojin, a pri tem ne uporablja plinske masne spektroskopije, temveč ramansko spektroskopijo.

Prednost te metode je, da so naprave, ki jo uporabljajo, lahko bistveno manjše od naprav, ki uporabljajo masno spektroskopijo, zato so lažje prenosljive in tudi cenejše.

Povsem drugačen avstralski pristop

V Avstraliji pa želijo v izdihnjenem zraku "ujeti" prav viruse ali njegove delce, podobno kot tradicionalni testi za covid-19.

Do zdaj so prišli do prototipa, trenutno pa potekajo klinični preizkusi, s katerimi želijo ugotoviti, ali daje ta metoda dovolj natančne in tudi sicer uporabne meritve in ugotovitve.