Pravkar je bila spisana zgodovina poletov v vesolje #vživo

Misija Demo-2 je zelo pomembna tako za zasebno podjetje SpaceX, ki bo postalo glavni prevoznik ameriških astronavtov v vesolje, kot za vesoljski program Združenih držav Amerike.



Čeprav veljajo za eno od glavnih velesil na področju raziskovanja vesolja, ZDA že skoraj desetletje nimajo lastnega prevoza za astronavte. Od leta 2011, ko so nazadnje leteli s svojo raketo, Space Shuttlom, so namreč najemali sedeže v ruskih plovilih Sojuz.

Če bo vreme to dovolilo, bosta v Zemljino orbito z izstrelišča v vesoljskem centru Kennedy v ZDA poletela astronavta Doug Hurley in Bob Behnken.

Veterana ameriške vesoljske agencije Nasa bosta planet zapustila v plovilu Crew Dragon (Zmaj), pritrjenem na nosilno raketo Falcon 9. Oba je izdelalo ameriško podjetje SpaceX.

Kaj se bo zgodilo po (uspešni) izstrelitvi rakete Falcon 9?



Prva pogonska raketa Falcona 9 se bo po doseženi določeni višini ločila od plovila, izvedla obračalni manever in se vrnila ter pristala na ploščadi, ki bo predvidoma sredi oceana.



Kapsula z astronavtoma Crew Dragon bo medtem nadaljevala dvig v orbito. Njen končni cilj bo Mednarodna vesoljska postaja (ISS), ki jo bo Crew Dragon predvidoma dosegel jutri popoldan po našem času.



Astronavta Hurley in Behnken se bosta na Mednarodni vesoljski postaji pridružila odpravi 63, ki tam opravlja raziskovalno delo, in na ISS ostala od enega pa do skoraj treh mesecev.



Ko bosta astronavta na krovu kapsule Crew Dragon zapustila Mednarodno vesoljsko postajo, bosta s pomočjo manjših pogonskih raket izvedla manever iztirjenja iz Zemljine orbite in začela padati proti Zemlji.



Ob vstopu v ozračje bosta razprla padala in pristala v Atlantskem oceanu. Od njunega odhoda z ISS do stika z morsko gladino bo minilo največ 24 ur.

