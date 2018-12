Televizijo prek interneta nadomešča platforma za pametno življenje, ki razume tudi slovensko

Platforma NEO združuje vso zabavo, informiranost, udobje in varnost doma na enem mestu, so prepričani njeni snovalci iz Telekoma Slovenije.

Nova platforma NEO, ki je v celoti sad znanja in razvoja Telekoma Slovenije, ni le vmesnik do televizijskih programov, temveč enotno stičišče televizijskih in spletnih vsebin ter pestrega nabora naprav pametnega doma.

Nova platforma Telekoma Slovenije, namenjena uporabnikom storitev televizije prek interneta, prinaša korenite spremembe in izboljšave v uporabniški izkušnji. Če je do zdaj glavni način upravljanja vsebin potekal prek številnih tipk daljinskega upravljavca, je zdaj glavni način komunikacije govor. In ne le v angleščini, temveč tudi v domači slovenščini.

Še vedno najlažje in najraje komuniciramo z izgovorjeno besedo v domačem jeziku

V stiku z najnaprednejšimi visokotehnološkimi napravami prepogosto odmislimo, da za njihovo upravljanje in nadzor potrebujemo različne vmesnike in da velikokrat niso zmožne razumeti nam najbolj naravnega načina komunikacije – govora.

NEO omogoča iskanje ne le po programih, temveč tudi po imenu oddaj, igralcih, temah, kakršnikoli ključni besedi … Pot do želenih in tudi še neznanih, a vendarle uporabniku zanimivih vsebin je tako bistveno krajša. Foto: Bojan Puhek

Če pa ima naprava ali storitev možnost razpoznave govora in upravljanja z govorom, se velikokrat zgodi, da podpira le velike svetovne jezike.

Ekonomija obsega namreč narekuje, da se največ prizadevanja in novosti usmeri v jezike, ki jih govori največ ljudi, za majhne jezike, tiste, ki jih govori le nekaj milijonov ljudi, pa velikokrat ni časa in denarja za razvoj enakega obsega glasovne podpore. To ustvarja tudi določeno stopnjo digitalne diskriminacije.

Če je do zdaj glavni način upravljanja vsebin potekal prek številnih tipk daljinskega upravljavca, je zdaj glavni način komunikacije govor. Pa ne le v angleščini, temveč tudi v domači slovenščini. Foto: Bojan Puhek

Lahko slovensko, lahko angleško

Pri Telekomu Slovenije, ki je v celoti sam razvil arhitekturo in programske rešitve platforme NEO, so zato posebno pozornost namenili temu, da sistem povsem enako dobro razume tako angleščino kot slovenščino.

To je pomembno predvsem pri imenih različnih filmov in nanizank, ki si jih nekateri zapomnijo po prevedenem imenu, nekateri pa po izvirnem, največkrat v angleščini.

Arhitektura in programske rešitve platforme za pametno življenje NEO so v celoti plod znanja in razvoja Telekoma Slovenije. Foto: Bojan Puhek

V žarišču je vsebina, nič več spored programov

NEO namreč omogoča iskanje ne le po programih, temveč tudi po imenu oddaj, igralcih, temah, kakršnikoli ključni besedi …

Še ena pomembna prednost je, da bo želene vsebine NEO poiskal ne le med vsemi televizijskimi programi, ki jih ima uporabnik v svojem naročniškem razmerju (tako na sporedu prihajajočih oddaj kakor tudi ob ogledu nazaj), temveč tudi na spletu in v bogati videoteki Telekoma Slovenije.

Do zdaj smo morali vedeti, na katerem programu je želena oddaja, zdaj pa to ni več pomembno, ker jo bo NEO našel med vsemi razpoložljivimi programi. Še več, če neki programski ponudnik oddaja v dveh kakovostih (in ima uporabnik obe v svojem naročniškem razmerju), bo NEO poskrbel za prikaz višje ločljivosti.

Za varnost in udobje …

Še ena velika prednost, ki jo prinaša NEO, je združljivost s funkcijami pametnega doma. Tako NEO ni samo stičišče informacij in zabave, temveč tudi vse, kar potrebujete za zagotavljanje varnosti in udobja v domu.

Skupaj z različnimi senzorji (temperatura in vlaga, izliv vode, dim, gibanje, okna in vrata) in napravami (kamere, pametna vtičnica, barvna ali bela sijalka s postopno zatemnitvijo), ki jih Telekom Slovenije ponuja posamično in tudi v paketih, postaja NEO tudi osrednja nadzorna plošča udobja in varnosti v domu.

Vodja projekta NEO in direktor Hiše produktov Telekoma Slovenije Bine Lebeničnik Foto: Bojan Puhek

… na vseh zaslonih

Seveda pa imajo te funkcije svoj polni pomen le, če lahko do njih dostopamo tudi, ko nismo doma. NEO ne pozna zaslonskih omejitev, saj je vse njegove dobrote mogoče uporabljati tudi prek namenske aplikacije na pametnih telefonih ali tablicah z operacijskima sistemoma Android in iOS, pa tudi prek spletnega vmesnika na poljubnem računalniškem zaslonu.

Ti različni zasloni pa med seboj vendarle delujejo kot celota: vsebine, ki jih lahko začnemo gledati na enem zaslonu, nato pa ogled ustavimo, bomo lahko na istem mestu nadaljevali na kateremkoli drugem zaslonu.

NEO bo že od uradnega zagona omogočal tudi opravljanje (nekaterih) spletnih nakupov, med prvimi nadgradnjami naslednjih različic lahko pričakujemo možnost igranja iger brez konzole. Že zdaj pa je s funkcionalnostjo Otroški park poskrbljeno, da ima vsaka starostna skupina otrok dostop samo do njim primernih funkcij, kar bo gotovo v veliko pomoč staršem.

Član uprave Telekoma Slovenije Ranko Jelača Foto: Bojan Puhek

Z več uporabe do ustreznejših priporočil

Uporabnik lahko v sistemu NEO označi, ali mu je neka vsebina všeč ali ne (palec gor, palec dol), kar bo NEO upošteval pri nadaljnjih priporočilih in jih še bolj prilagajal vsakemu uporabniku. A že od prvega trenutka uporabe ima NEO priporočila za vse, ki morda še ne vedo, kaj bi si želeli ogledati. Dovolj je že, da rečete: "Dolgčas mi je."

"Svoje uporabnike poznamo, vemo, kaj in kdaj najpogosteje gledajo, na kakšen način spremljajo in iščejo vsebine, pa tudi katere pametne naprave so za slovenske uporabnike najbolj uporabne," je ob uradni predstavitvi platforme NEO izpostavil član uprave Telekoma Slovenije Ranko Jelača.

Že v razvojni fazi mednarodne nagrade

V Telekomu Slovenije so ponosni, da je platforma NEO že v svojem razvojnem obdobju prejela štiri mednarodna priznanja. Med drugim je na enem izmed najpomembnejših svetovnih dogodkov zabavne elektronike Consumer Electronics Show (CES) za leto 2018 prejela častno omembo (nagrada honoree v kategoriji Tehnološki izdelek za boljši svet, na prestižnem panožnem tekmovanju za CSI (Cable and Satellite International) Awards 2018 pa je prejela znak visoko priporočljive (Highly Commended) storitve v kategoriji Best IoT/smart home or 5G Technology in se uvrstila v ožji izbor v kategoriji Best TV everywhere or multi-screen video.