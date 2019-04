Televizija, ki premika vse dosedanje meje

TV-sprejemniki so se od začetka pa vse do danes spremenili v neslutenih razsežnostih. Za televizijo so skozi zgodovino radi rekli, da je okno v svet . Njena vloga se je skozi leta, posebej s popolno afirmacijo interneta, nekoliko spreminjala. Danes veliko reči gledamo že s super zmogljivimi pametnimi telefoni, pa prenosniki, računalniki, a televizija vseeno ostaja izhodišče. Tisti, ki prepoznajo udobje in kakovost v najboljši ločljivosti, bodo že vedeli.

Danes je večje boljše, pravijo uporabniki televizorjev, na kar znamke odgovarjajo z izjemno velikimi zasloni, po katerih se bo letos povpraševanje še povečalo. Pa ni pomembna samo velikost, ki tako ali drugače spreminja podobo naših dnevnih sob, marveč tudi prava realistična, globoka doživetja, ki gledalca dobesedno ponesejo na prizorišče dogajanja in prinašajo najbolj resnična doživetja iz vsega sveta.

Podjetje Samsung s QLED (Quantum Light-Emitting Diode) z ločljivostjo 8K nedvomno premika meje. Z novimi televizorji QLED 8K Samsung obljublja ločljivost 8K, ne glede na izvirno kakovost vsebine. Televizorji z zasloni QLED dosegajo ločljivost 8K z algoritmi umetne inteligence in so v za to namenjenih slovenskih trgovinah na voljo od konca lanskega septembra. QLED spreminja tradicijo z močno inteligenco, kakovostjo slike, ki ustvarja nov standard, in izjemno uporabnostjo.

Osupljiva ločljivost s 33 milijoni slikovnih pik

Začnimo s tehnologijo ter z 8K ločljivostjo. Kaj prinaša? Gre za super visoko ločljivost, ki je štirikrat višja od 4K UHD in šestnajstkrat višja od FHD.

Z več kot 33 milijoni slikovnih pik Samsung QLED 8K zagotavlja popolno čistost, ravnim slikam pa dodaja neverjetno globino. Televizor resnično predstavlja novo vizualno doživetje, ki vam od blizu ponuja občutek resničnosti. Na kakšen način?

Razdalje boste na primer občutili na popolnoma nov način. Visoka ločljivost televizije Samsung QLED 8K Q900R omogoča ogled tudi najmanjših podrobnosti vsakega prizora, s čimer se lahko poglobite in potopite dlje v novo 8K resničnost.

QLED 8K nedvomno zagotavlja čistost, ki jo pričakujete od velikega zaslona – brez vidnih slikovnih pik, tudi če sedite tik pred TV-jem. Zgolj radost čiste poglobljene resničnosti.

100-odstoten obseg barv in prefinjen nadzor svetlobe v ozadju

Samsung QLED 8K ponuja 100-odstoten obseg barv. To pomeni, da lahko pri vsakršni svetlobi vidite čiste, bogate in bolj podrobne barve. Samsungove kvantne pike nano velikosti so natančno prilagojeni delci. Svetlobo spreminjajo v več kot milijardo barv, ki jih lahko doživite na novem QLED TV-ju.

Treba je omeniti tudi tehnologijo Direct Full Array, ki skrbi za prefinjen nadzor svetlobe v ozadju. QLED TV denimo analizira vsak del posameznega prizora in z nadzorom svetlobe v ozadju v vsakem območju dodaja globino in podrobnosti. Rezultat so globlje črnine, manj bleščanja in zato bolj natančne podrobnosti.

Tehnologija Direct Full Array vas popelje še globlje v vsak prizor in vam razkrije še tako neverjetne podrobnosti. Našli jih boste v močnejših kontrastih, globlji črnini v temnih in svetlejši belini v svetlih prizorih.

Širši koti gledanja - tehnologija ultra vidnega kota

To, kar naredi nove QLED posebne, sta dve ločeni plasti, ki omogočata široke kote opazovanja. Zmanjšajo razpršitev svetlobe oziroma omogočajo, da se osvetlitev ozadja preklopi skozi svetlobo na zaslon. Uživajte v čudovitih barvah iz kateregakoli kota.

2019 QLED 8K z dvema posebnima slojema zagotavlja izjemen kot gledanja, zaradi česar je ogled slike izjemne kakovosti iz vseh zornih kotov in pri vseh osvetlitvah še prijetnejši.

Moč za inovacijo - procesor Quantum in umetna inteligenca

V globini QLED se skriva zmogljiv procesor, ki ga poganja ekskluzivna Samsungova tehnologija. Pametni procesor s strojnim učenjem optimizira svetlost zaslona in nadzor zvoka.

Samsung QLED 8K Q900R z izjemno napredno inteligenco spreminja vsebine z nizko ločljivostjo v sliko s kakovostjo, ki dosega skoraj 8K. Njegov optimizirani zvok ustreza ravni svetlobe v prostoru ter vam z glasovnimi ukazi celo predlaga priljubljene vsebine in podatke.

Z močjo strojnega učenja in umetne inteligence lahko Samsung QLED 8K Q900R nadgradi vaše vsebine za izboljšanje podrobnosti, zmanjšanje hrupa in izostritev robov. Uživajte v čistih in jasnih podobah s sliko kakovosti 8K.

Spoznajte, kako QLED ustvarja resnično pameten dom

Povejmo še kaj o uporabnosti. Bistvo je, da lahko prek televizije QLED dostopate do zabave hitreje, lažje in pametneje. Za to poskrbi osebni pomočnik (Bixby), daljinski upravljalnik in preprosto središče za upravljanje vseh naprav. QLED sledi načelu: iščite manj in glejte več. QLED prinaša razširjeno združljivost z drugimi napravami. Zdaj lahko zahvaljujoč najboljši kompatibilnosti do zdaj svoje naprave preprosto povežete s QLED in nadaljujete izkušnjo.

Bixby ima odgovor

Bixby je poseben pomočnik, s katerim postane vaš TV pametnejši, vam pa omogoča hitro iskanje informacij. Se ne morete spomniti režiserja filma Sky Battle? Nič lažjega – vprašajte Bixby. Za vas najde pravi odgovor.

Univerzalni vodnik

Ali se vam kdaj zdi, da nimate česa gledati? Univerzalni vodnik vam v trenutku priporoči optimalno vsebino. Na začetnem zaslonu QLED lahko preprosto odprete Univerzalni vodnik in najdete svojo novo najljubšo oddajo.

En daljinski upravljalnik

Priključene naprave in vsebine je mogoče upravljati z enim samim daljinskim upravljalnikom. Vključuje tudi funkcijo samodejnega zaznavanja, ki poveže in označi priključene naprave. Enostavno iskanje, enostavna uporaba.

SmartThings

Funkcija SmartThings spremeni QLED v nadzorno ploščo za pametne gospodinjske naprave, od hladilnika do mobilnega telefona. Omogoča vam celostno interakcijo in nadzor ter spremljanje vašega pametnega doma na inteligenten način.

Ena skoraj nevidna povezava

S QLED lahko vse, vključno z napajalnim kablom, povežete prek enega samega in skoraj nevidnega kabla. Nova skoraj nevidna povezava One Invisible Connection vam omogoča, da svoje naprave umaknete na skrita mesta, tako da jih priklopite v postajo One Connect.

Čudovit TV je čudovit vklopljen ali izklopljen

Kaj pa oblika in dizajn? Pametnih naprav ne odlikuje zgolj kakovost slike, temveč tudi to, kako se prilagaja vam in vašemu okolju. Minimalistična, moderna in elegantna oblika QLED TV-ja predstavlja konec motenj, saj brezhibno združuje okvir in stojalo.

Ambientalni način

QLED preoblikuje vaš prostor, tudi ko je izklopljen – zlije se z vašim prostorom in vam predstavlja potrebne informacije. Spremeni se lahko celo v umetnino. Barvo ozadja vašega TV-ja uskladite z barvo stene, tako da preprosto izberete iz široke palete raznovrstnih stenskih vzorcev. TV lahko spremenite v del notranje opreme. Funkcija za nastavitev ozadja v ambientalnem načinu je sicer odvisna od okolja, v katerem je TV nameščen, kar med drugim obsega tudi obliko sten, vzorce in/ali barve.