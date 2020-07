Do konca leta bo pokritost z mobilnim signalom pete generacije dosegla 33 odstotkov, polni potencial tehnologije 5G pa bo uporabnikom na voljo po podelitvi dodatnih spektralnih pasov, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Ustrezne uporabniške naprave kmalu

Uporabniki si bodo lahko že kmalu v ponudbi Telekoma Slovenije izbrali pametne telefone, ki bodo delovali v tem mobilnem omrežju pete generacije – takoj, ko bodo prvi proizvajalci zaključili ustrezne nadgradnje programske opreme na svojih napravah.

V gigabitnem mobilnem omrežju 5G Telekoma Slovenije bodo uporabniki že v prvi fazi dosegali večje hitrosti kot v obstoječem omrežju LTE/4G, po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov in razvoju omrežja pa bodo možne hitrosti tudi do deset gigabitov v sekundi.

Ustrezni telefoni in mobilne naprave, ki bodo podpirale delovanje omrežja 5G, bodo v ponudbi Telekoma Slovenije takoj, ko bodo proizvajalci opravili ustrezne prilagoditve in nadgradnje, so sporočili iz Telekoma Slovenije (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

Povsem nove možnosti in priložnosti

Višje hitrosti pa so samo ena (in celo manjša) od prednosti nove generacije mobilnih komunikacij. Znatno krajši bodo odzivni časi, uporabnikom bodo na voljo nove storitve na vse bolj napredni terminalni opremi. Bistveno večje bodo tudi hitrosti prenosa v smeri od uporabnika proti omrežju, kar je vse bolj pomembno predvsem zaradi razvoja videostoritev in mnogih drugih storitev, ki do zdaj niso bile izvedljive.

"5G bo prinesel razvoj novih poslovnih modelov in inovativnih IKT-rešitev z visoko dodano vrednostjo ter omogočil nove tehnološke preboje (podprte z umetno inteligenco), napredne multimedijske storitve, virtualno in obogateno resničnost ter nadaljnji razvoj rešitev na področju interneta stvari in digitalizacije celotne družbe," je med drugim ob začetku delovanja mobilnega omrežja pete generacije Telekoma Slovenije povedal predsednik uprave družbe Tomaž Seljak.

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Tomaž Seljak Foto: Bojan Puhek

V sedmih letih 25-krat več mobilnega podatkovnega prometa

"5G ni cilj, 5G je pot. Življenja brez kakovostne podpore zmogljivih mobilnih storitev na vsakem koraku si ne predstavljamo več. Prav tako ne komunikacije prek različnih aplikacij, neomejenega dostopa do informacij, družbenih omrežij ali možnosti učenja in dela na daljavo," je zagon komercialnega omrežja 5G pospremil član uprave Telekoma Slovenije, zadolžen za tehnologijo, Matjaž Beričič.

Med drugim je še omenil, da se je od leta 2013 do danes količina mobilnega podatkovnega prenosa v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije povečala za kar 25-krat.

Član uprave Telekoma Slovenije, zadolžen za tehnologijo, Matjaž Beričič. Foto: Ana Kovač

Dokazani varnost in neoporečnost

Omrežje 5G Telekoma Slovenije trenutno deluje na enakih frekvenčnih pasovih, ki se uporabljajo za obstoječa mobilna omrežja. Ti frekvenčni pasovi delujejo že desetletja in so z vidika elektromagnetnih valovanj dokazano varni, poleg tega pa današnja omrežja zaradi vse bolj naprednih tehnologij delujejo na minimalnih oddajnih močeh.

Slovenska zakonodaja je na področju vplivov na okolje med najstrožjimi na svetu. Meritve morebitnih vplivov na okolje izvajajo neodvisne strokovne institucije, ki jih je za to pooblastila Agencije Republike Slovenije za okolje. Meritve nadgrajenih baznih postaj kažejo, da delujejo varno in daleč pod mejnimi vrednostmi.