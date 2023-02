Telekom Slovenije v Planici nadgradil omrežje 5G

Naval obiskovalcev, ki ga med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v prihodnjih dveh tednih pričakujejo v Planici, pomeni tudi večjo obremenitev lokalnih baznih postaj brezžičnega mobilnega omrežja. Največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije je v Planici in Kranjski Gori zato nadgradil omrežje 4G in 5G, da bo lahko preneslo večjo kapaciteto uporabnikov, prenos podatkov pa bo hitrejši.

Pri Telekomu Slovenije so se za nadgradnjo omrežja četrte in pete generacije v Planici in Kranjski Gori pred svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju odločili zaradi zagotavljanja stabilnosti in zanesljivosti delovanja omrežja tudi v primeru, ko se bo z njim hkrati povezovalo več deset tisoč uporabnikov, so danes sporočili iz podjetja.

Sočasno z nadgradnjo omrežja 4G in 5G so v Kranjski Gori končali tudi vzpostavitev projekta WiFi4EU, ki bo vsem na območju Kranjske Gore omogočil brezplačen dostop do javnega brezžičnega interneta.

"Tako velikega tekmovanja, kot je svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, v Sloveniji, Kranjski Gori in Planici še ni bilo. Zato je pomembno, da se na tak dogodek dobro pripravimo tudi v občini, pri tem pa je ključna podpora zanesljivih partnerjev. Za zagotavljanje zanesljivega in varnega internetnega dostopa smo se odločili za sodelovanje s Telekomom Slovenije, saj z njim na področju zagotavljanja IKT-rešitev sodelujemo že vrsto let. Tudi s sodobnimi, zanesljivimi in varnimi možnostmi komunikacije želimo namreč vsem obiskovalcem Občine Kranjska Gora zagotoviti prijetno bivanje pri nas," je ob tem povedala Henrika Zupan, županja Občine Kranjska Gora. Foto: Tinkara Zupan/STA

Obiskovalcem Planice je omrežje 5G sicer na voljo že od decembra 2020, premierno pa je komercialno mobilno omrežje pete generacije Telekom Slovenije kot prvi operater v državi vzpostavil 23. julija 2020. Danes lahko do omrežja 5G Telekoma Slovenije dostopa okrog 40 odstotkov prebivalcev države, do omrežja 4G pa 97 odstotkov.