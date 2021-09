"Telekom Slovenije je trdna opora slovenski družbi in gospodarstvu"

Cvetko Sršen je vodenje največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja prevzel marca letos. Pred tem je bil skoraj tri in pol desetletja zaposlen v Pošti Slovenije, zadnjega skoraj poldrugega desetletja na vodstvenih položajih, najprej kot direktor poslovne enote Novo mesto, nato kot direktor združene poslovne enote Celje in Novo mesto, v kateri je prek 1000 zaposlenih.

Na Telekom Slovenije ste prišli v letu, ko je slovenska država dopolnila 30 let, točno toliko let pa je v Sloveniji prisotna mobilna telefonija – ali še pomnite, kateri je bil vaš prvi mobitel in zakaj ste ga potrebovali in uporabljali?

Moj prvi mobitel je bil Motorola z izvlečno anteno. Takrat je bil to zelo napreden mobitel, uporabljal sem ga predvsem za pogovore.

Foto: Bojan Puhek

Tega davnega leta 1991 ni bilo Telekoma Slovenije, bil je PTT Slovenija, iz katerega sta pozneje nastali Telekom Slovenije in Pošta Slovenije. Več kot tri desetletja ste bili zaposleni v Pošti Slovenije, zdaj ste na Telekomu Slovenije – v čem sta ti dve podjetji podobni in v čem različni?

V PTT Slovenija sem se zaposlil leta 1987, tako da sem spremljal prve začetke mobilne telefonije v Sloveniji, nato razdelitev na Telekom Slovenije in Pošto Slovenije in njun razvoj. Obe podjetji sta vodilni v svojih panogah in sta pomemben infrastrukturni temelj države. Povezuje ju tradicija, zaupanje, vpetost v slovensko okolje, podjetji se soočata tudi s podobnimi izzivi iskanja novih virov prihodkov, saj se panogi spreminjata. Za telekomunikacijami so tri desetletja sprememb in intenzivnega tehnološkega razvoja, ki prav v ničemer ne pojenja; pričakovanja so velika.

Kako bi po pol leta na krmilu Telekoma Slovenije opisali njegove največje prednosti?

Med prednostmi moram na prvem mestu omeniti zaposlene, njihovo znanje, izkušnje, predanost. Telekom Slovenije je brez dvoma najnaprednejši slovenski ponudnik IKT-storitev, zanesljiv partner svojih uporabnikov in trdna opora slovenski družbi in gospodarstvu na poti nadaljnje digitalizacije. Imamo največje in najboljše mobilno in fiksno omrežje, ki ga vsak dan uporablja več kot milijon Slovenk in Slovencev. Za uporabnike razvijamo najnaprednejše storitve, pa naj gre za glasovno upravljanje TV-vsebin s platformo NEO, najnovejšo inovativno ponudbo za mlade, storitve kibernetske varnosti, razvoj prilagojenih rešitev za podjetja ali razvoj na področju pametnih mest, skupnosti in rešitev interneta stvari. Ampak, kot sem že omenil – vse se začne pri ljudeh. Strokovnemu razvoju zaposlenih namenjamo zelo veliko pozornosti, saj je ključno, da ne le sledimo trendom, ampak jih soustvarjamo.

"V Telekomu Slovenije imamo znanja in številne druge prednosti, ki bi si jih v drugih družbah lahko samo želeli."

Kje pa vidite izzive in prostore za izboljšanje?

S tehnološkega vidika je v mobilnih komunikacijah trenutno v središču razvoj omrežja 5G in rešitev, ki bodo prinesle koristi uporabnikom, podjetjem, gospodarstvu in družbi kot celoti. Pri fiksnih komunikacijah je v središču nadgradnja in širitev optičnega omrežja. Pandemija je dodatno opozorila na pomen hitrih, zanesljivih in varnih komunikacij in v Telekomu Slovenije v okviru analiz ekonomske upravičenosti delamo vse, da bi optični priključek zagotovili čim večjemu številu slovenskih gospodinjstev.

Trenutno priklop na optiko omogočamo več kot polovici gospodinjstev, v prihodnjih letih se bo to število še povečevalo. Gradnja oz. širitev omrežja je sicer povezana z visokimi vlaganji; v infrastrukturo in razvoj storitev smo na ravni skupine lani skupno vložili 173 milijonov evrov. Pri tem pa je dodaten in ključen izziv, s katerim se soočamo praktično vsi operaterji, iskanje novih virov prihodkov. Zato vstopamo na nova področja, kot so finančne storitve, telemedicina in eZdravje, e-commerce in podobno.

Foto: Bojan Puhek

Kakšna so tehnološka, poslovna in druga pričakovanja Telekoma Slovenije od pete generacije mobilnih komunikacij?

5G odgovarja potrebam sodobne družbe, za katero je na eni strani značilna hitra rast mobilnega prenosa podatkov, na drugi pa zahteva po vedno večji digitalizaciji gospodarstva. 5G bo omogočil fleksibilnost in optimizacijo, z njim je lažji prehod v industrijo 4.0. V praktično vseh gospodarskih vejah bo omogočil dodatne funkcionalnosti za še učinkovitejše delovanje. S hkratnim učinkovitim povezovanjem velikega števila naprav 5G prinaša še dodaten pospešek pri razvoju interneta stvari, eZdravja, pametne industrije ter pametnih mest in skupnosti. Pri 5G je precej govora tudi o uvajanju navideznih namenskih oz. kampus omrežij, gre za omrežja, ki so oz. bodo prilagojena potrebam posameznih podjetij oz. vertikal – od energetike, transporta in logistike do zagotavljanja javne varnosti. S tem delom razvoja se veliko ukvarjamo. Pa tudi z razvojem novih poslovnih modelov in IKT-rešitev z visoko dodano vrednostjo.

V Sloveniji so bile šele pred kratkim podeljene frekvence, ki omogočajo razvoj 5G – ali zamujamo?

V Telekomu Slovenije smo komercialno omrežje 5G, s katerim pokrivamo 34 % prebivalstva, vzpostavili že julija lani, uporabo 5G omrežja pa smo uporabnikom kot prvi v Sloveniji omogočili 5. oktobra lani, torej precej pred podelitvijo dodatnega frekvenčnega spektra aprila letos. Po tem, ko smo letos na javni dražbi pridobili dodaten frekvenčni spekter, smo omrežje takoj, ko je bilo to mogoče, na več lokacijah v Ljubljani nadgradili, z uvajanjem 5G je sledila konkurenca. Tako kot ostale mobilne generacije se bo tudi 5G v naslednjih letih razvijal. 5G čez pet let bo bistveno drugačen, kot je 5G danes. Enako je bilo z vsemi ostalimi tehnologijami, še najbolj očitno pri LTE/4G.

"Čeprav so bile v Sloveniji frekvence za 5G prodane in opredeljene pozneje kot v zahodnoevropskih državah, kjer komercialna omrežja 5G že delujejo, pri nas glede 5G ne zaostajamo v primerjavi z njimi."

Ali je Telekom Slovenije primerljiv operaterjem razvit(ejš)ih držav? Kakšni sta sodelovanje in mesto Telekoma Slovenije v mednarodnih strokovnih krogih?

Naše storitve, tehnologija, razvoj in znanje so povsem primerljivi z operaterji zahodnoevropskih držav. Pri tem pa je Telekom Slovenije edini slovenski operater, ki je vpet tudi v evropske razvojne projekte. Tako trenutno sodelujemo v evropskem projektu 5G-IANA, v katerem skupaj s partnerji na osnovi različnih scenarijev razvijamo odprto platformo, ki bo v prihodnje omogočala hitrejše uvajanje celovitih tehnoloških storitev na različnih področjih avtomobilske industrije, mobilnosti in cestne infrastrukture. Z Luko Koper in 15 ostalimi partnerji iz več evropskih držav sodelujemo v razvojnem projektu 5G-LOGINNOV, ki se v okviru Industrije 4.0 osredotoča na razvoj inovativnih rešitev na področju logistike. Pred tem smo na področju razvoja 5G sodelovali v dveh projektih v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, sodelujemo pa tudi v slovenskem projektu 5G Varnost. Naši strokovnjaki so tako doma kot v tujini izjemno cenjeni.

Kaj pa lahko uporabniki pričakujemo od 5G in s tem v zvezi tudi od Slovenije in kdaj?

5G bo največ priložnosti prinesel podjetjem in gospodarstvu, uporabnikom pa prinaša še višje, to je gigabitne hitrosti, znatno krajše odzivne čase, nove storitve na vse bolj napredni terminalni opremi. Bistveno večje bodo tudi hitrosti prenosa podatkov v smeri od uporabnika proti omrežju, kar je vse bolj pomembno predvsem zaradi razvoja video storitev. Kako zelo je to pomembno, se je spet pokazalo tudi med zadnjimi olimpijskimi igrami, med katerimi smo v našem mobilnem omrežju zabeležili rekorden prenos podatkov, ki je bil v določenih trenutkih celo večji, kot med množičnim šolanjem in delom na daljavo v obdobju epidemije. Brez vrhunskega LTE/4G in 5G omrežja to ne bi bilo možno. Pa ni vse v hitrosti, v takšnih trenutkih so ključne kapacitete, zmogljivost omrežja, pa tudi odzivnost in varnost. Skratka, 5G je temelj sodobne digitalne družbe.

Telekom Slovenije je v medijskem stebru v letu 2020 prodal družbo Planet TV, medtem ko se za prodajo TSmedia, ki izdaja tudi Siol.net, niste odločili.

Drži, TSmedia ostaja del Skupine Telekom Slovenije. Pred odločitvijo smo skrbno pretehtali različne vidike poslovanja družbe in verjamemo, da se lahko TSmedia uspešno razvija tudi v prihodnje. Skrbno spremljamo poslovanje, pripravljajo se ukrepi in aktivnosti za izboljšanje poslovanja.

Foto: Bojan Puhek

Pandemija je mnogim posameznikom in podjetjem obrnila življenje na glavo – kako je vplivala na poslovanje družbe in Skupine Telekom Slovenije?

Pandemija je vplivala tudi na naše poslovanje, pri tem pa bi rad najprej poudaril, da imamo v Telekomu Slovenije vpeljan Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, ki je certificiran po standardu ISO 22031. Skladno s tem smo pripravljeni in usposobljeni za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih razmerah, kar se je za ključno izkazalo ob razglašeni epidemiji. Pomembno je, da smo kot nacionalni operater vsem – uporabnikom, podjetjem, gospodarstvu ter državnim institucijam in organom – dokazali, da smo zanesljiv in močan partner, na katerega se lahko zanesejo.

Brez izpada prihodkov najbrž ni šlo …

Da, tudi na naše prihodke v letu 2020 so vplivali ukrepi, povezani z omejevanjem širjenja koronavirusa, saj smo imeli zaprta prodajna mesta, ustavil se je turizem oz. potovanja, tako da smo imeli izjemno malo prometa z gostovanjem tujih uporabnikov v našem omrežju. Zmotno je mišljenje, da zato, ker imamo kot IKT-operater ob tovrstnih okoliščinah več dela zaradi povečanega obsega komunikacijskih storitev, to ne vpliva na naše poslovanje. Vložiti smo morali ogromno naporov, da smo zagotovili nemotene komunikacije, ki so ob izjemnih okoliščinah ključne, vendar pa to ne prinaša več prihodkov.

Foto: Bojan Puhek

V času zaprtja države in javnega življenja smo postali še veliko bolj odvisni od zanesljivih komunikacij – kako ocenjujete vlogo in prispevek Telekoma Slovenije pri ohranjanju čim več normalnega v naših življenjih?

Kot sem že poudaril – pandemija je dodatno izpostavila pomen, ki ga imajo zanesljive, sodobne, hitre in varne komunikacije za posameznike in podjetja ter delovanje družbe. In v tem delu je imel Telekom Slovenije s svojimi strokovnjaki ključno vlogo. Pandemija je povzročila množično in hitro transformacijo dela in učenja na daljavo, soočili smo se z velikim porastom obremenitev in količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot polovico glede na običajno situacijo, pa smo kljub temu uporabnikom zagotovili nemoteno delovanje storitev. Hkrati pa bi rad opozoril še na drug vidik, in sicer na to, kako je Telekom Slovenije priskočil na pomoč celotni družbi. K ohranjanju normalnosti v takšnih trenutkih pomembno prispeva tudi hitra pomoč ranljivim skupinam, mladim, oskrbovancem v domovih za starejše, pa starejšim, ki živijo sami… S hitrim odzivom pokažemo, da nam je mar za vsakega posameznika in skupnost kot celoto.

Kaj pa pri nadaljnji digitalizaciji družbe? Kako pravzaprav opredeljujete digitalizacijo in kako bo Telekom Slovenije prispeval k doseganju tega cilja?

Digitalizacija prinaša nove tehnologije in procese z namenom povečanja učinkovitosti in konkurenčnosti gospodarstva ter vpliva na družbeni razvoj. Pandemija nas je vse skupaj opomnila, da moramo te aktivnosti pospešiti in mislim, da je bila pri tem uspešna. Tako smo državljani dobili kar nekaj novih digitalnih orodij, v Telekomu Slovenije pa smo že med pandemijo pospešili razvoj telemedicine, razvijamo storitve eZdravja, storitve za delo in poslovanje na daljavo, zagon so dobile rešitve pametnih mest in skupnosti, celovite IKT-rešitve, dokumentni sistemi, ki so rešitev za digitalizacijo poslovnih procesov in brezpapirno poslovanje, pa rešitve za avtomatizacijo, poenostavitev in večjo učinkovitost procesov ter SAP rešitve. Pri tem pa ne smemo pozabiti na kibernetsko varnost, ki je v obdobju pospešene digitalizacije ključna. Temu področju namenjamo veliko pozornosti, imamo najsodobnejši operativni center kibernetske varnosti, razvijamo rešitve za podjetja vseh velikosti. Varnost je v digitalizaciji izjemno pomembna.

Foto: Bojan Puhek

Kaj lahko Telekom Slovenije in njegove storitve še naredijo za pomoč zdravstvenem sektorju ter za boljšo oskrbo starejših in drugih, ki nimajo polne samostojnosti?

Tukaj gre za kar nekaj tem in verjamem, da bodo telemedicinske storitve prispevale tudi k reformiranju zdravstva. V Telekomu Slovenije omogočamo tudi celovite in varne storitve zdravja na daljavo. Imamo storitev, ki omogoča preprosto spremljanje pacientovega zdravstvenega stanja na domu in učinkovito izvajanje preventive, obenem pa prihranek časa in zmanjšanje stroškov. Prav tako je vedno bolj prepoznavna naša storitev E-oskrba, ki je namenjena starejšim, ki želijo čim dlje varno bivati v domačem okolju, pa tudi kroničnim bolnikom. Statistika že nekaj časa kaže, da se prebivalstvo v Sloveniji stara in tu bomo morali izkoristiti priložnosti, ki jih prinašajo digitalna orodja. Digitalne rešitve na področju zdravstva so usmerjene predvsem k boljši in še enostavnejši obravnavi pacientov, hkrati pa pomembna prispevajo k zniževanju stroškov oskrbe.

Kako pa digitalna preobrazba vpliva na odnos s strankami?

V zadnjem obdobju je veliko podjetij v svoje poslovanje tudi z našo pomočjo uvedlo storitev videoidentifikacije, vedno več ljudi pridobiva e-identiteto, ki je nekakšna osebna izkaznica v digitalnem svetu in ki z uporabo ustrezne tehnologije omogoča izvajanje poslovnih transakcij in drugih storitev na daljavo. Takšen trend zaznavamo tudi med svojimi uporabniki, ki želijo vse več aktivnosti, pa naj gre za sklenitev naročniškega razmerja, spremembo paketa, naročilo dodatnih storitev in podobno opraviti na daljavo.

Slovenija je država z izjemno visokim deležem gospodinjstev, ki imajo dostop do najhitrejših optičnih širokopasovnih omrežij – ali se bo ta gradnja nadaljevala tudi v bodoče?

Da, kot sem že omenil, trenutno priklop na optično omrežje zagotavljamo več kot polovici, to je več kot 400.000 slovenskim gospodinjstvom; v letu 2020 smo priklop na optiko omogočili skoraj 44.000 gospodinjstvom. Upravljamo z največjim optičnim omrežjem v državi, z njegovo širitvijo in nadgradnjo bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Pri zagotavljanju fiksnih gigabitnih hitrosti pa v prihodnje računamo tudi na omrežje 5G.

Z vedno večjo povezanostjo ljudi in naprav v omrežja se pojavlja tudi veliko več potencialno šibkih točk za vdore računalniških kriminalcev – kako Telekom Slovenije naslavlja te izzive?

Digitalizacija odpira mnoge izzive, povezane z varnostjo, informacijska varnost je ob povečanem delu na daljavo praktično vsak dan na preizkušnji. Pa naj gre za posameznike ali podjetja. V letu 2020 so strokovnjaki v našem Operativnem centru kibernetske varnosti zabeležili kar 60 % več varnostnih incidentov kot v letu pred tem; tveganja na področju informacijske varnosti že sodijo med ključna operativna tveganja številnih podjetij. Kibernetske grožnje so usmerjene tako proti posameznikom kot podjetjem, kjer ni pomembna velikost. Uporabnike zato osveščamo o varni rabi komunikacijskih naprav in storitev, pred kratkim smo jim ponudili tudi storitev Varen splet, hkrati pa v okviru lastnega Operativnega centra kibernetske varnosti razvijamo prilagojene rešitve za podjetja, ki vključujejo implementacijo tehničnih rešitev, strokovno podporo ter spremljanje varnostnih dogodkov 24 ur na dan.

Kako se odzivate na varnostne incidente?

V primeru varnostnega incidenta je pomemben hiter odziv, zaustavitev napada, analiza, čim prejšnja ponovna vzpostavitev poslovanja in po potrebi sprejetje dodatnih varnostnih ukrepov. Varnost je res pomembna, to sem že omenil, zato imamo v ponudbi cenovno in vsebinsko primerne rešitve za vsa podjetja in zasebne uporabnike.

Foto: Bojan Puhek

Ne le nepredušna varnost, za podjetja je še bolj kot za posameznike izredno pomembna tudi stalna dostopnost in zagotovljena kakovost storitve, zlasti v kritični infrastrukturi. Ali je Telekom Slovenije prepričal tako zahtevne uporabnike?

Kibernetska varnost je vse pomembnejša in skrb zanjo izvajamo za vedno več podjetij in organizacij.

Kaj menite, da uporabnike Telekoma Slovenije najbolj navdušuje?

Najbolje, da jih kar sami vprašate (smeh). Verjamem pa, da uporabniki opazijo, da smo jim na voljo vedno, ko nas potrebujejo, in da smo vedno bolj pozorni na zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje na vseh stičnih točkah z njimi. Odziv uporabnikov merimo tudi skozi t.i. kazalnik NPS, ki nam pove, v kolikšni meri nas uporabniki priporočajo. Smo zadovoljni, ampak želimo biti še boljši.

Kaj pa jih najbolj moti?

Raziskave kažejo, da uporabniki cenijo tehnološko in storitveno naprednost, da naše omrežje ocenjujejo kot najboljše in najbolj zanesljivo, pa tudi, da nam priznavajo ponudbeno raznolikost, akcijske ponudbe in skrb za uporabnike. Hkrati pa si želijo predvsem nižjih cen.

Ali jih lahko pričakujejo?

Na trgu poteka boj za vsakega uporabnika, naš ključen argument je kakovost, medtem ko konkurenca uporabnike nagovarja predvsem z izjemno nizko ceno paketov, ki jo pogosto znižuje pod mejo rentabilnosti. Dolgoročno za trg to ni dobro. Danes sva se veliko pogovarjala o tehnološkem razvoju, 5G, optiki, digitalizaciji in novih storitvah – vse to zahteva in bo zahtevalo v prihodnjih letih zelo visoka vlaganja. V Telekomu Slovenije v cenovni vojni ne želimo sodelovati, saj smo odgovorni do svojih uporabnikov, delničarjev, partnerjev in zaposlenih. Ob tem pa smo hkrati tudi edini operater v Sloveniji, ki je reguliran in ki cen svojih paketov ne more prosto oblikovati. Skratka, svojim uporabnikom želimo še naprej zagotavljati najboljše storitve, pri tem pa bomo osredotočeni na enostavnost, hitrost, razumevanje njihovih potreb in zagotavljanje najodličnejše uporabniške izkušnje.

Foto: Bojan Puhek

Regulacija torej močno vpliva na slovenski telekomunikacijski trg?

Drži. Lahko bi bili bolj zadovoljni, kot smo trenutno, bomo pa videli, kaj lahko dosežemo skozi dialog. Telekomunikacijski trg v Sloveniji se je v zadnjem desetletju temeljito spremenil, verjamemo, da bi temu morala slediti tudi regulacija.

Razvoj in uvedba novih tehnologij nista poceni – ali je telekomunikacijski operater lahko hkrati zelo poceni in napreden?

Morda kratkoročno, na dolgi rok pa bo lahko na slabšem uporabnik. Kot sem že omenil – če želimo svojim uporabnikom zagotavljati najsodobnejše storitve, moramo nenehno vlagati v nove tehnologije in razvoj, graditi moramo omrežja in razvijati nove storitve. To zahteva visoka finančna vlaganja.

Foto: Bojan Puhek

Marsikje po (zahodni) Evropi smo priča konsolidaciji telekomunikacijskih operaterjev, zlasti mobilnih operaterjev. Ali bodo v Sloveniji preživeli vsi štirje operaterji (in še nekaj ponudnikov brez svojega omrežja)?

Trg se tudi pri nas postopoma konsolidira – tako na ravni mobilnih kot fiksnih in IKT-storitev. Pred časom se je veliko govorilo, da toliko operaterjev slovenski trg ne potrebuje oz. ne more preživeti. Bomo videli, kaj bo prinesel čas.

Zakaj menite, da je Telekom Slovenije najboljša telekomunikacijska izbira za slovenskega uporabnika?

Ker mu zagotavljamo zanesljivost, varnost, storitve, ki so skladne z njegovimi potrebami, in odlično uporabniško izkušnjo. In ker smo odgovoren člen družbe. Smo zaupanja vreden partner svojih uporabnikov. Ne nazadnje o tem priča tudi priznanje Trusted Brand, saj so nas Slovenke in Slovenci tudi v letu 2020 tako na področju mobilnih kot internetnih storitev izbrali kot najbolj zaupanja vrednega operaterja. To nam ogromno pomeni.