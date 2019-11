Telekom Slovenije in Samsung bosta del sredstev od prodaje namenila Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan

Telekom Slovenije in Samsung bosta v novembru, v katerem potekajo aktivnosti na področju osveščanja o raku prostate, od vsakega prodanega mobitela Samsung Galaxy S10+ in Samsung Galaxy A70 del sredstev namenila Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan. Društvo OnkoMan zbira sredstva za nakup simulatorja transuretralnih operacij na sečnem mehurju in prostati, ki bo omogočil boljše in učinkovitejše endoskopsko zdravljenje bolnikov z benignim povečanjem prostate in tumorji sečnega mehurja.

Po rožnatem oktobru, ki je namenjen osveščanju proti raku dojk, je november namenjen osveščanju javnosti o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moške. Po zadnjih podatkih za rakom prostate v Sloveniji letno zboli okoli 1.700 moških, skoraj 400 jih umre, rak prostate pa je hkrati najpogostejši rak moških.

Gregor Pirc, predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan, pravi, da so moški "navzven pravi junaki in mačoti, dokler ni treba obiskati zdravnika. Takrat pa se pokaže naša šibkost in mehkoba. In ravno ta strah je razlog, da umiramo pogosteje kot ženske. Trden oklep in mehka notranjost sta značilnosti raka. In tak je tudi naš značaj - zunanji dejavniki nam nič ne morejo, dokler so ob nas družina in prijatelji. Ko pa ostanemo sami, se zavemo svojega strahu in mehkobe. Mehka notranjost nam ne da poguma, da se opravičimo, da priznamo svoje napake, kaj šele, da bi stopili do zdravnika. Trdna lupina naredi zgolj to, da zamudimo življenje. In ravno zato je nastalo naše društvo: da ozavestimo slovenske moške in njihove bližnje, da je pomembna preventiva in da smo tukaj za vse tiste, ki so ravnokar stopili v naše čevlje. Letos smo ob podpori Združenja urologov Slovenije pristopili k zbiranju sredstev za nakup urološkega simulatorja operacij. V izjemno čast in veselje nam je, da sta tudi Telekom Slovenije in Samsung prepoznala vrednost našega dela in pristopila k akciji."

Zakaj Slovenija potrebuje urološki simulator?

Urološki simulator omogoča kakovostno endoskopsko zdravljenje bolnikov z benignim povečanjem prostate in tumorji sečnega mehurja. Prednost simulatorja je zmanjšanje medoperativnih zapletov (manjša izguba krvi, manj perforacij sečnega mehurja itd.) in hitrejši odpust v domačo oskrbo. Hkrati pa je prednost simulatorja v tem, da je mobilen in tako namenjen vsem slovenskim bolnišnicam za simulacijo zdravljenja bolnikov.

Mobitela Samsung Galaxy S10+ in Samsung Galaxy A70 sta pri Telekomu Slovenije v novembru na voljo kot Modri fon meseca. Ob vezavi za 24 mesecev je Samsung Galaxy A70 na voljo že od 10 evrov mesečno, Samsung Galaxy S10+ pa od 29,50 evra mesečno.